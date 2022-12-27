Tôi và Hải yêu nhau 7 năm, quen biết nhau 10 năm trời, bố mẹ 2 bên đều đã biết chuyện. Chúng tôi tính sẽ về chung nhà khi mua được chung cư và công việc của Hải ổn hơn vì anh mới chuyển việc. Tôi không muốn làm gánh nặng cho cuộc sống của Hải nên im lặng chờ đợi dù năm nay cũng mấp mé 32 tuổi.

Tôi ở viện 5 ngày thì được xuất viện về nhà, vết thương không nặng nhưng để lại trên đầu 1 vết sẹo dài. Cũng 5 ngày rồi tôi không nói chuyện với người yêu, tôi cũng im lặng với gia đình khiến mẹ tôi hoảng loạn hỏi bác sĩ tới 2-3 lần cổ họng tôi có vấn đề gì không? Tại sao ai hỏi gì tôi cũng không trả lời? Vốn dĩ tôi không muốn như thế nhưng giờ mọi chuyện đổ vỡ thế này tôi biết phải bắt đầu từ đâu.

Chỉ tôi, mình tôi hiểu bản thân tủi thân thế nào nhưng không dám buông bỏ. Nói đơn giản, tôi hèn, sợ mất tình yêu, mất danh tiếng, mất thời gian. Nếu bỏ Hải ai dám yêu tôi – 1 cô gái yêu 1 người 10 năm, 32 tuổi chỉ duy nhất 1 mối tình, cái bóng của Hải lớn tới độ tất cả chàng trai khi biết tôi yêu Hải đều quay đầu chạy thẳng.

Ở tuổi tôi nhiều người đã lấy chồng, sinh con, cũng có người đã kịp đi thêm bước nữa hay làm mẹ đơn thân, còn tôi vẫn giữ mối tình của mình năm này qua năm khác. Ai biết sẽ nghĩ tôi mê muội, ai không biết thầm ngưỡng mộ khi tôi có thể bên cạnh một người lâu tới như vậy.

Ảnh minh họa: Internet

Kể ra, Hải đối xử với tôi rất tốt, Hải là kiểu con trai chăng hoa ong bướm bên ngoài nhưng về nhà vẫn lo đủ cho vợ con. Ở bên Hải tôi cảm thấy an tâm, cảm thấy dù anh có yêu bao nhiêu người thì cuối cùng người anh lấy cũng vẫn sẽ là tôi.

Mọi lần, chỉ cần tôi biết anh đang có quan hệ bên ngoài với một người nào đó anh sẽ lập tức bỏ người kia quay về dỗ dành tôi. Chuyện tôi và anh yêu nhau hệt như 1 trò chơi, anh cố gắng ra ngoài phóng túng, tìm kiếm điều mới lạ, còn tôi cố gắng tìm ra đâu là người anh đang dấu. Cũng có thể vì như thế chúng tôi mới yêu nhau được tới 7 năm.

Thế nhưng, gần đây tôi cảm thấy Hải có biểu hiện khác lạ, tôi chắc chắn anh đang thích một người nào đó nhưng lần này anh không như mọi lần, kín đáo, bí mật và dè chừng hơi. Tôi cảm thấy bị đe dọa vì thế mới lên kế hoạch tìm ra bằng được người đó là ai.

Đêm cách đây 2 tuần, khi Hải đang ngủ tôi nhận được tin nhắn từ cô bạn thân – làm cùng công ty Hải nói thấy Hải đi cùng một cô gái cao ráo, tóc dài, dáng đẹp… Tôi ngồi dậy lấy điện thoại Hải kiểm tra thì thấy ngoài những cuộc gọi công việc thì chỉ có cuộc gọi từ bạn thân của anh. Ngoài ra, còn có vài số lạ nhưng cuộc nói chuyện không quá 5s. Tôi lấy số gọi cho từng số lạ thì đều là đàn ông bắt máy. Tôi mang nỗi ấm ức đi ngủ.

Ảnh minh họa: Internet

Sáng ra, Hải nói tối sẽ về bên nhà – Hải ở trọ riêng, chỉ thỉnh thoảng tới chỗ tôi. Đợi anh tan ca, tôi đi theo anh từ công ty về nhà, sau đó ngồi đợi. Khoảng 2 tiếng sau tôi thấy Hải đi ra, trên tay cầm theo 1 túi đồ, ăn mặc bảnh bao khác lạ, tới nhà hàng 2 đứa tôi hay ăn.

Đợi anh đi vào tôi nhanh chóng tìm 1 chỗ ngồi, khi xác định được đối tượng tôi đã thấy người con gái Hải đợi ngồi đó từ lâu. Từ xa tôi không nhìn rõ cô ta là ai, chỉ thấy dáng người rất quen, tóc tai cũng rất quen, tựa như 1 người nào đó tôi từng gặp nhưng nhớ mãi không ra.

Tôi đang thất thần cố nhớ xem người đó là ai thì bất ngờ cô gái đó quay lại. Không thể ngờ người con gái tôi đang tìm kiếm lại chính là Lan. Tôi và Lan bằng tuổi nhưng chơi với nhau từ bé, lớn lên bên nhau như 2 chị em ruột thịt. Bố mẹ tôi và bố mẹ Lan là bạn thân nên đến đời tôi thì liền kết nghĩa.

Chúng tôi học đại học cùng nhau, đi làm cùng nhau, nghèo khổ cùng nhau, 1 miếng bánh mì 3 nghìn cũng phải chia đôi cùng nhau. Lan cũng có gia đình rồi, tôi không hiểu nổi tại sao Lan làm như thế. Tôi quen Hải 10 năm, Lan cũng quen biết Hải 10 năm, cớ gì lúc đầu không yêu mà giờ lại làm ra chuyện thế này.

Tôi sợ tới mức không dám thở mạnh, khi thấy tôi, Lan giật mình làm đổ ly nước trong tay. Hải cũng quay lại nhìn thì thấy tôi đang ngồi đó. Anh chạy lại chỗ tôi miệng liên hồi xin lỗi, giải thích nhưng không 1 từ nào lọt vào tai tôi. Tôi bỏ chạy ra ngoài, lái xe ra về không cẩn thận sang đường bị xe ngược chiều tông vào.

Trong cơm mê man, tôi nghe tiếng Hải gọi, tiếng Lan thút thít. Khi ở viện, đợi lúc gia đình tôi về hết Hải ở lại cầm tay thì thầm lời xin lỗi. Xin lỗi vì anh phản bội tôi, anh biết tình cảm của anh và Lan là sai, Lan là bạn thân nhưng cũng là người thân của tôi nhưng anh không cách nào thoát ra.

Anh cũng nói, chuyện t.ình d.ục của tôi và anh có vấn đề, anh từng rất nhiều lần “cảnh báo” tôi nhưng tôi phớt lờ mọi lời của anh mà chỉ chăm chăm nghĩ cho mình. Anh thấy tôi quá truyền thống, quá an toàn, còn Lan thì ngược lại, mang cho anh cảm giác vui vẻ, mới lạ và nhất là lúc nào cũng làm anh thấy ham muốn. Tất nhiên để lấy làm vợ anh vẫn sẽ chọn lấy tôi nhưng nghĩ tới 50 năm sống cùng nhau mà tôi “nhạt như nước lã” lại khiến anh ngán ngẩm.

Tôi nằm im như không nghe những lời anh nói, tôi im lặng vờ như chưa có gì xảy ra. Nhưng rồi chuyện này trước sau gì tôi cũng phải đối mặt. Tôi phải làm sao đây?