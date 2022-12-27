Vợ nhắn tin cho bồ nhưng gửi vào số máy chồng, anh lao về ngay trước gian phòng trống, sửng sốt vì vợ trong tư thế ‘đỏ mặt’

Tâm sự 27/12/2022 20:34

Đang đi làm lại nhận được tin nhắn vợ 'âu yếm' nhiệt tình, chồng chẳng thể bỏ lỡ mà về ngay, cảnh tượng trước mặt khiến anh kinh hãi.

Một hôm đang làm, bỗng Thắng nhận được tin nhắn của vợ. Vợ bình thường tuần mới cho gần gũi 1 lần, giờ đột nhiên thưởng nóng thế này Thắng phải về tận hưởng ngay mới được

Có người chồng giỏi giang, yêu chiều vợ là vậy nhưng Tuyền vẫn cảm thấy không hài lòng. Cô chê chồng nhạt nhẽo, không có gì thú vị hết. Và rồi Tuyền say nắng Huy – người đàn ông cũng đã có gia đình và hơn cô 5 tuổi. Ngoại tình với Huy, Tuyền khá kín đáo và không bao giờ gặp mặt ở trong thành phố vì sợ người quen phát hiện, Tuyền lưu tên Huy là số tổng đài để tránh trường hợp chồng phát hiện.

Một hôm đang làm, bỗng Thắng nhận được tin nhắn của vợ: "Anh tới ngay đi!”. Vợ bình thường tuần mới cho gần gũi 1 lần, giờ đột nhiên thưởng nóng thế này Thắng phải về tận hưởng ngay mới được. Bỏ cả việc về nhà, đang hí hửng tìm vợ thì anh sốc khi thấy vợ đang trong tư thế quen thuộc nhưng người vui vẻ với vợ không phải là anh mà người đàn ông khác. Trời đất ơi, vợ anh ngoại tình, cô ấy ngủ với trai sau lưng anh vậy còn tin nhắn kia là sao?

Vợ nhắn tin cho bồ nhưng gửi vào số máy chồng, anh lao về ngay trước gian phòng trống, sửng sốt vì vợ trong tư thế ‘đỏ mặt’ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nổi đóa khi bắt quả tang vợ đưa trai về nhà hú hí, Thắng giận lắm. Anh chụp lại vài tấm hình rồi lao vào đ.ánh chửi gã kia 1 cách túi bụi. Sốc khi chồng đột ngột về, Tuyền run rẩy mặc đồ mà bảo anh.

- Anh… em bị tên này xông vào nhà c.ưỡng h.iếp, em đã van xin anh ta nhưng anh ta không tha thứ cho em anh ạ. Anh về đúng lúc lắm, anh cứu em với, em khổ tâm, nhục nhã lắm anh ạ.

- Cô vẽ ra kịch bản hoàn hảo đấy, nhưng chắc cô không biết mình nhắn nhầm cho bồ nhưng lại cho cả tôi nữa. Thứ đàn bà trơ trẽn đưa trai về nhà ngủ như cô lại còn ngụy biện cơ à? Tôi yêu cô, chiều cô hết mực vậy mà cô vẫn chưa hài lòng sao?

- Em… em không có ngoại tình, anh phải tin em chứ?

- Tin cô, mắt thấy tai nghe cô còn nói tôi tin cô nữa ư? Thằng này yêu cô thật đấy nhưng không có ngu để cô cắm sừng hết lần này đến lần khác. Tôi không phải chúa tể của những chiếc sừng cô hiểu chưa?

- Em xin lỗi, nhưng em chỉ ngoại tình đúng 1 lần này thôi. Anh tha thứ cho em được không, chúng mình là vợ chồng mà, lại còn có con nữa rồi sao thể bỏ nhau được anh. Anh đừng làm thế, tội cho các con lắm.

 

Thắng kéo vợ ra khỏi nhà rồi đưa thẳng đến nhà bố mẹ vợ. Không hiểu vợ chồng Thắng có chuyện gì mà mặt con gái thì sưng tím, khóc lóc còn Thắng thì hằn học. Nghĩ Thắng đ.ánh v.ợ, bố vợ tát anh cái thật đau.

Con gái bố ngoại tình, đưa trai về nhà ngủ đấy.

Để vợ ở đó, Thắng về thẳng. Anh không ngờ có ngày mình bị cắm sừng, vợ làm điều đó với mình. Cứ hết lòng, yêu chiều vợ nhưng đổi lại là sự coi thường, phản bội của em thế này sao?

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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