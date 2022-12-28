Tôi từng là người phụ nữ xinh đẹp, trẻ trung được nhiều người theo đuổi. Tôi cũng từng yêu, nhưng rồi tình cảm cũng lỡ dở do người yêu đi du học nước ngoài. Kể từ đó đến hết 4 năm sinh viên, tôi không yêu đương gì nữa.

Chúng tôi yêu nhau hơn nửa năm thì cưới do tôi có bầu trước. Thời gian đầu mới kết hôn, anh cũng tỏ ra chân tình, quan tâm, chăm sóc tôi và con. Đối với người phụ nữ mà nói, được chồng yêu, chồng chiều thì còn gì hạnh phúc hơn.

Đi làm, tôi quen Thành, anh là kiến trúc sư, một người đàn ông đào hoa, phong nhã, khéo léo, rất biết chiều phụ nữ. Mặc dù tôi biết chấp nhận quen với mẫu đàn ông như Thành là cả đời tôi phải lo lắng việc giữ chân anh nhưng thật sự tôi không che giấu được cảm xúc của mình.

Thế nhưng thể trạng tôi yếu, bầu bí kiêng khem tuyệt đối, từ lúc cưới nhau về là chúng tôi đã không quan hệ. Đến tháng thứ 6, tôi tăng chục cần, bụng rạn, thâm đen, nhìn rất sợ.

Sau khi sinh con, tôi tưởng rằng mình sẽ nhanh lấy lại vóc dáng, ai ngờ tôi càng ngày càng béo, tăng đến hơn 20 cân so với lúc con gái. Tôi xồ xề, bụng cả rổ mỡ, cân nặng thì tăng không kiểm soát.

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Càng ngày, chồng càng tránh né tôi, khi tôi sinh xong, đã sẵn sàng cho chuyện ấy bình thường thì anh vẫn dửng dưng. Mỗi lần vợ chồng ở trong phòng với nhau, anh lại nhìn tôi lắc đầu, ngao ngán khiến tôi vô cùng tủi hổ.

Thế rồi tôi phát hiện anh có bồ. Khi con vừa tròn 4 tháng, thật sự tôi đau khổ, tiều tụy vô cùng. Tôi không ăn được, không ngủ được, suy nghĩ suốt ngày, mặt mũi sầu thảm nên càng già nua.

Tôi khuyên nhủ chồng nhưng anh bỏ ngoài tai, thậm chí còn ngang nhiên chê bai vợ, đêm ngày đi với nhân tình.

Không chịu nổi sự xúc phạm và phản bội của chồng. Tôi kiên quyết ly hôn, mang con về nhà ngoại khi con chưa tròn 1 tuổi. Cũng may nhà tôi có điều kiện nên mẹ tôi ở nhà hỗ trợ. Tôi đi làm, mỗi ngày sau giờ tan sở đều đi tập để, kết hợp với chế độ ăn, không lâu sau tôi nhanh chóng giảm cân. Tuy chưa về với mức ngày xưa nhưng đã thon gọn đi rất nhiều. Thật sự, lúc ấy tôi vẫn còn tình yêu với chồng, thậm chí còn mong anh hối cải, nhưng cuối cùng chẳng thấy gì.

Hơn 2 năm sau, tôi trở thành một bà mẹ đơn thân xinh đẹp, nhiều người theo đuổi. Còn anh nhiều lần tìm đến tôi cầu xin tha thứ, nhưng tôi không đồng ý. Chồng tôi sau lần ly hôn thì không được cất nhắc nâng đỡ như trước nữa vì đời tư có vấn đề, nghe nói cô nhân tình ngày xưa cũng bỏ anh chạy theo một gã lắm tiền nhiều của khác.

Nhiều lúc nghĩ lại, có lẽ là nhân quả, những gì anh nhận hôm nay chẳng phải chính là những điều anh đã từng làm với tôi hay sao?