Về nhà sớm hơn dự định, vừa bước lên phòng tôi ngã ngửa khi thấy cảnh tượng chồng cùng giúp việc đang lăn lộn cùng nhau trên chính chiếc giường của mình

Tâm sự 12/12/2022 10:53

Chồng tôi chưa bao giờ khiến tôi phải thất vọng trong suốt hơn 20 năm yêu nhau và kết hôn. Tuy nhiên, sự việc xảy ra trước mắt đã khiến tôi phải suy ngẫm lại tất cả.

Cuộc hôn nhân hơn 20 năm viên mãn khiến tôi vô cùng hạnh phúc và an yên. Thời trẻ tôi là con gái gia đình giàu có, bố mẹ làm cán bộ, vì thế được chiều chuộng, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.

Khi gặp Minh - ông xã tôi bây giờ, tôi có thiện cảm ngay. Anh là trai quê, ăn mặc tuềnh toàng. Tuy vậy, tôi nhận ra ở anh một ý chí bền bỉ và sự tử tế, chu đáo. Bất cứ việc gì từ nhỏ đến lớn anh đều xem xét, xử lý cẩn trọng. Với mọi người, anh đối xử hòa nhã, ăn nói ôn tồn.

Buổi chiều, đồng nghiệp rủ nhau đi nhậu nhẹt, đá bóng, anh tranh thủ đi học ngoại ngữ. Mới đi làm, sự nghiệp chưa có, lương lậu thấp, Minh chi tiêu khá tiết kiệm nhưng cơ quan có ai gặp khó khăn bất ngờ, anh đi quyên góp, tìm cách ủng hộ, giúp họ thoát khỏi cơn bĩ cực.

Gặp tôi - cô gái được mệnh danh là hoa khôi, anh chỉ chào hỏi xã giao, tuyệt nhiên không vồ vập, lấy lòng. Sau lần được công đoàn công ty cử tham gia văn nghệ, tiết mục song ca, chúng tôi thân thiết hơn. Thi thoảng tôi về nhà anh chơi với tư cách bạn bè. Tất nhiên, có thêm một số người khác đi cùng.

Về nhà sớm hơn dự định, vừa bước lên phòng tôi ngã ngửa khi thấy cảnh tượng chồng cùng giúp việc đang lăn lộn cùng nhau trên chính chiếc giường của mình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chẳng hiểu, chúng tôi yêu nhau lúc nào không hay. Anh ngại ngần gia cảnh nghèo khó, mãi chưa dám ra mắt bố mẹ tôi. Cuối cùng, tôi hờn dỗi, kiên quyết đòi chia tay, anh mới chịu đến thăm nhà. Mãi 3 năm sau, với chức vụ phó phòng, gặt hái nhiều thành công, anh mới chính thức hỏi cưới tôi.

Mặc dù được bố mẹ vợ ủng hộ, ngỏ ý giúp đỡ đường công danh sự nghiệp nhưng anh từ chối khéo.Tôi biết anh sợ người ta dị nghị, chế nhạo cảnh ‘núp bóng’ nhà vợ. Mọi sự thành đạt của Minh ngày hôm nay, hoàn toàn nhờ vào khả năng của anh.

Chúng tôi lần lượt sinh hai cậu con trai ngoan ngoãn, thông minh. Học xong cấp 3, anh cho chúng sang nước ngoài du học rồi định cư luôn. Minh tâm sự, đời anh đã vất vả, anh muốn con cái sống trong môi trường hiện đại, sung sướng hơn bố.

Các con xa nhà, ở nhà quanh quẩn hai vợ chồng nên chúng tôi khá nhàn rỗi. Bên cạnh thời gian dành cho nhau, Minh khuyến khích tôi tham gia giao lưu, học thêm các lớp ngoại khóa về khiêu vũ, thể thao, trang điểm

Mọi công việc bếp núc, dọn dẹp, anh khoán hết cho hai người giúp việc, một già, một trẻ lo liệu. Miễn sao nhà cửa sạch sẽ, cơm dẻo, canh ngọt cho hai vợ chồng ăn. Hôm nào rảnh, anh còn bố trí đưa tôi đi dã ngoại, nghỉ dưỡng, chụp ảnh. Tôi chưa bao giờ phải nề hà, than phiền gì về chồng.

