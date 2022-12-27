Đêm tân hôn rực rỡ trong bộ váy cưới, cô dâu điếng người khi thấy chồng làm việc ấy trong nhà tắm với cô em gái kết nghĩa

Tâm sự 27/12/2022 17:18

Chưa dứt lời, chồng kéo em gái kết nghĩa vào nhà tắm và làm chuyện ấy trong đêm để lại nỗi ám ảnh đáng sợ tôi mãi không quên.

Từ sau khi lấy chồng, tôi mới biết rằng cuộc sống có vô vàn những câu chuyện còn trớ trêu hơn trên phim ảnh, và tôi cũng nhận ra 1 điều rằng phụ nữ hãy bảo vệ mình thật tốt, sống mạnh mẽ, kiên cường chứ đừng nên phụ thuộc vào đàn ông.

Gia đình tôi bố mẹ đều làm giáo viên, đến khi tôi học đại học bố mẹ cũng hướng cho tôi theo ngành sư phạm. Tuy không phải thích lắm nhưng tôi vẫn vui vẻ chấp nhận cái nghề mà gia đình chọn cho. Cũng bởi vì bố mẹ luôn mong tôi sẽ có 1 cuộc sống êm đềm, bình thường và hạnh phúc.

Ngày tôi yêu Tú, 1 chàng cảnh sát giao thông đẹp trai, nền tảng kinh tế vững chắc, bố mẹ tôi đã hạnh phúc còn hơn cả con gái. Rất nhanh chóng, được gần 1 năm kể từ ngày quen nhau, chúng tôi tiến tới tổ chức đám cưới.

Gia đình Tú chỉ có mình anh là con trai, bố mẹ đều là dân kinh doanh nhưng anh lại làm trong nhà nước. Mặc dù không có anh em ruột thịt nhưng Tú lại có cô em gái nuôi năm nay hơn 20 tuổi còn đang là sinh viên.

Đêm tân hôn rực rỡ trong bộ váy cưới, cô dâu điếng người khi thấy chồng làm việc ấy trong nhà tắm với cô em gái kết nghĩa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nghe Tú kể, anh kết nghĩa với Miên từ 10 năm trước sau 1 lần anh giúp đưa cô vào viện cấp cứu sau khi bị xe tông phải. Từ đó, Miên biết ơn Tú và ngỏ ý muốn nhận Tú làm anh trai.

Từ lần đầu tiên tôi ra mắt nhà chồng tương lai, gặp Miên ở đó, tôi đã thấy là lạ vì cô ấy thường nhìn tôi bằng ánh mắt rất không vừa lòng lại luôn cố tình làm khó tôi. Có vẻ như, Miên có tình cảm đặc biệt với Tú.

Dù đoán được như vậy, nhưng biết chắc Tú chỉ yêu mình mình nên tôi không quan tâm đến Miên, nghĩ cô còn trẻ con chưa hiểu chuyện nên tôi cũng không chấp nhặt làm gì.

Nhưng cho đến ngày cưới, không ngờ sau khi khách khứa về hết, lúc 2 vợ chồng tôi định vào phòng tân hôn thì Miên chặn ở cửa nhìn tôi 1 lượt nhưng không nói gì. Tôi bước vào trong trước, còn Miên thì đứng bên ngoài thì thầm gì đó với Tú.

Bỗng nhiên thấy chồng bước vào với khuôn mặt đằng đằng sát khí tôi đa thấy sợ hãi:

Đêm tân hôn rực rỡ trong bộ váy cưới, cô dâu điếng người khi thấy chồng làm việc ấy trong nhà tắm với cô em gái kết nghĩa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tú không nói không rằng lao vào vội vã tụt bộ váy trên người tôi rồi đè tôi ra giường để tân hôn. Nghĩ anh không kìm chế được, tôi cũng chủ động vuốt ve và cởi đồ của anh. Nhưng thấy anh cứ hì hục chỗ đó mãi 10 phút đồng hồ với vẻ mặt căng thẳng.

 

Tôi bật khóc kể lại lần bị người yêu cũ chuốc say rồi dở trò đồi bại vì thế mới chia tay và mang vết thương lòng đến tận bây giờ nhưng dù nói thế nào Tú vẫn không tin. Nhưng rồi anh tiến đến hắt cằm tôi lên và nói:

-Bớt ngụy biện, gia đình gia giáo như cô cũng chỉ được có vậy thôi à? Nếu biết cô bị đuổi về ngay đêm tân hôn vì mất trinh thì chắc họ không còn lỗ mà chui. Như thế thì tàn nhẫn quá nhỉ, thôi, tôi không nỡ đuổi cô nhưng…cô đã lừa tôi tôi cũng sẽ dày vò cho cô đau đớn.

Dứt lời anh gọi điện cho cô em kết nghĩa quay lại. Thấy tôi quấn chăn ngồi trên giường, Miên nói:

-Đẹp mặt quá, giả tạo. Thôi mình vào nhà tắm đi anh.

Nói rồi Miên kéo tay chồng tôi vào nhà tắm và cởi đồ vứt ra ngoài để trêu tức tôi, sau đó 2 người họ lăn lội trong nhà tắm.

Nửa tiếng sau, 2 người trần như nhộng quấn lấy nhau đi ra. Cô vào giặt đống quần áo đi. Tôi không đáp lời. Nằm trên chiếc giường trống, tôi ôm bộ váy cô dâu mà 2 hàng nước mắt tuôn rơi. Không thể ngờ tôi lại có kết cục như ngày hôm nay. 

Nghe tin mẹ vợ phải chữa trị ung thư, chồng ngay lập tức trở về nhà giấu kĩ chìa khóa két sắt, nghe cuộc nói chuyện qua điện thoại tim tôi nghẹt thở

Nghe tin mẹ vợ phải chữa trị ung thư, chồng ngay lập tức trở về nhà giấu kĩ chìa khóa két sắt, nghe cuộc nói chuyện qua điện thoại tim tôi nghẹt thở

Sáng hôm sau, vốn định sử dụng một ít số tiền chữa bệnh cho mẹ nhưng lục tìm chìa khóa nơi hai vợ chồng vẫn để, tôi hoảng hồn.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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