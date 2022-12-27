Bồ nhí gửi loạt ảnh nóng đến vợ kèm địa chỉ hẹn gặp, nhưng tới nơi, cô ta thất kinh khi xuất hiện thêm 2 nhân vật ngoài cuộc, sửng sốt không kịp tháo chạy

Tâm sự 27/12/2022 20:21

Vừa đến nơi, cô ta sửng sốt vì người hẹn gặp lại hoàn toàn khác, rồi người tình cũng không hề che chở được...

Kết hôn với Thành gần chục năm nay, Trang chưa bao giờ nghi ngờ hay than trách gì về chồng bởi Thành sống có trách nhiệm lại rất biết cách quan tâm, săn sóc vợ con. Có điều thời gian gần đây, anh thường xuyên đi sớm về khuya, chuyện chăn gối vợ chồng cũng thất thường, hời hợt. Có đôi lần Trang cũng lựa lời hỏi khéo chồng song Thành giải thích rằng do công việc áp lực nên bị căng thẳng. Anh mong cô thông cảm, khi nào công việc được giải quyết hết, nhất định anh sẽ dành nhiều thời gian bù đắp lại cho vợ.

Cũng may vợ chồng Trang sống với mẹ Thành, bà trẻ khỏe, vừa nghỉ hưu nên tâm lý mà thương con dâu. Biết con trai bộn rộn không có thời gian chăm lo cho gia đình, bà luôn thay Thành trông con, cơm nước giúp con dâu mỗi khi cô bận việc. Rảnh rỗi mẹ con lại ngồi tâm sự, thủ thỉ với nhau cả buổi không chán.

Bồ nhí gửi loạt ảnh nóng đến vợ kèm địa chỉ hẹn gặp, nhưng tới nơi, cô ta thất kinh khi xuất hiện thêm 2 nhân vật ngoài cuộc, sửng sốt không kịp tháo chạy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hôm đó, Trang ra ngoài có việc, để dỗ con ở nhà cô phải cho thằng bé mượn điện thoại của mình chơi trò chơi rồi nhờ mẹ chồng trông giúp. Ai ngờ Trang vừa đi được vài phút thì con trai cô cầm điện thoại khoe rối rít với bà nội: "Ơ, bà ơi, bố cháu chụp ảnh với cô nào này. Đây không phải mẹ cháu bà nhỉ".

Mẹ Thành thấy thế vội vàng cầm máy lên xem. Không biết ai gửi cho trang 1 loạt ảnh tình tứ của Thành với 1 người phụ nữ, còn có cả ảnh giường chiếu khiến bà xem mà đỏ mặt. Gửi xong hình, người đó nhắn: "Chị thấy chồng chị với em có đẹp đôi không? Khi đàn ông được ở bên người phụ nữ họ yêu, nụ cười của họ luôn rạng rỡ vậy đó".

Đến đây thì bà bắt đầu lờ mờ hiểu ra mọi chuyện. Thành đang giấu vợ, cặp bồ bên ngoài. Cô ta đang nhắn tin khiêu khích Trang. Không do dự, bà liền vào vai con dâu nhắn tin đáp lại.

Ngày hôm sau, bà dậy sớm đi chợ, nấu sáng rồi dặn con dâu: "Mẹ ra ngoài 1 lúc. Trưa mẹ về, con ở nhà cứ ăn cơm trước đừng đợi mẹ".

Nói rồi bà xách túi đi thẳng khiến Trang không kịp hỏi lời nào. Đến đúng địa chỉ quán cà phê đã hẹn với cô bồ của Thành, bà chọn bàn ngồi đợi. Khoảng 15 phút sau người đàn bà trong những tấm ảnh hôm qua bà xem đi vào quán. Nhìn cô ta ngơ ngác tìm, bà vẫy tay: "Tôi đây".

Nhìn mặt ả thẫn thờ nghe vẻ chưa hiểu chuyện, bà mỉm cười tiến lại giới thiệu: "Tôi là mẹ thằng Thành".

Lúc ấy cô ta mới ngớ người, mặt tái nhợt định quay gót chạy song mẹ chồng Trang sẵng giọng: "Sao, có gan cặp với con trai tôi mà không có gan diện kiến mẹ nó à? Thế làm sao đòi về làm dâu nhà tôi được?".

Cô ta nghe vậy đành quay lại. Song vừa ngồi xuống ghế, mẹ Thành nói luôn: "Cô nghĩ gì mà lại gửi mấy bức hình bậy bạ đó vào máy con dâu tôi. Cô nghĩ có thể thế vai nó vào nhà tôi sống được à? Nay tôi hẹn cô ra đây để nói rõ cho cô biết, ngoài Trang ra, tôi không chấp nhận bất cứ 1 ai về làm dâu".

Cô ta cứng họng chưa biết trả lời sao thì Thành bất ngờ đi vào. Thì ra bà không chỉ hẹn cô bồ của Thành mà còn nhắn luôn con trai tới quán để 3 mặt một lời nói chuyện.

Nhìn thấy con trai, mẹ chồng Trang nghiến răng: "Hôm qua người tình bé bỏng của con gửi ảnh nóng tới cho vợ con nhưng cái Trang nó không có nhà nên mẹ với con trai con được ngắm đã mắt luôn đó. Con làm bố, làm chồng kiểu gì thế?".

Bồ nhí gửi loạt ảnh nóng đến vợ kèm địa chỉ hẹn gặp, nhưng tới nơi, cô ta thất kinh khi xuất hiện thêm 2 nhân vật ngoài cuộc, sửng sốt không kịp tháo chạy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thành nhìn người tình trợn mắt làm ả co rúm người. Mẹ anh vẫn tiếp tục nói tiếp: "Mẹ không biết mày chơi bời bên ngoài thế nào, nhưng đừng có làm con dâu với cháu mẹ khổ. Mẹ vừa nói rõ đó, không bao giờ mẹ chấp nhận ai thay thế cái Trang. Nếu con trái ý, mẹ sẵn sàng từ con. Giờ con chọn đi, một là vợ hai là bồ, một lời thôi cho mẹ biết".

Thành thẫn thờ hết nhìn người tình lại nhìn mẹ. Bà quát thượng: "Nói ngay, con chọn ai?".

Thành đáp vội: "Tất nhiên không đời nào con bỏ mẹ con Trang, mẹ hiểu mà".

Ả bồ ngồi chết lặng nhìn Thành không chớp mắt. Mẹ anh đứng dậy dắt con trai về. Trước khi ra xe, bà còn ngoảnh lại nói thêm: "Cô nghe rõ rồi đó, đừng bao giờ làm phiền con dâu tôi nữa nếu không đừng có trách tôi không nương tay".

Trên đường về, mẹ Thành mắng con trai xối xả. Thành thì cứ cuống quýt van xin mẹ giấu đừng cho vợ biết. Bà tuyên bố, tạm thời bà chưa kể cho Trang song nếu Thành còn tái phạm, nhất định bà sẽ làm giấy từ mặt anh. Con trai bội bạc bà không cần, con dâu hiếu thảo nhất định bà bảo vệ.

Biết thân thế bé trai mà vợ cũ đang ôm khi không có con nối dõi, tôi hoảng loạn tột cùng vì hành động hèn hạ khi xưa

Biết thân thế bé trai mà vợ cũ đang ôm khi không có con nối dõi, tôi hoảng loạn tột cùng vì hành động hèn hạ khi xưa

Không dám liên lạc lại vợ cũ sau ly hôn, cuộc sống của chúng tôi cứ thế trôi qua đi sau 3 năm, tình cờ lại gặp cô ấy trong bệnh viện.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

Dinh dưỡng 56 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Tâm sự 1 giờ 56 phút trước
Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Tâm sự tình yêu 2 giờ 56 phút trước
Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Ngoại tình 3 giờ 56 phút trước
Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 4 giờ 56 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 5 giờ 56 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 6 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình