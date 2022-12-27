34 tuổi vẫn ế chỏng chơ, hôm qua nhà cô hàng xóm sửa bóng điện bất ngờ nhận được yêu cầu tử tế, sáng hôm sau, anh ôm vội vệt đỏ trên ga giường mà òa khóc

Vừa đi ăn cưới thằng em trong xóm về mà Hùng nẫu hết cả ruột, chả là năm nay Hùng đã 34 tuổi nhưng vẫn chưa có mối nào để hỏi cưới làm vợ. Mẹ Hùng cũng không kém khi cứ nhìn con trai là lại buồn thiu.

Hôm đó có cô hàng xóm mới chuyển về sống cạnh nhà Hùng. Nghe đâu cô ấy là gái thành phố về quê chơi… lần đầu nhìn thấy Viên, cô hàng xóm thì Hùng mê mẩn lắm. Viên xinh đẹp, có nước da trắng ngần lại còn quyến rũ luôn.

- Con sẽ cố. Mẹ đừng lo. Đàn ông 34 tuổi vẫn ế vợ đầy mà. Nhà mình nghèo cứ phải từ từ mới có vợ được.

- Năm nay 34 tuổi rồi chưa có vợ chắc mày ế thật con ạ. Kiểu này dòng họ mình không có người nối dõi rồi. Mẹ biết nói sao khi xuống suối vàng gặp cha mày đấy.

Thú thật thì đúng là như vậy thật, cái lý do khiến Hùng nghèo một phần cũng là vì gia cảnh anh nghèo. Hùng chỉ chạy xe ôm kiếm sống nên làm gì có cô nào dám lấy anh. Con gái thời nay khôn lắm, cứ phải chọn người nhiều tiền thì mới chịu cưới. Trước đây Hùng có yêu tha thiết một cô gái làng bên, nhưng rồi em ấy lên thành phố gặp đại gia thì bỏ luôn Hùng mà đi. Lúc đó Hùng hận đời lắm nhưng rồi nghĩ mình nghèo chẳng còn cách nào khác cả.

Ảnh minh họa: Internet

Có lần đi nhâu uống say đám bạn nhìn Hùng rồi cười cợt.

- Nói cho chúng mày biết nhé. Thằng Hùng tuy không gay nhưng mà 34 tuổi rồi còn chưa biết mùi đàn bà là như nào thì rồi cũng thành gay thôi.

- Được lắm… chúng mày cứ cười đi.

Nghe đến đó mà Hùng chán ngán lắm, 34 tuổi vẫn là trai còn zin khiến anh khổ sở vô cùng. Nhiều lúc thấy mấy cô đi ngoài mà Hùng thèm thuồng lắm, Hùng còn nghĩ chắc cả đời này mình đi tìm gái làng chơi thì được chứ chẳng cô nào chịu lấy.

Ấy thế nhưng có nằm mơ thì Hùng cũng không ngờ được là... Mọi chuyện bắt nguồn là hôm đó có cô hàng xóm mới chuyển về sống cạnh nhà Hùng. Nghe đâu cô ấy là gái thành phố về quê chơi…lần đầu nhìn thấy Viên, cô hàng xóm thì Hùng mê mẩn lắm. Viên xinh đẹp, có nước da trắng ngần lại còn quyến rũ luôn. Hùng chỉ biết ngắm cô từ xa thế thôi.

Thế rồi đêm hôm đó nhà cô hàng xóm bị cháy bóng đèn có sang nhờ Hùng giúp, Hùng hí hửng đi luôn vì như thế sẽ được ngắm nhìn dung nhan của cô hàng xóm. Nào ngờ đứng trên cao lúc nhìn xuống thì Hùng thấy hết vòng 1 núng nính của cô hàng xóm. Anh xấu hổ đỏ hết cả mặt, không vững chân rồi loạng choạng ngã luôn lên người cô hàng xóm. Cái đáng cười hơn là tay Hùng còn chạm đúng ngực của Viên. Lúc này kịp định hình thì Hùng rụt lại….

Thế là Hùng được Viên dâng hiến, lúc hôn ngửi thấy mùi thơm từ cơ thể cô mà Hùng sung sướng lắm. Vì lần đầu ân ái nên Hùng chưa kiểm soát được bản thân, kết quả chiếc b.ao c.ao s.u bị rách đi. Nhớ lại chuyện thằng bạn thân kể là nếu b.ao c.ao s.u bị rách kiểu gì phụ nữ không cho ân ái nữa vì sợ sẽ mang thai. Viên vẫn không biết gì cho đến khi lâm trận xong Hùng rút ba.o cao su ra thì cô hoảng hốt.

- Nói tóm lại là kiểu gì em có thai rồi…anh định làm thế nào đây. .

- Anh muốn được cưới em…nhưng anh sợ anh không xứng.

- Chả có gì xứng hay không ở hôn nhân cả. Quan trọng em yêu anh và anh yêu em thôi. Anh 34 còn em cũng đã 29 rồi…em muốn lấy anh.

Nghe đến đó mà Hùng sung sướng lắm, anh xin Viên cho mình cầm ga giường dính m.áu đó về quê với mẹ rồi với đám bạn và tuyên bố mình sắp có vợ. Đến tận bây giờ Hùng vẫn lâng lâng cảm giác sung sướng tột cùng…