Kiên quyết làm điều này để chạy theo tình nhân, người đàn ông không ngờ nhận về cái kết đầy đau khổ.

Một người đàn ông đã bỏ vợ để chạy theo tình nhân, cuối cùng phát hiện chính mình mới là "kẻ thứ ba". Tuy được đền bù vật chất nhưng danh tiếng của anh ta đã bị hủy hoại vì chuyện hôn nhân rắc rối của mình. Anh Tân muốn tìm bạn gái nên đã sử dụng ứng dụng hẹn hò trên mạng xã hội và đã làm quen được với một cô gái. Thế nhưng trên thực tế, vào thời điểm đó, anh Tân đã có vợ. Vì chán nản với cuộc hôn nhân này, anh Tân mới lên mạng tìm bạn gái để thỏa mãn tình cảm và nhu cầu tình dục. Cô Thủy cũng biết rõ chuyện anh Tân đã có gia đình nhưng vẫn cố chấp ở bên anh ta.

Sau một thời gian tán tỉnh cô Thủy, anh Tân đã chết mê chết mệt cô gái này. Khi sự thật lộ ra, vợ anh Tân vô cùng choáng váng và đau khổ. Không những không cảm thấy có lỗi và muốn làm hòa, quay về bên vợ, anh Tân còn nhân cơ hội này để ly hôn vợ. Tới tháng 2/2022, anh Tân đã đưa cô Thủy về quê nhà mình để kết hôn. Ảnh minh họa: Internet Thời điểm làm đám cưới, anh Tân và cô Thủy vẫn chưa có giấy đăng ký kết hôn. Vì thế sau đám cưới, anh Tân liên tục thúc giục cô Thủy cùng mình đi đăng ký kết hôn nhưng cô luôn viện lý do để từ chối. Nhiều tháng sau đó, cả 2 vẫn chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa chứ chưa được pháp luật công nhận. Mặc dù vậy, cô Thủy đã dùng những lời lẽ ngon ngọt để dụ dỗ anh Tân mua cho mình nhiều thứ, chu cấp nhiều tiền bạc và tài sản.

Mãi đến tháng 8/2022, anh Tân mới sốc nặng khi tìm thấy giấy đăng ký kết hôn giữa cô Thủy với người đàn ông mà cô ấy nhận là bạn trai cũ. Điều khiến anh Tân bàng hoàng hơn nữa là cô Thủy đã đi đăng ký kết hôn với người đàn ông đó chỉ 5 ngày sau đám cưới của họ. Hóa ra hơn 1 năm qua, anh Tân vẫn đang sống và chu cấp cho vợ người khác. Quá tức giận, anh Tân đã đệ đơn kiện cô Thủy ra tòa, yêu cầu trả lại toàn bộ tiền sính lễ và những chi phí anh bỏ ra kể từ khi 2 người yêu nhau. Anh Tân cho rằng cô Thủy cố tình lừa dối mình, "bắt cá 2 tay" để lấy tiền của anh. Tại tòa án, cô Thủy không chịu thừa nhận cáo buộc của anh Tân. Cô Thủy cho biết cô chưa từng đòi hỏi tài sản của anh Tân thông qua tình yêu và hôn nhân, tất cả là do anh Tân tự nguyện tặng cho cô, ngay cả việc tổ chức đám cưới cũng là do anh ta thúc giục. Cô Thủy nói rằng cô từng sinh một đứa con với bạn trai cũ nhưng 2 người chưa từng đi đăng ký kết hôn với nhau. Sau khi xem xét vụ việc, tòa án phán quyết rằng cô Thủy không cần trả lại sính lễ cưới cho anh Tân bởi 2 người đã sống chung với nhau hơn 1 năm, ngoài ra cô Thủy cũng bị ảnh hưởng sức khỏe sau lần sảy thai đứa con của anh Tân nên cần có tiền để bồi bổ, phục hồi sức khỏe. Tuy nhiên, việc cô Thủy đi đăng ký kết hôn với người khác nhưng vẫn sống chung như vợ chồng với anh Tân cũng làm ảnh hưởng tới cuộc sống của anh ta. Cuối cùng, tòa yêu cầu cô phải bồi thường một số tiền.

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