Sinh nhật mới chia tay, bất ngờ nhận được món quà người gửi không tên, mở ra, tôi khóc nghẹn ngào vì dòng chúc vỏn vẹn

Tâm sự 28/12/2022 13:16

Tôi không ngờ người gửi lại đầy tâm huyết và luôn dành cho tôi nhiều tình cảm đến vậy, đến lúc này, tôi càng phân vân cho dự định của mình.

Khi tôi nói chia tay, Tân không đồng ý. Anh tìm mọi cách để níu kéo, kể cả khóc trước mặt tôi. Nhưng tôi không thể cứ bỏ qua tuổi thanh xuân để chờ đợi anh, còn anh lại bấp bênh, không có nghề nghiệp ổn định. Dù đã tốt nghiệp đại học như tôi nhưng bản tính Tân thích tìm nghề nghiệp phù hợp với chuyên môn và rồi anh bỏ qua nhiều cơ hội. Tôi đã phí mất 5 năm để chờ đợi và không thể cứ tiếp tục mãi như thế.

Hiện tại, sau một năm chia tay mối tình đầu, tôi đã tìm được người yêu mới. Vinh, bạn trai và cũng là chồng chưa cưới của tôi, là một người đàn ông thành đạt, thông minh, phóng khoáng. Sang năm chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới.

Hôm qua, vào ngày sinh nhật, tôi bỗng nhận được một món quà không đề tên người gửi. Vừa mở ra xem, tôi đã bật khóc nức nở. Là một chiếc vòng tay vàng, có khắc tên, ngày tháng năm sinh của tôi. Tấm thiệp chúc mừng chỉ ghi vỏn vẹn dòng chữ: "Chúc em mãi mãi hạnh phúc".

Sinh nhật mới chia tay, bất ngờ nhận được món quà người gửi không tên, mở ra, tôi khóc nghẹn ngào vì dòng chúc vỏn vẹn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi biết, người gửi chính là Tân, người yêu cũ của mình. Khi còn yêu nhau, tôi từng nói thích có một chiếc vòng tay có khắc tên mình. Tân từng hứa sẽ mua tặng tôi vào ngày đặc biệt. Nhưng rồi anh chưa kịp làm điều đó thì chúng tôi đã không còn thuộc về nhau nữa.

Không phải tôi còn tình cảm với Tân mà là tôi day dứt. Theo bạn bè kể, anh ấy đã tìm được việc làm ổn định nhưng không tìm hiểu ai nữa cả. Anh ấy nói có lỗi với tôi và cũng mất lòng tin vào tình yêu nên sẽ sống độc thân cả đời. Chắc Tân hận tôi lắm nhưng tôi cũng không thể làm khác được. Tôi không dám đánh cược cuộc đời mình vào một người đàn ông không có tương lai. Thật may vì giờ Tân đã có việc làm ổn định nhưng tôi phải làm sao để anh ấy quên tôi và chịu mở lòng, tìm kiếm người con gái khác phù hợp hơn tôi đây?

Vừa mở cửa, thấy chồng cũ đang chăm bố tận tình không một lời giải thích, xong việc anh trở về, tôi nghẹn khóc nức nở sau suốt những năm tháng ruồng rẫy ấy

Vừa mở cửa, thấy chồng cũ đang chăm bố tận tình không một lời giải thích, xong việc anh trở về, tôi nghẹn khóc nức nở sau suốt những năm tháng ruồng rẫy ấy

Vừa mở cửa, tôi bất ngờ khi người ấy lại là chồng mình, trong hoàn cảnh này anh vẫn đến nhà mà tôi vô cùng kinh ngạc.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình tâm sự góc tâm sự tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

Dinh dưỡng 1 giờ 34 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Tâm sự 2 giờ 34 phút trước
Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Tâm sự tình yêu 3 giờ 34 phút trước
Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Ngoại tình 4 giờ 34 phút trước
Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 5 giờ 34 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 6 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình