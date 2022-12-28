Tôi và chồng yêu nhau 4 năm mới làm đám cưới. Cũng vượt rào trước. Hai đứa yêu nhau, trẻ khỏe, yêu lâu nên tránh sao khỏi chuyện đó. Hơn nữa cả hai chúng tôi cũng không phải người cổ hủ gì.

Tôi năm nay 25 tuổi, vừa kết hôn được gần 2 năm, hiện đang có bầu hơn 7 tháng. Thực sự khi ngồi viết những dòng tâm sự này, lòng tôi như chết đi hơn nữa, trăm mối ngổn ngang...

Qua 3 tháng đâu kiêng cữ, sau đó thỉnh thoảng 2 vợ chồng cũng "giao ban", nhưng tất nhiên chỉ dạo qua chứ không như trước được nữa. Tôi biết chồng bức bí, vì anh vốn là người nhu cầu cao.

Đến khi tôi ra trường hơn năm thì có bầu nên cưới luôn. Thực ra kế hoạch cưới xin cũng đã có rồi nên nhân cơ hội rước cả trâu cả nghé về thôi.

Ảnh minh họa: Internet

Đến khi tôi mang thai đến tháng thứ 7, một lần chồng đi làm về, tôi thấy trên áo anh có vết son đỏ. Gần như phát điên vì đoán được chuyện gì xảy ra, tôi hỏi thì chồng chối bay chối biến, anh bảo chắc lúc ngồi tán chuyện, cô đồng nghiệp ghé tai nói chuyện nên mới thế. Tôi nói gì anh cũng không nhận nên đành chịu.

Nghi ngờ chồng nên tôi ngầm theo dõi. Có lần thấy anh ngồi máy tính chat chit facebook, tôi nghi lắm. Anh thoát đi ngủ, chờ anh ngủ say thì tôi bật dậy, mất đến hơn nửa tiếng tôi mới dò ra mật khẩu, thấy anh chat với một nick lạ hoắc, nhìn qua cũng biết nick ảo chỉ dùng để chat vì chẳng có chút thông tin nào. Hai người hẹn nhau cuối tuần thứ 7 đi nhà nghỉ.

Tôi đọc đến đâu, nước mắt chảy ra đến đó, bụng quặn lên vì đau nhưng vẫn phải cố nhẫn nhịn để bắt quả tang.

Hôm đấy tôi thử chồng, tôi bảo anh ở nhà đưa tôi đi siêu âm. Chồng bảo anh có hẹn với đối tác, thôi tôi chịu khó đi một mình vậy. Nghe chồng nói mà tôi nghẹn đắng cả cổ họng.

Hôm đó, tôi chờ chồng đi là bám theo. Thấy anh và một người đàn bà rẽ vào nhà nghỉ, cô ta bịt khẩu trang, áo nắng, váy nắng kín mít nên không nhận ra là ai.

Ảnh minh họa: Internet

Đút cho tên lễ tân 500 nghìn, tôi có chìa khóa phòng anh. Đứng chờ một lúc, tôi mở cửa đột ngột xông vào. Hỡi ơi, trên giường là người chồng và Linh, cô bạn từ thưở đại học của tôi, hai người đều trần như nhộng. Tôi điên quá lao vào túm tóc, tát cho cô ta một trận, bụng tự dưng đau đớn, tôi ngã vật ra.

Chồng cuống cuồng mặc quần áo, khóc tu tu vì sợ tôi làm sao. Anh ta bế tôi ra ngoài gọi ta xi lên viện.

Tôi bị dọa sinh non phải nằm điều trị. Chồng sợ không dám vào, cứ lấm la lấm lét. Tôi uất lắm, cả 1 tuần không cho anh ta được vào chăm, chỉ mẹ chồng và mẹ đẻ thay nhau. Hôm về nhà, tôi bảo ly hôn đi, chứ sống mà lừa dối nhau thì sống làm gì. Chồng khóc xin tôi vì con mà cho anh cơ hội.

Tôi thật sự đau lòng ghê gớm, không biết phải đối diện như nào bây giờ nữa...