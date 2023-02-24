Chồng đi làm ăn xa nhiều năm vừa trở về, tôi ngỡ ngàng, suy sụp tinh thần khi bố chồng bắt ly hôn ngay lập tức

Tâm sự 24/02/2023 12:20

Được 2 năm chung sống với nhau và có đứa con đầu lòng thì chồng tôi đi lao động ở nước ngoài. Nhà chồng tôi có 3 anh em, chị cả lấy chồng xa, còn anh thứ hai cũng đi làm công nhân, theo các công trình nên cũng đi biền biệt. Tôi chủ yếu sống với mẹ chồng và bố chồng.

Cuộc sống xa chồng, chỉ biết cố gắng để chăm sóc con và lo toan công việc nhà chồng. Tôi đi làm, chăm con và giúp đỡ việc nhà vì bố mẹ chồng tôi hầu như không động tay vào việc gì. Đặc biệt là bố chồng, hàng ngày ông chỉ mỗi việc chỉ đạo vợ và con dâu và lê la khắp lượt trong xóm cho hết ngày. Mẹ chồng tôi yếu nên cũng không làm được gì nhiều, nên tôi phải làm tất cả.

Để lo cho chồng tôi đi lao động ở nước ngoài, bố chồng tôi đã phải vay khoản tiền lớn. Nên chồng gửi tiền về nhà cũng đều phải đưa hết cho bố chồng trả nợ. Được 2 năm thì mới trả được hết nợ, gia đình tôi cũng bớt khó khăn hơn. Nhưng bố chồng tôi vẫn không giao cho con dâu cầm tiền do chồng tôi gửi về, ông chỉ đưa một chút tiền để tôi mua quần áo, sữa cho con. Theo lời chồng tôi nhắn về, số tiền đến nay bố chồng đang cầm của chồng tôi là 600 triệu.

Hết hợp đồng lao động, chồng tôi muốn ở lại làm thêm nhưng tôi gọi điện cho anh ấy nói là có chút vốn như thế là đủ rồi, về với vợ con. Chồng tôi cũng tiếc khi chưa kiếm đủ số tiền như mong muốn, nhưng sau 5 năm đi biền biệt rất vất vả, anh ấy cũng đã muốn về nhà với vợ con. Tôi vui mừng, nhưng khi biết chuyện này thì bố mẹ chồng rất tức giận. Ông bà đổ cho tôi cố tình gọi chồng về, nghi ngờ tôi lén xin tiền chồng để mang về cho nhà ngoại.

Vậy là hàng ngày tôi hứng chịu những cơn giận dỗi của bố chồng, ông bắt tôi làm nhiều việc nhà, còn soi mói, mắng mỏ vô lý. Tôi chờ chồng về để giải thích tất cả và cũng để anh ấy bênh vực vợ, nhưng ngày chồng về cũng là ngày tôi rời khỏi nhà chồng.

Chồng đi làm ăn xa nhiều năm vừa trở về, tôi ngỡ ngàng, suy sụp tinh thần khi bố chồng bắt ly hôn ngay lập tức - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau bữa ăn liên hoan chồng tôi trở về, bố chồng tôi tổ chức họp gia đình. Ông bắt đầu kể lể những thói hư, tật xấu của con dâu cho chồng tôi nghe. Nào là tôi lười biếng, cãi bố mẹ chồng, ăn chơi đua đòi… Ông còn vu khống tôi ở nhà lăng nhăng khi chồng đi vắng. Ông bắt con trai phải ly hôn vợ luôn, đồng thời tuyên bố sẽ không đưa số tiền đã cầm của chồng tôi, mục đích là để cho tôi ra đi tay trắng.

Chồng tôi rất yêu vợ, nhưng nghe bố đẻ nói vậy khiến anh ấy tỏ ra nghi ngờ. Anh ấy về hùa với bố với lý do: "Bố nào cũng chỉ muốn tốt cho con trai. Anh chưa bảo em là người như thế, nhưng em thử nghĩ xem, nếu không có lửa sao có khói? Đàng hoàng tử tế ai mà vu oan được?".

Tôi buồn bã, thất vọng về bố chồng và chồng tôi. Chỉ vì nghi ngờ tôi muốn lấy số tiền của chồng kiếm được mang về nhà ngoại và cũng muốn con trai đi lâu hơn, kiếm được nhiều tiền giúp ông đổi đời mà bố chồng tôi nỡ làm thế. Trong khi mong muốn của tôi là thuê đất làm xưởng sắt cho chồng vì anh ấy có tay nghề. Không ngờ, mọi thứ đã không thành và đứng trước bờ vực ly hôn. Từ hôm đó đến nay tôi đã về nhà ngoại và không muốn về nhà chồng nữa.

Dù suy sụp nhưng tôi vẫn cố để vừa đi làm, vừa chăm con cho thật tốt. Thương con và vẫn còn yêu chồng nên không muốn hôn nhân tan vỡ chỉ vì hiểu lầm. Tôi phải làm thế nào để chồng tin tưởng vào mình? Tôi làm gì để được bố chồng quý mến, tin tưởng và tạo điều kiện cho vợ chồng tôi làm ăn?

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Tính tình tôi khá đa nghi, lúc ấy trong đầu đã vụt qua suy nghĩ có khi nào vợ cố tình giả vờ đi công tác để thử lòng tôi. Nghĩ lại lúc tối cô ấy còn gọi video cho tôi từ chỗ công tác về, đích xác vợ đã đi xa không hề giả vờ.

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