Định tặng chồng một đêm tân hôn khó quên, nào ngờ anh hành động lạ lùng khiến tôi hoảng loạn, bủn rủn chân tay

Tâm sự 25/02/2023 04:35

Từ khi yêu Thành tôi đã luôn tự ti về gia cảnh nhà mình. Bởi điều kiện nhà thôi thua kém nhà anh rất nhiều. Dù anh chưa khi nào chê bai hay khinh thường bố mẹ tôi nghèo, thế nhưng tôi vẫn không gạt bỏ được tâm lý ấy.

Bố mẹ tôi làm gì có tiền. Bố tôi có chút lương hưu, còn mẹ có thu nhập ít ỏi từ một quán tạp hóa nhỏ. Bản thân tôi những năm qua đi làm cũng kiếm được tiền nhưng chẳng tiết kiệm nổi xu nào. Con gái mà, phải ăn diện và trang điểm chứ. 

Tôi dành phần lớn tiền lương của mình mua sắm váy áo, mỹ phẩm, giày dép và túi xách. Từ khi yêu được Thành tôi lại càng chăm chút cho ngoại hình của mình để tương xứng với anh hơn.

Ban đầu bố mẹ tôi than thở không có tiền nhưng thấy con gái khóc lóc sướt mướt, người gầy đi vì lo lắng và suy nghĩ thì ông bà lại cố chạy vạy vay mượn. Cuối cùng mãi mới góp đủ 10 cây vàng trao cho tôi trong tiệc cưới. Quả nhiên với số vàng hồi môn không hề nhỏ ấy thì khách khứa trong hội trường tiệc cưới đã phải có cái nhìn khác về tôi. Nghe được những lời khen ngợi của mọi người mà tôi thầm đắc ý và sung sướng. 

Tôi cũng dự định khi nào có tiền sẽ đưa cho bố mẹ trả nợ. Nhưng cứ cái đà ăn tiêu này của tôi thì không biết bao giờ mới dành dụm được. Mà tôi thì tự ái và sĩ diện trước chồng nên chắc chắn sẽ không mở miệng ra xin anh. Đêm tân hôn tôi chuẩn bị sẵn một chiếc váy ngủ hàng hiệu, xịt thêm chút nước hoa đắt tiền đầy quyến rũ. Tôi muốn cho chồng một đêm tân hôn thật khó quên. Ai ngờ cuối cùng sự việc diễn ra sau đó lại hoàn toàn trái ngược so với tưởng tượng của tôi. 

Định tặng chồng một đêm tân hôn khó quên, nào ngờ anh hành động lạ lùng khiến tôi hoảng loạn, bủn rủn chân tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Không phải tôi cho chồng những giây phút nồng nàn mà chính anh là người cho tôi một đêm tân hôn mà có lẽ cả đời này tôi cũng không bao giờ có thể quên được.

Chồng tôi bước vào phòng thấy vợ gợi cảm trong bộ váy ngủ quyến rũ, song ánh mắt anh không hề xao động. Anh bảo tôi ngồi xuống đối diện rồi nhìn tôi với một ánh mắt nghiêm khắc, rành rọt nhấn mạnh từng chữ:

- Ngay ngày mai em phải mang trả 10 cây vàng ấy cho bố mẹ. Anh thừa hiểu hoàn cảnh gia đình em thế nào nên chắc chắn để xoay xở được 10 cây vàng trao cho em trong tiệc cưới, ông bà cũng không dễ dàng gì. Chưa nói sau này bao giờ mới trả hết nợ. Đến hôm nay lúc trao vàng anh mới biết, nếu như biết từ trước thì anh đã ngăn cản em ngay rồi.

Anh thật sự thất vọng về em đấy. Anh không nghĩ em lại là người trọng hình thức và ưa phù phiếm đến mức ích kỷ với cha mẹ. Ông bà sinh thành nuôi dưỡng em đến lúc này, em chưa báo đáp được gì cho bố mẹ thì thôi lại vẫn làm khổ ông à? 

Em có thấy mình đáng mặt một người con hay không? Em học cao hiểu rộng mà cư xử với người thân ruột thịt của mình thế ư? Ngoài ra, em cũng nghĩ sai về gia đình anh rồi. Nếu bố mẹ và anh trọng vật chất thì đã không kết hôn với em, em phải hiểu điều đó chứ.

 

Tôi chết lặng trước lời lẽ nghiêm khắc của chồng. Tôi cứ nghĩ anh sẽ vui với món hồi môn 10 cây vàng từ nhà gái, chẳng ngờ anh lại tức giận là coi thường tôi vô cùng. Tôi run rẩy sợ hãi, nhận ra bản thân đã phạm một lỗi sai lớn. Chẳng những làm khổ bố mẹ mà còn tự làm hỏng hình ảnh của bản thân trong mắt chồng lẫn nhà chồng.

Đêm tân hôn ấy chúng tôi chỉ nằm nói chuyện, tâm sự. Tôi chân thành xin lỗi anh và hứa sẽ sửa đổi, không bao giờ tái phạm sai lầm này. Dù bị chồng trách mắng và dạy dỗ nhưng tôi lại vô cùng xúc động nhận ra mình có một người chồng quá tuyệt vời!

Chồng đi làm ăn xa nhiều năm vừa trở về, tôi ngỡ ngàng, suy sụp tinh thần khi bố chồng bắt ly hôn ngay lập tức

Chồng đi làm ăn xa nhiều năm vừa trở về, tôi ngỡ ngàng, suy sụp tinh thần khi bố chồng bắt ly hôn ngay lập tức

Được 2 năm chung sống với nhau và có đứa con đầu lòng thì chồng tôi đi lao động ở nước ngoài. Nhà chồng tôi có 3 anh em, chị cả lấy chồng xa, còn anh thứ hai cũng đi làm công nhân, theo các công trình nên cũng đi biền biệt. Tôi chủ yếu sống với mẹ chồng và bố chồng.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước
Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 4 giờ 41 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 56 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 11 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường