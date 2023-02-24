Cưới 2 năm trời, đến một ngày tôi mới 'ngã ngửa' khi biết sự thật về đêm tân hôn e ấp, rụt rè của vợ

Tôi năm nay ngoài 30 tuổi, đang làm việc ở một hãng bảo hiểm. Công việc của tôi mang lại thu nhập khá tốt nhưng tôi thường xuyên phải di chuyển qua các tỉnh để làm sự kiện nên tôi không có nhiều thời gian để yêu đương, hẹn hò. Tôi từng yêu một vài người nhưng đều bị họ đá. Họ cho rằng tôi là gã đàn ông khá vô tâm, lại bảo thủ.

Mấy ngày hôm nay, cứ nghĩ đến quá khứ dễ dãi, buông thả của vợ là tôi lại đau lòng. Chính những suy nghĩ, việc làm bồng bột của vợ trong quá khứ đã khiến vợ chồng tôi không thể làm cha, làm mẹ dù đã rất mong mỏi.

Đến khi gặp Phương, vợ tôi bây giờ, tôi mới ước ao có được một gia đình hạnh phúc. Phương cũng làm việc trong ngành bảo hiểm. Cô ấy khá năng động, cá tính. Chúng tôi tìm hiểu hơn 1 năm thì đi đến hôn nhân. Thú thật, lúc đó, tình cảm của tôi với Phương không quá sâu đậm. Nhưng tôi nghĩ cô ấy phù hợp với tôi, gia cảnh của cô ấy cũng cơ bản. Hai bên gia đình cũng mong mỏi, giục giã. Chúng tôi mau chóng làm đám cưới và nhận được không ít lời chúc phúc từ gia đình, bạn bè.

Trước khi cưới nhau, vì tình cảm chưa quá sâu đậm nên chúng tôi chưa vượt rào. Cả hai đều muốn giữ gìn cho nhau để dành đến đêm tân hôn. Vợ tôi cũng tâm sự với tôi rằng dù cũng từng có tình cảm với vài người nhưng em vẫn còn trong trắng.

Đêm tân hôn đó, tôi thấy em khá vụng về, lóng ngóng trong chuyện yêu đương. Sau khi làm chuyện đó, tôi thấy có xuất hiện 'dấu vết trinh nguyên" trên ga giường. Tôi càng yêu thương và tin tưởng vợ của mình. Tuy nhiên, giờ chúng tôi đã kết hôn hơn 2 năm. Cả hai không dùng bất cứ biện pháp tránh thai nào mà vẫn không có con. Tôi đưa vợ đi khám, tôi sốc rụng rời khi nghe bác sỹ hỏi: "Trước đây cô từng phá thai phải không?"

Ảnh minh họa: Internet

Vợ tôi đỏ mặt, lí nhí nói cô ấy từng phá thai 2 lần, 1 lần khi thai được 12 tuần tuổi, 1 lần khi thai được 20 tuần tuổi. Bác sỹ nói rằng có thể do trước đây vợ tôi từng phá thai khi thai đã quá lớn nên giờ khó có con, thậm chí là vô sinh.

Về đến nhà, tôi cảm thấy thất vọng vô cùng. Vợ tôi từng mang bầu, phá thai vậy mà đến đêm tân hôn vẫn khăng khăng là mình còn trong trắng. Tôi đã lầm tưởng về nhân phẩm lẫn đức hạnh của vợ.

Đêm đó, vợ tôi khóc nức nở và thú nhận hết mọi chuyện với tôi. Cô ấy từng yêu 2 người sâu đậm và có con với 2 người đó. Nhưng sau đó, họ không đến được với nhau nên vợ tôi phải đi giải quyết hậu quả.

Cô ấy không muốn bị tôi khinh thường nên trước ngày cưới đã đi "đại tu" lại và đến đêm tân hôn "diễn" như thật. Thì ra, bấy lâu nay, cô ấy lừa gạt, "dắt mũi" tôi.

Vợ tôi từng yêu người khác, quan hệ với người khác, tôi chấp nhận. Nhưng việc cô ấy mang thai và từng phá thai thì tôi thấy quá tàn nhẫn. Thấy tôi trách móc vợ, cô ấy gào lên: "Anh đừng nói nữa. Việc em làm thì em tự chịu, mắc mớ gì đến anh? Mọi chi phí điều trị hiếm muộn, em sẽ trả được chưa? Còn nếu chữa trị mà không có hiệu quả thì em với anh chia tay, anh vừa lòng chưa?"

Mấy hôm nay, tôi vợ vợ chẳng nói chuyện với nhau câu nào. Tôi cảm thấy hoài nghi về nhân phẩm và đạo đức của vợ. Mấy hôm nay, mẹ liên tục gọi điện hỏi tôi về chuyện khám hiếm muộn nhưng tôi không dám kể hết mọi chuyện với mẹ.

Tôi có nên bao dung, tha thứ cho lỗi lầm của vợ và cùng nhau vun vén cho hạnh phúc gia đình hay không? Mỗi đêm, cứ nghĩ về quá khứ của cô ấy, tôi lại thấy lòng nặng trĩu, nhói đau. Tôi sợ, tôi không thể tha thứ cho lỗi lầm của cô ấy.