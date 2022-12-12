Sau một đêm say, tôi bàng hoàng nhận người đàn ông đang nằm bên cạnh mình lại không phải người yêu mình, càng nhục nhã ê chề khi anh ta tiết lộ sự thật này

Tôi nhớ lúc đó tôi chỉ kịp “á” lên một tiếng thất thanh, đủ khiến người đàn ông ấy tỉnh dậy. Anh ta nhìn tôi với ánh mắt thản nhiên như một việc quá quen thuộc và bình thường. Trong khi đó, tôi thì đứng hình vì chưa bao giờ trải qua chuyện này, có thể nói rằng đây là lần đầu tiên tôi qua đêm với một người xa lạ.

Tôi tỉnh dậy trong trạng thái đầu đau như búa bổ, đó là dư âm của việc uống quá nhiều rượu tối hôm qua. Bất chợt, tôi nhìn thấy khung cảnh xung quanh lạ lẫm, không phải là căn phòng quen thuộc, tay tôi vô tình chạm vào một làn da bên cạnh, tôi lật tấm chăn lên thì hỡi ôi cái gì thế này, một người đàn ông xa lạ.

“Tôi…Ơ anh là ai vậy”, tôi buộc miệng nói ra một câu quá ngây ngô, nghĩ lại tôi thấy lúc đó mình như ở một hành tinh nào đó rớt xuống.

“Em không sao chứ, sắc mặt em có vẻ không ổn. Em không nhớ những gì đêm qua sao?”

“Nhìn phản ứng của em, anh cũng đoán được tình hình rồi. Nếu em không nhớ được gì thì anh kể lại cho em nghe nhé. Tối qua anh gặp em ở quán bar, lúc đó anh thấy em đi một mình, lại uống khá nhiều rượu. Anh ngồi bên cạnh và bắt chuyện với em, lúc đó trông em khá buồn nên đã kể rất nhiều cho anh nghe. Uống được một lúc thì em say và anh đưa em về, nhưng vì không biết địa chỉ em ở đâu nên anh đã đưa em vào khách sạn gần đấy. Chuyện sau đó thì, em đừng nghĩ anh hiếp dâm em nha. Anh không phải hạng người đó đâu. Em đã chủ động tấn công anh đó”.

“Hả, tôi tấn công anh. Anh đang nói đùa đấy à”, tôi ngạc nhiên tột độ.

“Ừ, em thấy đấy, anh là thằng đàn ông bình thường mà, sao có thể cưỡng lại đặc biệt là cô gái xinh đẹp như em”.

“Trời, vậy là…”

“Đúng rồi, chúng ta đã làm tình với nhau. À em yên tâm là có dùng bao cao su nha. Anh vẫn tỉnh táo lắm”. Nhắc đến bao cao su, tôi thở phào nhẹ nhõm “May quá”.

Ảnh minh họa: Internet

Sau khi trò chuyện một lúc, chúng tôi nhanh chóng mặc lại quần áo và chia tay nhau. Đầu óc tôi thật sự vẫn còn bàng hoàng những gì được nghe kể về tối qua. Tôi không có ý định tiếp tục phát triển mối quan hệ với người kia. Tôi coi đó như là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng.

Vốn dĩ trước giờ tôi không bao giờ có ý nghĩ sẽ quan hệ với ai khác ngoài người yêu, càng không cổ súy cho lối sống Tây “tình một đêm”, nhưng mà bây giờ tôi lại làm điều đó.

Tôi cảm thấy may mắn vì đã gặp một người đàn ông đàng hoàng, chứ nếu không tôi không thể lường trước được những hậu quả kinh khủng mà những cuộc tình một đêm như tôi được nghe kể. Đó có thể là một chút xấu hổ, nhưng mà quan trọng hơn chính là sự an toàn sức khỏe của chính tôi.