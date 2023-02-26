Sống xa vợ lâu ngày, tôi 'vật vã' chống cự trước lời mời gọi của cô hàng xóm nóng bỏng, cho đến một ngày tôi thất kinh khi phát hiện sự thật ẩn sau

Tâm sự 26/02/2023 05:50

Vợ đi vắng mà cô hàng xóm nóng bỏng cứ áp sát khiến tôi khổ sở chống đỡ.

Vợ chồng tôi mới cưới nhau được 2 năm và con một em bé 4 tháng tuổi. Vợ tôi làm văn phòng, tôi thì kinh doanh tự do. Chúng tôi đều xuất thân tỉnh lẻ nên ra thành phố thuê nhà chứ chưa có điều kiện mua nhà riêng.

Tôi với vợ yêu nhau 5 năm mới cưới. Vợ tôi là người phụ nữ hiền lành, truyền thống. Em rất giỏi nấu nướng, biết quan tâm đến mọi người trong gia đình. Bình thường xóm trọ nhà tôi ai biết nhà đấy, ít ai nói chuyện với ai. Nhưng cả tòa nhà 5 tầng có khu sân phơi chung nên tôi vẫn thường gặp vài người hàng xóm ở đó. Tôi với vợ trọ cùng với mấy cô gái làm nghề bán hoa. Sở dĩ tôi biết về nghề nghiệp của họ đó là vì tôi đi phơi quần áo trên sân thượng và nghe được họ tâm sự "chuyện nghề" với nhau.

Tôi kể chuyện này với vợ, vợ tôi tỏ ra khinh thường và cấm tôi giao thiệp với mấy cô gái đó. Trên sân thượng của tòa nhà có một chiếc máy giặt cả xóm dùng chung. Vợ tôi cũng không cho tôi mang đồ lên đấy giặt chung vì sợ lây bệnh. Vậy mà, một ngày đẹp trời, Lan- cô hàng xóm từng làm nghề mại dâm kết bạn và nhắn tin cho tôi. Lan sở hữu gương mặt ưa nhìn, thân hình nóng bỏng. Cô ấy trò chuyện rất duyên. Cô ấy kể cho tôi nghe nhiều chuyện, rằng cô ấy bất đắc dĩ mới phải làm công việc này. Lan còn nhờ tôi xin một công việc phù hợp với cô ấy.

Tôi nói rằng công việc thì có rất nhiều, vấn đề là Lan có đủ can đảm để bỏ công việc hiện tại hay không thôi. Có lần, cô hàng xóm đó gọi điện cho tôi và vay 2 triệu nói rằng có việc gấp. Tôi cũng ngần ngừ nhưng rồi cũng đưa cho Lan. Tôi nghĩ rằng cho cô ấy vay nợ thì sẽ rất khó đòi. Ai ngờ, chỉ khoảng 1 tuần sau cô ấy đã trả lại.

Sống xa vợ lâu ngày, tôi 'vật vã' chống cự trước lời mời gọi của cô hàng xóm nóng bỏng, cho đến một ngày tôi thất kinh khi phát hiện sự thật ẩn sau - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian trôi đi, vợ tôi mang bầu và về quê sinh nở. Chỉ còn mình tôi ở lại thành phố tiếp tục làm việc. Sống xa vợ, nhiều lúc tôi cảm thấy thiếu thốn, bức bối vì chuyện ấy không được giải tỏa. Cô hàng xóm có lẽ hiểu đúng tâm trạng của tôi và bắt đầu buông lời gạ gẫm khiến tôi bấn loạn.

Cô hàng xóm nói rằng cô ấy thích tôi, muốn làm "người tình bí mật" của tôi. Nghe Lan nói đến đây, tôi dù có chút xao động nhưng đã vội vàng chặn số của cô ấy. Tôi sợ mọi chuyện vỡ lở, vợ tôi biết được, tôi sẽ mất gia đình. Kể từ hôm đó, có đôi lần tôi nằm mơ thấy mình đang ái ân với Lan. Tỉnh dậy, tôi thấy người ướt đẫm mồ hôi. Tôi thở phào khi thấy bên cạnh không có ai cả.

Tôi nhớ đêm đó trời đã rất khuya, tôi đang làm việc trong phòng. Không ngờ, Lan từ đâu chạy đến, ôm tôi từ đằng sau. Cô ấy nói yêu tôi rất nhiều và chỉ muốn được ở bên tôi một lần. Tôi hốt hoảng chống cự khiến cô ấy bị xây xát không ít. Tôi định bụng sẽ sớm chuyển chỗ trọ và đón vợ con ra đây ở.

Đến chiều hôm qua, tôi vừa đi làm về thì Huệ, một cô gái trong xóm hớt hơ hớt hải kể rằng Lan bị tai nạn, đa chấn thương, đang nằm trong bệnh viện. "Trong lúc bị thương nặng, cô ấy nhắc đến anh. Lan nói yêu anh và muốn giải nghệ, làm lại từ đầu để xứng đáng với anh. Nếu được, anh đến thăm nó một lần cho nó được an ủi có được không anh? Nó bị thương nặng lắm, bác sỹ tiên lượng khó qua khỏi", Huệ nói với tôi.

Tôi bảo Huệ về đi, tôi sẽ sắp xếp. Hiện tại, tôi không biết có nên vào thăm Lan hay không. Tôi sợ vợ tôi ở quê biết được sẽ suy nghĩ. Nhất là giờ cô ấy đang chăm con nhỏ lại có chút xích mích với mẹ tôi nữa. Nếu để vợ tôi biết chuyện này, chắc vợ chồng tôi "toang" mất. Nhưng nghe lời cầu khẩn của Huệ, tôi cũng thấy động lòng.

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