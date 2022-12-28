Được bạn trai mang quà quê lên tặng, cô gái 'chê ỏng chê eo' đồ 'kém sang' nhưng tá hỏa sau đó vì giá trị của món đồ

Tâm sự 28/12/2022 09:54

Không những chê bai, cô gái còn đi kể khổ khắp nơi, 'dị ứng' vì hành động 'kém sang' của bạn trai nhưng cô nào ngờ sự thật sau đó.

Chắc ở đây nhiều người giống em, ghét mấy món quà gọi là "quà quê" lắm ấy... Em có anh người yêu... ra trường đi làm rồi, anh ấy quê Hà Nam, sinh năm 94... Mới yêu nhau được 6 tháng thôi, trước khi yêu nhau thì anh ấy không có kiểu tặng quà quê cho em đâu, mà chỉ là đưa đi ăn, đi chơi, đi xem phim, anh ấy bao tất.

Đến lúc yêu thì mới hay có trò tặng quà quê, vì anh ấy hay về quê nên hay mang quà quê lên lắm. Lần thì mang gà lên, gà làm sẵn rồi ấy xong bảo là: "Quà quê anh đấy, gà này chắc thịt lắm, không phải gà công nghiệp đâu". Lần thì mang cả chuối lên xong bảo là: "Chuối ngự em à, chuối này ăn ngon lắm đấy, chuối này ngày trước để tiến vua đặc sản quê anh!". Xong đợt Tết ấy, lúc mới yêu nhau còn mang cá kho cho em xong bảo: "Quà quê anh, cá kho làng Vũ Đại, không đâu có đâu em, ăn thử xem ngon lắm". Có lần còn lên vào buổi sáng xong mang cả đống bánh cuốn chả lên rồi bảo là: "Bánh cuốn chả Phủ Lý đấy em, ngon, tuyệt vời luôn, không tin cứ ăn thử!". Rồi cả vụ mang rau lên cho em xong bảo: "Rau sạch quê anh trồng, có tí quà quê"...

Ôi em thề là em dị ứng lắm ấy, nó cứ thế nào ấy... Đại loại em thấy nó kiểu như bênh nhà quê, tại sao anh ấy không nghĩ đơn giản là quy ra tiền rồi cho em hoặc bán đi xong có bao nhiêu tiền thì mua quần áo rồi giày dép, rẻ cũng được nhỉ.

Thế kỉ 21 rồi, chúng ta sống trong thời đại văn minh, xã hội phát triển chứ có phải làng bản như xưa đâu mà suốt ngày tặng nhau quà quê.

Được bạn trai mang quà quê lên tặng, cô gái 'chê ỏng chê eo' đồ 'kém sang' nhưng tá hỏa sau đó vì giá trị của món đồ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Em hôm trước mới nói anh ấy là:

- Anh thôi mấy cái quà quê của anh đi, em không cần, đi đâu cũng quà quê quà quê mà anh không thấy quê thật à? Kém sang.

Em nói mà anh ấy còn tự ái xong cúi mặt không nói gì, chắc đúng rồi nên không nói gì cả. Em còn mắng anh ấy là:

- Người ở quê thì tặng nhau quà quê được chứ ở đây mấy thứ đó mua được hết, thà anh cứ cho em tiền hoặc mua cho em mấy cái đồ mặc trên người thì có tốt hơn không.

Lúc nào cũng quà quê, quà quê, lại nhớ kiểu Tết ở nhà em người ta cứ cho gà với cho giò, đại loại quà quê đó xong có ăn đâu, toàn lại phải cho đi, gà thì cứ chạy quanh nhà. Nói chung là tùy chứ không phải lúc nào quà quê cũng hay, cũng là quý. Mọi người công nhận không?".

Lên mạng kể xấu bạn trai, thế nhưng cô gái lại nhận được "cơn mưa gạch đá". 

"Có quà mang lên cho là tốt lắm rồi lại còn đòi hỏi... thứ quà quê bạn chê ỏng chê eo đấy người ta phải quý bạn mới đem cho nhé. Người ta yêu bạn nên cứ có gì ngon là mang lên cho bạn mà bạn có thể suy nghĩ ấu trĩ và nói ra những lời thô tục như vậy!".

"Không liên quan chứ người yêu bạn này ở gần nhà mình này còn cùng tuổi nữa. Cá kho làng Vũ Đại, chuối ngự thì chuẩn rồi. Mà bạn này không biết rơi từ trên trời xuống hay sao ý. Người ta quan tâm người ta mới cất công như thế. Mình toàn được nhờ mua hộ này nọ hoặc mang biếu ai người ta cũng thích lắm. Thế mà bạn coi rẻ đặc sản quê thế"...

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