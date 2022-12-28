Bị bạn trai ‘cắm sừng’, đang lúc đau khổ, tuyệt vọng quá, cô gái được cậu bạn thân an ủi bằng… một lời cầu hôn và cái kết bất ngờ

Tâm sự 28/12/2022 10:03

Cô gái nào ngờ bạn trai từng yêu đương thắm thiết tưởng chẳng bao giờ cách xa lại lừa dối cô một cách bất ngờ, nhưng lại được bạn thân đáp lại... bằng một lời cầu hôn.

Cô gái kể lại câu chuyện của mình trên một diễn đàn mạng xã hội có gần 2 triệu thành viên. Câu chuyện bắt đầu khá buồn bởi cô bị bạn trai lừa dối, phản bội. Nhưng may mắn là cô có một người bạn thân để tâm sự.

Người bạn thân ấy là con trai, chơi với cô từ năm lớp 7.

 

“Chào mọi người em năm nay 25 tuổi còn thằng bạn thân kia cũng đã ra trường và đi làm (hắn hơn em 2 tuổi).

Em vừa kết thúc mối tình 2 năm vì em bị cắm sừng. Em "mọc sừng" được 5 tháng thì em phát hiện ra không những vậy mà người yêu cũ với em kia còn được bác sĩ bảo cưới cơ ạ. Em sốc quá, em không ngờ "sừng" lại đến với em. Và sau đó em kể với thằng bạn thân em.

Em và hắn chơi với nhau từ năm em lớp 7, hắn lớp 9 vì học chung cấp 2 nên quen nhau chơi thấy hợp thì từ từ thân thôi ạ. Năm nay em cũng 25 tuổi rồi nên bố mẹ em cứ giục cưới vì cũng đã có công ăn việc làm ổn định rồi, bây giờ chỉ cần lập gia đình là xong. Mà giục ghê lắm cơ, cứ mỗi lần em về quê là giục, nhưng em vừa chia tay xong thì kiếm đâu ra con rể cho bố mẹ em?

Thế là em lại than khổ với thằng bạn em. Hắn 27 rồi và cũng chưa có người yêu, cũng bị giục như em nên hắn mới đùa:

Bị bạn trai ‘cắm sừng’, đang lúc đau khổ, tuyệt vọng quá, cô gái được cậu bạn thân an ủi bằng… một lời cầu hôn và cái kết bất ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

- Hay bây giờ tao với mày cưới đi, dù sao cũng chơi với nhau được hơn chục năm rồi.

Lúc đấy em tưởng hắn đùa nên em cũng đồng ý các kiểu. Sau đó thì không nhắc gì đến chuyện đùa kia nữa nào ngờ hôm nay hắn dẫn bố mẹ hắn sang nhà em (cách nhau có 3km thôi ạ).

Hai bên gia đình nói chuyện rồi định ngày cưới hỏi mà không nói gì với em luôn vì em đang đi làm nên hắn không nói, còn hắn thì xin nghỉ làm. Bố mẹ em thì vừa mừng vừa bất ngờ vì em không nói gì với hai ông bà cả. Nói chuyện xong xuôi thì hắn kể với em, bố mẹ em thì gọi điện bảo chuẩn bị các kiểu.

Em lúc này mới tức gọi thằng bạn ra nói chuyện thì hắn chuẩn bị một màn cầu hôn lãng mạn cực luôn. Em không nghĩ rằng hắn lại chuẩn bị được đến như thế.

Sau đó hắn kể là hắn thích em lâu rồi nhưng vì em có người yêu nên không muốn chen ngang vào và đây là cơ hội tốt để cho hắn thể hiện tình cảm nên tiến tới luôn.

Em cũng bất ngờ và chẳng biết nói gì nhưng cũng phải đồng ý. Và 3 tháng nữa bọn em sẽ về 1 nhà".

Bị bạn trai ‘cắm sừng’, đang lúc đau khổ, tuyệt vọng quá, cô gái được cậu bạn thân an ủi bằng… một lời cầu hôn và cái kết bất ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Dân mạng dành tới 13.000 lượt cảm xúc quan tâm về câu chuyện này. Một số bình luận nổi bật bên dưới bài viết như sau:

Thúy Nguyễn viết: "Thế về với nhau rồi. Tôi bảo rồi, cứ chơi thân với nhau thế nào cũng cưới được nhau. Đến bao giờ tôi mới có bạn thân là con trai đây? Nếu nhỡ may không có người yêu còn cưới nó. Chúc mừng anh chị nhé".

Lazy Nguyen viết: "Ngày xưa cũng chỉ vì câu nói đùa mà suýt cưới thằng bạn thân. Rồi bây giờ lại cưới anh trai thân cũng chỉ vì chém gió".

Trinh Siêu Phàm viết: "Em cũng bất ngờ chẳng biết nói gì nhưng cũng phải đồng ý" chịu bạn luôn ấy. Sao phải đồng ý nếu như thớt không thích người ta? Rõ ràng là có tình cảm rồi thấy anh kia cầu hôn lãng mạn nên chắc thấy hạnh phúc rồi đồng ý chứ gì? Bạn mà không có tình cảm thì đố mà thớt chấp nhận lời cầu hôn ấy".

Diễm Lâm viết: "Đúng là không có tình bạn thân giữa nam và nữ. Một người thà chết không nói còn một người giả vờ không biết".

Chồng chê vợ vừa già vừa xấu sau sinh, 2 năm sau gặp lại không ngờ hoàn cảnh một trời một vực, nhìn mặt chồng lạy lục van xin mà tôi cười khẩy

Chồng chê vợ vừa già vừa xấu sau sinh, 2 năm sau gặp lại không ngờ hoàn cảnh một trời một vực, nhìn mặt chồng lạy lục van xin mà tôi cười khẩy

Tôi vốn từng được yêu thương, chiều chuộng, nâng niu, rồi ngày quyết định trở thành vợ, làm mẹ của anh, tôi cũng đã trăn trở suy nghĩ rất nhiều.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

Dinh dưỡng 53 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Tâm sự 1 giờ 53 phút trước
Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Tâm sự tình yêu 2 giờ 53 phút trước
Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Ngoại tình 3 giờ 53 phút trước
Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 4 giờ 53 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 5 giờ 53 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 6 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình