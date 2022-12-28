Vừa mở cửa, thấy chồng cũ đang chăm bố tận tình không một lời giải thích, xong việc anh trở về, tôi nghẹn khóc nức nở sau suốt những năm tháng ruồng rẫy ấy

Tâm sự 28/12/2022 11:21

Vừa mở cửa, tôi bất ngờ khi người ấy lại là chồng mình, trong hoàn cảnh này anh vẫn đến nhà mà tôi vô cùng kinh ngạc.

Cách đây 5 năm, tôi và Phú dắt díu nhau ra phường đăng ký kết hôn. Chúng tôi không tổ chức đám cưới mà chỉ làm một bữa tiệc nhỏ vì tôi không yêu anh. Tôi chỉ cưới cho bố mẹ hài lòng và thỏa mãn bản tính ngông cuồng của mình. Lúc đó, tôi 23 tuổi, Phú lớn hơn tôi 3 tuổi và là thợ mộc. Vì là người cùng làng, bản tính chân chất, chịu khó nên được lòng bố mẹ tôi. Chính bố mẹ đã tạo điều kiện cho chúng tôi tìm hiểu nhau và ép tôi lấy Phú.

Sau khi cưới, Phú chấp nhận ở rể nhà tôi bởi tôi là con gái duy nhất. Tôi không thích bó buộc cuộc đời ở quê nên quyết chí đến thành phố tìm việc làm. Phú không những không phản đối mà còn ủng hộ tôi. Anh nói yêu tôi và sẽ đồng hành cùng tôi, sẽ ủng hộ mọi quyết định của tôi. Ngay cả chuyện tôi không chịu sinh con, anh cũng đồng thuận.

Đến thành phố, cuộc sống như mở rộng hơn, tôi bắt đầu chìm vào công việc và những cuộc vui với bạn bè. Về bố mẹ, tôi luôn yên tâm vì Phú chăm sóc họ rất tốt. Thỉnh thoảng gọi điện về, tôi đều nghe bố mẹ khen Phú hết lời. Bố mẹ còn ép tôi trở về, sinh con đẻ cái cho ổn định nhà cửa.

Vừa mở cửa, thấy chồng cũ đang chăm bố tận tình không một lời giải thích, xong việc anh trở về, tôi nghẹn khóc nức nở sau suốt những năm tháng ruồng rẫy ấy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng không hiểu sao, tôi vẫn không có tình cảm với Phú. Mỗi lần về nhà, tôi đều từ chối gần gũi nên đương nhiên, tôi không thể có thai được. Tôi luôn nghĩ Phú sẽ chờ đợi mình. Anh dịu dàng, chu đáo và thương yêu tôi đến thế kia mà.

4 năm trời, chúng tôi sống xa nhau. Mỗi lần tôi bệnh, Phú đều đến thành phố săn sóc. Mỗi lần bố mẹ tôi bệnh, anh đều tận tình chu đáo quan tâm. Nhưng có lẽ, sự kiên nhẫn của anh cũng có giới hạn. Hôm đó, khi Phú nói ly hôn để giải thoát cho cả hai, tôi gần như không thể tin nổi vào tai mình. Tôi cứ nghĩ Phú giận hờn nên nói như vậy thôi. Đến khi anh đưa tờ đơn ly hôn ra, tôi mới biết anh đã suy nghĩ kỹ càng và quyết định dứt khoát.

Dù vậy, sự kiêu hãnh không cho phép tôi năn nỉ Phú. Tôi ký đơn. Kết thúc cuộc hôn nhân trên danh nghĩa trong sự mắng nhiếc của bố mẹ tôi.

Vừa mở cửa, thấy chồng cũ đang chăm bố tận tình không một lời giải thích, xong việc anh trở về, tôi nghẹn khóc nức nở sau suốt những năm tháng ruồng rẫy ấy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nửa năm nay, tôi không về nhà. Hôm qua, mẹ gọi điện, bảo tôi thu xếp công việc về quê thăm bố, ông đang bệnh. Khi tôi về nhà là giữa trưa. Và người mở cửa cho tôi lại là Phú, chồng cũ của mình.

Thấy tôi, anh gãi đầu ngượng ngùng rồi đi cùng tôi vào nhà. Rất tự nhiên, anh cầm bát cơm đang đút cho bố tôi ăn rồi tiếp tục công việc.

Mẹ tôi nói dù đã ly hôn nhưng Phú vẫn hay sang chăm sóc ông bà. Với bố mẹ, Phú vẫn là con trai trong nhà. Mẹ trách tôi quá ích kỷ, sống chỉ biết bản thân mình, quá ngông cuồng. Tôi bật khóc trước những lời trách móc của mẹ.

Tôi hối hận rồi. Tôi muốn quay về cuộc sống bình yên trước kia khi có một người đàn ông luôn nấu cơm canh nóng hổi đợi mình trở về. Nhưng tôi ngỏ ý quay lại, Phú lạnh lùng từ chối. Anh nói không muốn tiếp tục những ngày tháng chờ đợi vô vọng như trước nữa. Tôi phải làm sao để anh tha thứ cho mình đây?

 

Chờ đợi ngày con sinh ra đời, chồng làm kết quả xét nghiệm ADN rồi tụt huyết áp khi cậu con trai nối dõi lại chính là 'sản phẩm' của vợ và tình cũ

Chờ đợi ngày con sinh ra đời, chồng làm kết quả xét nghiệm ADN rồi tụt huyết áp khi cậu con trai nối dõi lại chính là 'sản phẩm' của vợ và tình cũ

Trong niềm vui của cả nhà, chồng cũng vô cùng vui sướng nhưng càng lớn càng không thấy có nét nào giống bố. Biết không chối cãi được, vợ thừa nhận 'sản phẩm...

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

Dinh dưỡng 1 giờ 47 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Tâm sự 2 giờ 47 phút trước
Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Tâm sự tình yêu 3 giờ 47 phút trước
Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Ngoại tình 4 giờ 47 phút trước
Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 5 giờ 47 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 6 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình