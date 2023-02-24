Đưa cô hàng xóm lả lơi lên giường khi vợ đi vắng, tôi chết sững khi một người đàn ông nhảy xổ ra đấm đá túi bụi

Tâm sự 24/02/2023 07:55

Tính tình tôi khá đa nghi, lúc ấy trong đầu đã vụt qua suy nghĩ có khi nào vợ cố tình giả vờ đi công tác để thử lòng tôi. Nghĩ lại lúc tối cô ấy còn gọi video cho tôi từ chỗ công tác về, đích xác vợ đã đi xa không hề giả vờ.

Tôi và vợ cưới nhau được hơn 1 năm, vẫn chưa sinh con vì vợ tôi còn muốn phấn đấu thăng chức. Mải mê sự nghiệp nên cô ấy rất hay đi công tác. Chuyện tôi phải ở nhà một mình thường xuyên như cơm bữa. Tất nhiên vợ vẫn dành thời gian hâm nóng tình cảm với tôi nhưng nhiều đêm vợ không ở nhà vẫn khiến tôi thấy thiếu vắng và trống trải.

Cạnh phòng trọ của vợ chồng tôi là một cô nàng trẻ tuổi độc thân. Cô ấy tên Linh, đã chuyển tới đây được nửa năm rồi. Nửa năm qua chúng tôi hầu như không tiếp xúc gì nhiều, gặp nhau gật đầu chào một câu rồi thôi. Tôi đã có gia đình, tất nhiên không tiện qua lại thân thiết với người phụ nữ khác, còn Linh không hề có ý làm quen với tôi.

Đêm vừa rồi, đột nhiên Linh gõ cửa phòng tôi. Nhìn thấy cô ấy mặc chiếc váy ngủ gợi cảm đứng bên ngoài mà tôi không khỏi giật mình. Linh thỏ thẻ bảo không hiểu sao chiếc quạt điện trong phòng cô ấy bị hỏng, trời thì nóng, đêm hôm rồi không nhờ được ai giúp nên Linh phiền tôi sang kiểm tra hộ. Là hàng xóm với nhau, tôi không thể thấy khó khăn mà không quan tâm.

 

Khi tôi bước chân vào phòng Linh thì thấy chiếc quạt vẫn đang chạy rất ngon lành. Quay lại nhìn cô ấy với ánh mắt thắc mắc, Linh mỉm cười tiến sát lại gần tôi cất lời dụ dỗ. Em biết anh đã có gia đình nên không bao giờ có ý nghĩa gì khác ngoài một cuộc tình thoáng qua, đôi bên cùng vui vẻ đâu… Sợ gì anh nhỉ, chị ấy đi suốt có nhà đâu mà biết được… Em không nói, anh không nói thì chuyện giữa chúng ta mãi là một bí mật.

 

Tính tình tôi khá đa nghi, lúc ấy trong đầu đã vụt qua suy nghĩ có khi nào vợ cố tình giả vờ đi công tác để thử lòng tôi. Nghĩ lại lúc tối cô ấy còn gọi video cho tôi từ chỗ công tác về, đích xác vợ đã đi xa không hề giả vờ. Thấy lời Linh nói quá chí lý, tôi và cô ấy không ai nói ra thì chuyện này chỉ có trời biết đất biết và chúng tôi biết mà thôi. Xem xét mọi khả năng, tôi thấy chuyện này có thể làm kín kẽ vợ không tài nào biết được, nên tặc lưỡi lao đến ôm chầm lấy Linh.

Đưa cô hàng xóm lả lơi lên giường khi vợ đi vắng, tôi chết sững khi một người đàn ông nhảy xổ ra đấm đá túi bụi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ôm lấy Linh, tôi đang định làm vài động tác khác thì ván giường trong phòng trọ của Linh đột ngột bật tung ra và một người phía dưới nhảy lên. Người đó vừa lao ra khỏi gầm giường lập tức xông đến đấm đá tôi túi bụi, mắng nhiếc tôi thậm tệ. Trước sức khỏe của người đó, tôi không có sức chống trả, chỉ biết nằm cuộn tròn dưới sàn nhà, ôm mặt bảo vệ vị trí yếu hại. Người trốn sẵn dưới gầm giường để bắt quả tang tôi không phải là vợ, vợ tôi thực sự đã đi công tác và không hề biết gì cả. Mà người ấy không ai khác chính là bố vợ tôi!

 

Sau khi đấm đá tôi một trận, ông ngồi phịch xuống ghế thở mệt, miệng vẫn không quên mắng chửi tôi té tát:

- Lúc đến hỏi cưới con gái tao, mày đã hứa hẹn như nào? Mày bảo sẽ không bao giờ phụ nó, sẽ mang lại hạnh phúc cho nó cả đời. Vậy mà bây giờ chỉ vì một lời mời gọi đường mật của đứa con gái xa lạ, mày đã phản bội vợ! 

Loại đàn ông như mày sống cũng chỉ chật đất. Đàn ông không có bản lĩnh, có thể bị bất cứ con đàn bà nào dụ dỗ được thì tốt nhất đừng nên lấy vợ lập gia đình. Mày hãy ở vậy rồi muốn chơi bời ra sao thì chơi!

Lúc ấy tôi mới biết hóa ra bố vợ lo cho con gái xa nhà, chồng ở nhà không yên phận nên đã bày ra trò thử lòng tôi. Trong một lần đến chơi, ông phát hiện Linh sống cạnh phòng hai vợ chồng tôi. Rồi ông nghĩ ra cách nhờ Linh thử lòng con rể đầy nực cười và lạ đời như thế.

Ông trả cho Linh 2 triệu, Linh chẳng mất gì vì đó chỉ là một trò diễn kịch, bỗng nhiên được 2 triệu trong thời buổi kinh tế khó khăn, cô ta đồng ý ngay không do dự. Còn tôi thì ngu ngốc mắc bẫy. Giá kể lúc ấy tôi cứng rắn từ chối Linh thì có phải mọi chuyện đã tốt đẹp êm xuôi rồi không?

Vợ tôi sau khi biết chuyện lập tức viết đơn ly hôn không cho tôi giải thích gì. Tôi nhất quyết không ký, một mực xin lỗi vợ, mong được chuộc lỗi nhưng cô ấy không chịu. Tôi phải làm sao để vợ tha thứ cho mình? Tôi không muốn ly hôn cô ấy chút nào!

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Khi hai đứa tính đến chuyện kết hôn, tôi lấy hết dũng khí cùng Mạnh về nhà anh ra mắt. Ngồi đối diện với bố mẹ Mạnh, tôi nơm nớp lo sợ gia đình anh không chấp nhận một người con dâu từng ly hôn và có con riêng. Thật không ngờ, bố mẹ anh rất yêu quý tôi, không một ai phản đối chuyện tôi đến với Mạnh.

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