Sướng rơn vì cuối cùng cũng đưa được người yêu ngoan ngoãn lên giường, nào ngờ thứ ở chân giường đã tố cáo tất cả, khiến tôi vừa tức giận vừa nhục nhã

Tâm sự 16/08/2023 16:55

Kiều là một cô gái dịu dàng ngoan hiền khiến tôi rất thích. Cô ấy đúng là mẫu phụ nữ truyền thống mà tôi luôn tìm kiếm và mong muốn lấy làm vợ.

Kiều ngoan ngoãn, hay xấu hổ và tôi rất trân trọng cô ấy nên tôi đối xử với Kiều khác hoàn toàn những người phụ nữ khác. Tôi chậm rãi hơn, không sốt sắng “đòi hỏi” chuyện ấy. Tôi chiều theo ý muốn của cô ấy, đó là đợi cho tình cảm chín muồi, đợi đến khi cô ấy sẵn sàng.

Nửa năm trời chúng tôi yêu chay. Tôi cũng chỉ là một người đàn ông bình thường có ham muốn. Tôi đã bày tỏ với Kiều tâm tư của mình, đồng thời khẳng định tôi nghiêm túc muốn cưới cô ấy làm vợ. Sau nửa năm yêu nhau, tôi càng chắc chắn về quyết định đó của mình. Vậy chẳng có lý do gì để chúng tôi trì hoãn hơn nữa, chuyện ấy sẽ càng khiến mối quan hệ của hai đứa thăng hoa hơn.

Dù tôi dốc ruột gan tâm sự với bạn gái nhưng Kiều vẫn cứng rắn muốn tôi chờ đợi thêm. Tôi đâu còn cách nào khác vì tôi thực lòng yêu cô ấy.

Sướng rơn vì cuối cùng cũng đưa được người yêu ngoan ngoãn lên giường, nào ngờ thứ ở chân giường đã tố cáo tất cả, khiến tôi vừa tức giận vừa nhục nhã - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cho đến hôm trước tôi đi dự tiệc sinh nhật một người bạn. Trong buổi tụ họp, chúng bạn hỏi thăm tôi chuyện tình yêu. Có hơi rượu trong người nên tôi đã bày tỏ bức xúc và bị đám bạn cười nhạo. Họ khích đểu tôi rằng có lẽ Kiều không hề yêu nên mới không chấp nhận qua đêm. Chuyện đó cũng là một cách để kiểm chứng tình yêu của phụ nữ.

Đêm muộn từ bữa tiệc trở về, tôi cứ nghĩ mãi về những lời nói của đám bạn, sau đó quyết định ghé qua phòng trọ của Kiều. Mãi Kiều mới mở cửa, cô ấy đã đi ngủ rồi. Vào phòng sập cửa lại, tôi ôm chầm lấy Kiều. Dù vội vã muốn được bạn gái chứng minh nhưng tôi vẫn hỏi qua ý kiến của cô ấy. Chắc thấy được quyết tâm trong mắt tôi, Kiều gật đầu đồng ý. Tôi sung sướng bế bổng cô ấy lên giường.

Sau màn nồng nàn say đắm, Kiều ngủ thiếp đi. Tôi vui quá chẳng ngủ nổi. Vậy là từ giờ Kiều đã thuộc về tôi rồi. Nghĩ đến vẻ xấu hổ ngượng ngùng đầy quyến rũ của cô ấy mà tôi bất giác mỉm cười hạnh phúc.

Tôi xuống giường đi tắm. Cúi người lấy dép đi trong nhà vì chiếc dép bị đẩy vào bên trong, tôi điếng người khi nhìn thấy 1 món đồ ở chân giường. Đó là 1 bộ đồ ngủ ren vô cùng hư hỏng hình như mới vừa được thay ra. Cạnh đó còn có 1 chiếc sơ mi mà tôi chắc chắn không phải của mình. 

Tôi bủn rủn cả chân tay. Nếu như không phải Kiều có quan hệ lén lút với một gã đàn ông nào đó. Nhớ lại lúc nãy Kiều mãi mới ra mở cửa cho tôi và nhà cô ấy còn có cửa sau. Tôi lao ra cửa sau thì chết lặng khi thấy dấu chấn rõ mồn một trên nền đất ẩm, dấu chân to thế này chỉ có thể là của đàn ông!

Sướng rơn vì cuối cùng cũng đưa được người yêu ngoan ngoãn lên giường, nào ngờ thứ ở chân giường đã tố cáo tất cả, khiến tôi vừa tức giận vừa nhục nhã - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Lôi Kiều dậy, tôi căm hận chất vấn cô ta. Ban đầu Kiều còn chối nhưng trước những bằng chứng rành rành, cô ta buộc phải thừa nhận rằng người yêu cũ có ghé thăm. Cô ta nhất thời mềm lòng mới làm ra loại chuyện kia. Lúc tôi đến chính xác là hắn ta mới cuống cuồng chuồn đi bằng lối cửa sau.

Dĩ nhiên tôi chia tay Kiều ngay lập tức nhưng tôi thấy mất niềm tin vào phụ nữ quá. Tôi biết đi đâu để tìm được một người phụ nữ lý tưởng? Liệu có phải khi trước tôi luôn “đá” bạn gái sau khi đã chán chê nên bây giờ tôi mới nhận quả báo?

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