Từ lúc yêu, kết hôn cho đến bây giờ, anh luôn dành cho tôi những điều tốt đẹp nhất. Nếu để nhận xét về cuộc đời mình, tôi sẽ tự hào rằng, nó rất êm ả. Tất nhiên, với người chồng tuyệt vời như thế, không có lý gì để tôi phải nghi ngờ, ghen tuông. Nhưng tôi đã nhầm…

Người đàn ông mình tin tưởng, tôn thờ, hóa ra cũng tầm thường, ngã lòng trước nhục dục và đàn bà. Lần đó, tôi đi du lịch cùng câu lạc bộ khiêu vũ 4 ngày. Chuyến đi có chút trục trặc nhỏ nên ngày thứ 3 đoàn khởi hành về Hà Nội sớm.

Tôi định bụng cất đồ, ra chợ mua chút đồ, tự nấu cho chồng bữa cơm. Nhưng về đến cổng, nhà cửa tối thui, im ỉm, không có bóng dáng giúp việc như mọi ngày. Tôi tự mở cổng, bật đèn rồi lên gác.

Ngó qua phòng giúp việc ở gần cầu thang thấy im ắng, tôi bắt đầu bực bội trong lòng. Đến phòng mình, tôi suýt hét thành tiếng, chứng kiến cô giúp việc trẻ khỏa thân, nằm uốn éo trên giường ngủ của hai vợ chồng. Phía trong phòng tắm, chồng tôi huýt sáo, tâm trạng có vẻ rất phấn khích.

Về nhà sớm hơn dự định, vừa bước lên phòng tôi ngã ngửa khi thấy cảnh tượng chồng cùng giúp việc đang lăn lộn cùng nhau trên chính chiếc giường của mình - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Lúc này, tôi xộc thẳng vào giường, lôi cô giúp việc ngồi dậy, tát cho cô ta vài cái. Tôi vốn hiểu chuyện, điềm đạm. Nhưng có lẽ lửa giận ngùn ngụt đã cho tôi sức mạnh làm điều đó.

Giúp việc sợ hãi, kéo chăn che kín người, chạy vào phòng tắm cầu cứu. Chồng tôi tái mét mặt, nhảy ra giữ vợ lại, tránh xảy ra xô xát. Đến khi tôi bình tĩnh, ngồi thụp xuống giường, hai người họ mới quỳ mọp xuống xin tha thứ.

Minh thề thốt, đây là lần đầu tiên hai người xảy ra việc chăn gối. Bà giúp việc lớn tuổi về quê thăm cháu, hai người bỗng nảy sinh cảm giác ‘vụng trộm’. Cô giúp việc này làm cho nhà tôi cũng 3 năm. So với bà giúp việc lớn tuổi, chồng tôi vẫn ưu ái, tạo điều kiện về lương lậu hơn hẳn.

Liệu tôi có thể tin được chồng hay không? Hơn 50 tuổi, bước ra ngoài cuộc hôn nhân tưởng như đẹp đẽ của mình, có lẽ là cú sốc lớn với tôi.

Vô tình gọi tên người yêu cũ khi ân ái cùng chồng, tôi tự đưa cuộc hôn nhân của mình vào địa ngục, mỗi lần lên giường là một lần bị chồng hành đến kiệt sức

Vô tình gọi tên người yêu cũ khi ân ái cùng chồng, tôi tự đưa cuộc hôn nhân của mình vào địa ngục, mỗi lần lên giường là một lần bị chồng hành đến kiệt sức

Thú thật tôi không có nhiều tình cảm với chồng, vì tôi lấy anh cũng chỉ vì chữ hiếu. Cũng bởi vì vậy mà tôi không lường trước việc chồng mình sẽ ghen tuông.

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