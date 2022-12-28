Hào, chồng tôi có thể nói là lành như đất, cũng chính vì tính nết này mà tôi đem lòng yêu thương, tin tưởng.

Yêu nhau hơn 2 năm mới làm đám cưới, tính đến giờ cũng chung sống được 5 năm, có 2 con sinh đôi, một trai, một gái... Tôi chưa bao giờ mảy may nghi ngờ chồng, cũng bởi anh là người vô cùng hiền lành, chất phác.

Đã thế, việc nhà việc cửa chồng cũng cùng tôi vun vén. Hai đứa đi làm về ngang nhau, anh nấu cơm thì tôi tắm táp cho con, dọn dẹp nhà cửa, ăn xong tôi rửa bát thì anh lau nhà... mấy năm trôi qua, mọi thứ vẫn nguyên vẹn như thế không hề thay đổi.

Anh là người chồng mẫu mực, thương yêu vợ con. Tôi lấy anh đúng là chẳng phải lo nghĩ gì. Anh kiếm tiền giỏi, hết tháng lương đưa về cho vợ đều tăm tắp không thiếu một xu.

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Tôi yêu và tin chồng một cách vô điều kiện, dù thỉnh thoảng mấy cô bạn đồng nghiệp của tôi vẫn hay nhắc nhở: "Chồng vàng mười thế cẩn thận không mất đấy". Tôi lại cười xòa, ai chứ chồng tôi thì chẳng phải lo. Anh ngố thế, biết gì mà mèo mỡ. Có cho tiền cũng không dám.

Cách đây 1 tuần, chồng tôi có chuyến công tác 4 ngày trong Sài Gòn. Hôm anh về, tôi có chuẩn bị một bữa ăn ngon. Thật sự ít khi vợ chồng xa nhau, nên không gặp một ngày tôi đã nhớ lắm rồi. Lúc anh ấy đồ trong vali ra, tôi thấy anh cứ luốn cuống, tôi lại gần thì thấy anh càng hoảng. Nghi có gì đó, tôi gằn lên hỏi anh giấu cái gì. Biết không chối được nữa, chồng tôi run rẩy thả trong tay ra, là chiếc quần nhỏ đỏ rực của phụ nữ.

Tôi thất thần ngã ngồi xuống, nước mắt chảy ra, cổ họng thì nghẹn đắng. Cảm giác ngỡ ngàng đến mức không hiểu chuyện gì xảy ra.

Chồng tôi lắp bắp, anh nói không hiểu vì sao lại có thứ này trong vali. Tôi có phải đứa ngu ngốc gì đâu mà không hiểu, ép mãi cuối cùng chồng thú nhận, hôm đó liên hoan về, một nhóm bạn rủ anh đi hát, anh uống say quá nên trót không giữ được mình. Sau đó, anh và cô ta cũng cắt liên lạc, nhưng không hiểu thế nào mà chiếc quần đó lại xuất hiện trong túi của anh.

Tôi thật sự mất niềm tin kinh khủng, cảm thấy rất đau lòng. Tôi biết chồng nói thật chuyện say xỉn quá mà bị vào tròng, nhưng cư nghĩ đến việc anh phản bội tôi là tôi không chịu được. Tôi phải làm sao đây?