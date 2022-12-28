Bị bạn trai ‘cắm sừng’, đang lúc đau khổ, tuyệt vọng quá, cô gái được cậu bạn thân an ủi bằng… một lời cầu hôn và cái kết bất ngờ

Người bạn thân ấy là con trai, chơi với cô từ năm lớp 7.

Cô gái kể lại câu chuyện của mình trên một diễn đàn mạng xã hội có gần 2 triệu thành viên. Câu chuyện bắt đầu khá buồn bởi cô bị bạn trai lừa dối, phản bội. Nhưng may mắn là cô có một người bạn thân để tâm sự.

Em vừa kết thúc mối tình 2 năm vì em bị cắm sừng. Em "mọc sừng" được 5 tháng thì em phát hiện ra không những vậy mà người yêu cũ với em kia còn được bác sĩ bảo cưới cơ ạ. Em sốc quá, em không ngờ "sừng" lại đến với em. Và sau đó em kể với thằng bạn thân em.

“Chào mọi người em năm nay 25 tuổi còn thằng bạn thân kia cũng đã ra trường và đi làm (hắn hơn em 2 tuổi).

Em và hắn chơi với nhau từ năm em lớp 7, hắn lớp 9 vì học chung cấp 2 nên quen nhau chơi thấy hợp thì từ từ thân thôi ạ. Năm nay em cũng 25 tuổi rồi nên bố mẹ em cứ giục cưới vì cũng đã có công ăn việc làm ổn định rồi, bây giờ chỉ cần lập gia đình là xong. Mà giục ghê lắm cơ, cứ mỗi lần em về quê là giục, nhưng em vừa chia tay xong thì kiếm đâu ra con rể cho bố mẹ em?

Thế là em lại than khổ với thằng bạn em. Hắn 27 rồi và cũng chưa có người yêu, cũng bị giục như em nên hắn mới đùa:

Ảnh minh họa: Internet

- Hay bây giờ tao với mày cưới đi, dù sao cũng chơi với nhau được hơn chục năm rồi.

Lúc đấy em tưởng hắn đùa nên em cũng đồng ý các kiểu. Sau đó thì không nhắc gì đến chuyện đùa kia nữa nào ngờ hôm nay hắn dẫn bố mẹ hắn sang nhà em (cách nhau có 3km thôi ạ).

Hai bên gia đình nói chuyện rồi định ngày cưới hỏi mà không nói gì với em luôn vì em đang đi làm nên hắn không nói, còn hắn thì xin nghỉ làm. Bố mẹ em thì vừa mừng vừa bất ngờ vì em không nói gì với hai ông bà cả. Nói chuyện xong xuôi thì hắn kể với em, bố mẹ em thì gọi điện bảo chuẩn bị các kiểu.

Em lúc này mới tức gọi thằng bạn ra nói chuyện thì hắn chuẩn bị một màn cầu hôn lãng mạn cực luôn. Em không nghĩ rằng hắn lại chuẩn bị được đến như thế.

Sau đó hắn kể là hắn thích em lâu rồi nhưng vì em có người yêu nên không muốn chen ngang vào và đây là cơ hội tốt để cho hắn thể hiện tình cảm nên tiến tới luôn.

Em cũng bất ngờ và chẳng biết nói gì nhưng cũng phải đồng ý. Và 3 tháng nữa bọn em sẽ về 1 nhà".

Ảnh minh họa: Internet

Dân mạng dành tới 13.000 lượt cảm xúc quan tâm về câu chuyện này. Một số bình luận nổi bật bên dưới bài viết như sau:

Thúy Nguyễn viết: "Thế về với nhau rồi. Tôi bảo rồi, cứ chơi thân với nhau thế nào cũng cưới được nhau. Đến bao giờ tôi mới có bạn thân là con trai đây? Nếu nhỡ may không có người yêu còn cưới nó. Chúc mừng anh chị nhé".

Lazy Nguyen viết: "Ngày xưa cũng chỉ vì câu nói đùa mà suýt cưới thằng bạn thân. Rồi bây giờ lại cưới anh trai thân cũng chỉ vì chém gió".

Trinh Siêu Phàm viết: "Em cũng bất ngờ chẳng biết nói gì nhưng cũng phải đồng ý" chịu bạn luôn ấy. Sao phải đồng ý nếu như thớt không thích người ta? Rõ ràng là có tình cảm rồi thấy anh kia cầu hôn lãng mạn nên chắc thấy hạnh phúc rồi đồng ý chứ gì? Bạn mà không có tình cảm thì đố mà thớt chấp nhận lời cầu hôn ấy".

Diễm Lâm viết: "Đúng là không có tình bạn thân giữa nam và nữ. Một người thà chết không nói còn một người giả vờ không biết".