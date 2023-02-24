Cưới 2 năm trời, đến một ngày tôi mới 'ngã ngửa' khi biết sự thật về đêm tân hôn e ấp, rụt rè của vợ

Tâm sự 24/02/2023 07:20

Đã cưới nhau được hai năm nhưng vài ngày nay tôi lại phải nghĩ về đêm tân hôn giả dối đó.

Mấy ngày hôm nay, cứ nghĩ đến quá khứ dễ dãi, buông thả của vợ là tôi lại đau lòng. Chính những suy nghĩ, việc làm bồng bột của vợ trong quá khứ đã khiến vợ chồng tôi không thể làm cha, làm mẹ dù đã rất mong mỏi.

Tôi năm nay ngoài 30 tuổi, đang làm việc ở một hãng bảo hiểm. Công việc của tôi mang lại thu nhập khá tốt nhưng tôi thường xuyên phải di chuyển qua các tỉnh để làm sự kiện nên tôi không có nhiều thời gian để yêu đương, hẹn hò. Tôi từng yêu một vài người nhưng đều bị họ đá. Họ cho rằng tôi là gã đàn ông khá vô tâm, lại bảo thủ.

Đến khi gặp Phương, vợ tôi bây giờ, tôi mới ước ao có được một gia đình hạnh phúc. Phương cũng làm việc trong ngành bảo hiểm. Cô ấy khá năng động, cá tính. Chúng tôi tìm hiểu hơn 1 năm thì đi đến hôn nhân. Thú thật, lúc đó, tình cảm của tôi với Phương không quá sâu đậm. Nhưng tôi nghĩ cô ấy phù hợp với tôi, gia cảnh của cô ấy cũng cơ bản. Hai bên gia đình cũng mong mỏi, giục giã. Chúng tôi mau chóng làm đám cưới và nhận được không ít lời chúc phúc từ gia đình, bạn bè.

 

Trước khi cưới nhau, vì tình cảm chưa quá sâu đậm nên chúng tôi chưa vượt rào. Cả hai đều muốn giữ gìn cho nhau để dành đến đêm tân hôn. Vợ tôi cũng tâm sự với tôi rằng dù cũng từng có tình cảm với vài người nhưng em vẫn còn trong trắng. 

Đêm tân hôn đó, tôi thấy em khá vụng về, lóng ngóng trong chuyện yêu đương. Sau khi làm chuyện đó, tôi thấy có xuất hiện 'dấu vết trinh nguyên" trên ga giường. Tôi càng yêu thương và tin tưởng vợ của mình. Tuy nhiên, giờ chúng tôi đã kết hôn hơn 2 năm. Cả hai không dùng bất cứ biện pháp tránh thai nào mà vẫn không có con. Tôi đưa vợ đi khám, tôi sốc rụng rời khi nghe bác sỹ hỏi: "Trước đây cô từng phá thai phải không?"

Cưới 2 năm trời, đến một ngày tôi mới 'ngã ngửa' khi biết sự thật về đêm tân hôn e ấp, rụt rè của vợ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vợ tôi đỏ mặt, lí nhí nói cô ấy từng phá thai 2 lần, 1 lần khi thai được 12 tuần tuổi, 1 lần khi thai được 20 tuần tuổi. Bác sỹ nói rằng có thể do trước đây vợ tôi từng phá thai khi thai đã quá lớn nên giờ khó có con, thậm chí là vô sinh. 

Về đến nhà, tôi cảm thấy thất vọng vô cùng. Vợ tôi từng mang bầu, phá thai vậy mà đến đêm tân hôn vẫn khăng khăng là mình còn trong trắng. Tôi đã lầm tưởng về nhân phẩm lẫn đức hạnh của vợ.

 

Đêm đó, vợ tôi khóc nức nở và thú nhận hết mọi chuyện với tôi. Cô ấy từng yêu 2 người sâu đậm và có con với 2 người đó. Nhưng sau đó, họ không đến được với nhau nên vợ tôi phải đi giải quyết hậu quả.

Cô ấy không muốn bị tôi khinh thường nên trước ngày cưới đã đi "đại tu" lại và đến đêm tân hôn "diễn" như thật. Thì ra, bấy lâu nay, cô ấy lừa gạt, "dắt mũi" tôi.

Vợ tôi từng yêu người khác, quan hệ với người khác, tôi chấp nhận. Nhưng việc cô ấy mang thai và từng phá thai thì tôi thấy quá tàn nhẫn. Thấy tôi trách móc vợ, cô ấy gào lên: "Anh đừng nói nữa. Việc em làm thì em tự chịu, mắc mớ gì đến anh? Mọi chi phí điều trị hiếm muộn, em sẽ trả được chưa? Còn nếu chữa trị mà không có hiệu quả thì em với anh chia tay, anh vừa lòng chưa?"

Mấy hôm nay, tôi vợ vợ chẳng nói chuyện với nhau câu nào. Tôi cảm thấy hoài nghi về nhân phẩm và đạo đức của vợ. Mấy hôm nay, mẹ liên tục gọi điện hỏi tôi về chuyện khám hiếm muộn nhưng tôi không dám kể hết mọi chuyện với mẹ. 

Tôi có nên bao dung, tha thứ cho lỗi lầm của vợ và cùng nhau vun vén cho hạnh phúc gia đình hay không? Mỗi đêm, cứ nghĩ về quá khứ của cô ấy, tôi lại thấy lòng nặng trĩu, nhói đau. Tôi sợ, tôi không thể tha thứ cho lỗi lầm của cô ấy.

Gái 1 con lấy trai tân, trước ngày cưới mẹ chồng đưa ra một tờ giấy, đọc xong tôi oà khóc nức nở

Gái 1 con lấy trai tân, trước ngày cưới mẹ chồng đưa ra một tờ giấy, đọc xong tôi oà khóc nức nở

Khi hai đứa tính đến chuyện kết hôn, tôi lấy hết dũng khí cùng Mạnh về nhà anh ra mắt. Ngồi đối diện với bố mẹ Mạnh, tôi nơm nớp lo sợ gia đình anh không chấp nhận một người con dâu từng ly hôn và có con riêng. Thật không ngờ, bố mẹ anh rất yêu quý tôi, không một ai phản đối chuyện tôi đến với Mạnh.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 50 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 52 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 59 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 0 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 1 giờ 3 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đời sống 1 giờ 20 phút trước
Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Tin y tế 1 giờ 48 phút trước
Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường