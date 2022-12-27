Biết thân thế bé trai mà vợ cũ đang ôm khi không có con nối dõi, tôi hoảng loạn tột cùng vì hành động hèn hạ khi xưa

Tâm sự 27/12/2022 20:00

Không dám liên lạc lại vợ cũ sau ly hôn, cuộc sống của chúng tôi cứ thế trôi qua đi sau 3 năm, tình cờ lại gặp cô ấy trong bệnh viện.

3 năm sau ly hôn tôi không liên lạc gì với vợ cũ. Một ngày tôi tình cờ gặp cô ấy bế theo một bé trai trong khuôn viên bệnh viện.

Tôi và Hoa quen biết nhau ở trường đại học. Chúng tôi đều xuất thân từ làng quê, gia đình hai bên đều nghèo khó nên chúng tôi luôn động viên nhau cố gắng vì tương lai tốt hơn.

Hoa là một cô gái dịu hiền, ôn hòa và tốt bụng nên tôi luôn cảm thấy hạnh phúc khi được ở bên cô ấy suốt 4 năm học đại học.

Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi sớm tìm được công việc. Hoa trở thành một nhân viên ngân hàng còn tôi làm cho công ty bất động sản. Một năm sau đó, thấy công việc của hai đứa đã ổn định phần nào, với sự đồng ý của hai gia đình, chúng tôi tổ chức đám cưới.

Biết thân thế bé trai mà vợ cũ đang ôm khi không có con nối dõi, tôi hoảng loạn tột cùng vì hành động hèn hạ khi xưa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đời sống hôn nhân của chúng tôi khá ngọt ngào, hạnh phúc, vợ tôi rất hiếu thảo với bố mẹ chồng. Cô ấy thỉnh thoảng lại gọi điện về hỏi thăm cũng như mua mấy sản phẩm bồi bổ sức khỏe cho bố mẹ. Bố mẹ tôi thấy vậy rất vui và hết lời khen tôi đã cưới được một người vợ hiền.

Tuy nhiên, dù đã cưới nhau được gần 2 năm nhưng vợ tôi mãi chẳng mang thai. Bố mẹ tôi rất mong chúng tôi sinh con để họ có cháu bế bồng nên nhiều lần hỏi han, nhắc nhở chúng tôi bồi bổ sức khỏe và đi khám bệnh.

Để xác định được vấn đề, chúng tôi đã cùng nhau đi khám tại bệnh viện. Kết quả là cơ thể vợ tôi khó mang thai. Điều đó khiến chúng tôi buồn lắm.

Thế nhưng điều buồn hơn là mẹ tôi sau khi biết sự thật đã ép tôi bỏ vợ, lấy người khác để có con nối dõi. Nghĩ đến chuyện mẹ tôi khóc lóc, dọa tự tử nếu tôi không thuận theo ý bà mà nhiều đêm tôi mất ngủ.

Cuối cùng, tôi đã làm một chuyện hèn hạ, đó là thuê một gã trai trẻ tiếp cận vợ trong lúc cô ấy đang chán nản. Sau đó gã và tôi dựng nên chuyện đánh ghen ầm ĩ để tôi làm cái cớ ly hôn.

Tôi nghĩ rằng đó là lý do tốt nhất để ly hôn, chứ nếu vì cô ấy không thể sinh con mà tôi bỏ vợ thì tôi sẽ bị chê cười là kẻ phụ bạc.

Tiếp đó, chuyện diễn ra suôn sẻ như ý đồ của tôi, Hoa uất hận đưa tôi lá đơn ly dị để kết thúc cuộc hôn nhân đầy ngang trái.

Thoắt cái chúng tôi đã ly hôn được 3 năm, vì lương tâm cắn rứt nên tôi cắt đứt liên lạc với vợ cũ. Cho tới một lần tôi đưa bố mẹ vào viện khám thì tình cờ gặp lại vợ cũ. Nhìn cô ấy dắt theo bé trai đáng yêu mà không hiểu sao càng nhìn tôi lại càng thấy đứa bé này giống mình.

Tôi lại gần hơn chỗ Hoa thì nhận ra cô ấy có vẻ kinh tế rất ổn, ngoại hình vẫn xinh đẹp, trẻ trung, phong cách thời trang còn hơn hẳn trước đây.

Tôi chào hỏi xã giao thì Hoa kể rằng mẹ cô ấy ốm nên đang điều trị tại bệnh viện này. Khi tôi hỏi dò úp mở về đứa bé, Hoa thẳng thắn nói đó là con của tôi, sau ly hôn cô ấy phát hiện mình mang thai nhưng quyết định làm mẹ đơn thân. Cô ấy còn bảo tôi bạc bẽo nên không có quyền làm bố với đứa trẻ.

Nghe những lời này tôi ân hận quá, vì hành động đớn hèn tôi đã đánh mất đi người vợ hiền và đứa con mà cả gia đình tôi hằng mong đợi. Mấy năm nay tôi tìm kiếm một người phụ nữ phù hợp nhưng không có ai như Hoa nên tôi vẫn độc thân đến giờ.

Tôi muốn xin lỗi Hoa và nhận lại đứa con quá mà không biết phải mở lời thế nào nữa.

 

Đêm tân hôn rực rỡ trong bộ váy cưới, cô dâu điếng người khi thấy chồng làm việc ấy trong nhà tắm với cô em gái kết nghĩa

Đêm tân hôn rực rỡ trong bộ váy cưới, cô dâu điếng người khi thấy chồng làm việc ấy trong nhà tắm với cô em gái kết nghĩa

Chưa dứt lời, chồng kéo em gái kết nghĩa vào nhà tắm và làm chuyện ấy trong đêm để lại nỗi ám ảnh đáng sợ tôi mãi không quên.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

Dinh dưỡng 55 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Tâm sự 1 giờ 55 phút trước
Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Tâm sự tình yêu 2 giờ 55 phút trước
Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Ngoại tình 3 giờ 55 phút trước
Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 4 giờ 55 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 5 giờ 55 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 6 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình