Gần lấy chồng rồi vẫn lên giường với tình cũ, dù cảm thấy tội lỗi nhưng tôi không dứt ra được, hễ không gặp nhau là bứt rứt, ăn không ngon ngủ không yên

Tâm sự 12/12/2022 14:39

Tôi biết việc mình và người yêu cũ làm làm sai trái, dẫu vậy tôi cũng không thể kiềm được cảm giác nhớ nhung về anh.

Tôi gặp và yêu Nam từ thời còn sinh viên, mối tình của chúng tôi kéo dài gần 5 năm. Sau đó, tình cảm ngày càng nhạt dần, cả hai đều không có cảm xúc khi ở bên cạnh nhau. Bởi vậy dù không có mâu thuẫn, giận hờn, tôi vẫn quyết định chia tay Nam vì quá nhàm chán. Nam cũng không mấy mặn mà, tha thiết nữa nên đồng ý không hề níu kéo.

Sau khi chia tay, chúng tôi vẫn làm bạn bè đúng nghĩa. Thỉnh thoảng, Nam mời tôi đi uống nước tâm sự chuyện cuộc sống công việc. Tôi cũng vậy, mỗi lúc có chuyện buồn đều nhắn tin chia sẻ với Nam.

Chúng tôi gặp nhau như một thói quen, cứ khoảng hai tuần hoặc một tháng một lần. Nhưng cái kết của mỗi buổi gặp mặt đó đều ở trên giường, chúng tôi quan hệ như thời còn yêu nhau khi ở phòng trọ của tôi hoặc của Nam, có khi trong nhà nghỉ.

Gần lấy chồng rồi vẫn lên giường với tình cũ, dù cảm thấy tội lỗi nhưng tôi không dứt ra được, hễ không gặp nhau là bứt rứt, ăn không ngon ngủ không yên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi và Nam đều hiểu việc lên giường đó hoàn toàn không phải vì yêu mà là thói quen khó bỏ. Lâu dần, chúng tôi gặp nhau chỉ với mục đích duy nhất là thoả mãn nhu cầu của bản thân. Xong việc, tôi và Nam trở về cuộc sống bình thường của mình, không nhớ nhung, không liên lạc nhắn tin gì cả, chỉ có khi nào có nhu cầu thì hẹn gặp.

Nam cũng đã có người yêu mới và họ đã có quan hệ với nhau nhưng anh thừa nhận chưa ai hợp với anh như tôi. Tôi cũng thấy vậy, mỗi lần lên giường với Nam xong, tôi thấy mình tràn đầy năng lượng để làm việc.

Nhưng lâu dần, tôi không thể bình thản chỉnh trang lại áo quần rời đi sau khi nói với Nam dăm ba câu nữa. Tôi thấy tự day dứt, xỉ vả bản thân khi thấy mình sống buông thả, hư hỏng như thế. Tôi cần sống có lòng tự trọng và danh dự chứ không thể làm vậy để giải toả nhu cầu mãi.

Đến nay, tôi và Nam chia tay được đã hai năm, anh sắp làm đám cưới còn tôi mới có người yêu nhưng chúng tôi vẫn lên giường đều đặn. Tôi bày tỏ suy nghĩ đó của mình với Nam và anh cũng thừa nhận mình có cảm giác như vậy.

Nhưng cả hai đều không sao kiềm chế được, cứ hai tuần không quan hệ với nhau lại cảm thấy thiếu gì đó rất quan trọng. Tôi càng thấy có lỗi khi ở bên người yêu hiện tại của mình bởi anh nghĩ tôi trong sáng, thánh thiện, không bao giờ có hành động quá đà.

Gần lấy chồng rồi vẫn lên giường với tình cũ, dù cảm thấy tội lỗi nhưng tôi không dứt ra được, hễ không gặp nhau là bứt rứt, ăn không ngon ngủ không yên - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đã nhiều lần, Nam hẹn gặp mà tôi cố ý từ chối nhưng chỉ ít giờ sau tôi lại tự mình mò đến và lao vào anh như mọi lần. Tôi thấy tự khinh bỉ bản thân nhưng không làm sao thoát ra được cái vòng luẩn quẩn.

Chỉ cần một tin nhắn của Nam, tôi lại bất chấp tự trọng sĩ diện để tới chỗ hẹn. Đôi lúc, chúng tôi gặp nhau mà không nói với nhau câu nào, chỉ hành động theo sự thôi thúc của bản năng rồi ai về nhà nấy.

Tôi phải làm sao để vượt qua cám dỗ của sự ham muốn bản năng để có thể sống bình thường. Mong mọi người cho tôi một lời khuyên!

Nửa đêm bắt gặp osin lén lút vào phòng của chồng, định tung cửa bắt gian, nghe câu nói này của chồng mà tôi sững lại, bàng hoàng trước tội lỗi đang xảy ra trước mắt

Nửa đêm bắt gặp osin lén lút vào phòng của chồng, định tung cửa bắt gian, nghe câu nói này của chồng mà tôi sững lại, bàng hoàng trước tội lỗi đang xảy ra trước mắt

Đi theo cô giúp việc trẻ tuổi sau khi thấy cô ta mất hút sau cánh cửa phòng làm việc của chồng mà tôi bàng hoàng. Không ngờ bản thân lại nuôi ong tay áo.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva tâm sự góc tâm sự chuyện vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 43 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Tâm sự 1 giờ 13 phút trước
Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Tâm sự gia đình 1 giờ 43 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Video 2 giờ 13 phút trước
Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Tâm sự 2 giờ 43 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Video 3 giờ 13 phút trước
Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Sao quốc tế 3 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai