Nói về chồng tôi, tôi tự hào về anh lắm. Bao năm anh chỉ có mình tôi, lại giỏi giang, kiếm được nhiều tiền… Chưa bao giờ trong đầu tôi có một suy nghĩ nào tồi tệ về chồng. Tôi yêu và tin tưởng chồng tuyệt đối…

Tôi bước vào cuộc hôn nhân với chồng trong một sự tự hào quá đỗi về tình yêu của hai đứa. Chúng tôi quen nhau, yêu nhau từ khi còn là sinh viên, một tình yêu đẹp đẽ và thơ mộng. Cho tới ngày cưới, hai đứa cũng đã gắn bó với nhau gần 7 năm trời. Hầu hết những người biết chúng tôi đều ngưỡng mộ tình yêu của hai đứa.

Và rồi chúng tôi bắt đầu có những cuộc cãi vã đầu tiên. Anh chán nản vì không có con, lại thêm không khí gia đình lúc nào cũng căng thẳng, mệt mỏi nên hay đi công tác, ít về nhà. Chính vì thế, chuyện có con lại càng thêm khó khăn. Ngày nào tôi cũng khóc lóc, đau khổ.

Có lẽ bi kịch lớn nhất của gia đình tôi đến từ việc mãi tôi không thể có con. Cưới nhau đến 5 năm, mọi thứ đều viên mãn nhưng chúng tôi chờ mãi, chờ mãi mà không thể có cho mình một niềm hạnh phúc là được làm cha, làm mẹ. Những bất đồng trong gia đình nảy sinh khi người ngoài cứ lời ra tiếng vào, họ nói bóng gió… Thân làm đàn bà, cứ không sinh được con là bị đổ vấy tội dù chưa biết lí do tại ai. Tôi đau khổ cùng cực, tôi trút những bực dọc lên anh.

Đến thời điểm tôi thông được tư tưởng xác định vợ chồng cần phải thay đổi để cứu vãn hôn nhân thì cũng là lúc tôi phát hiện ra chồng mình cặp kè với gái ở bên ngoài. Đó chỉ là những cô sinh viên trẻ, hám tiền. Mỗi khi vợ chồng giận nhau, anh lại tìm họ như một cách để vơi đi sự chán nản, bực dọc. Nhưng với tôi, đó là sự đả kích quá lớn, vượt ngoài sức chịu đựng. Tôi cảm thấy hận, cay cú vì bị chồng phản bội. Niềm tin tôi dành cho anh vỡ vụn khi biết anh lên giường với người đàn bà khác sau lưng mình. Bao năm qua, chúng tôi chỉ có nhau mà giờ anh làm thế…

Khi biết sự thật đó, tôi đã đau đớn lắm. Tôi muốn trả thù anh cho bõ tức. Vậy là tôi cặp kè với anh đồng nghiệp ở công ty. Anh ta thích tôi lâu rồi (vì tôi cũng có chút nhan sắc nên dù có chồng vẫn có nhiều anh theo đuổi). Tôi chẳng yêu thương gì người đàn ông đó, tôi ngoại tình chỉ cốt để trả thù chồng, để vơi đi nỗi uất hận trong lòng mình…

Tôi đã từng nghĩ cuộc hôn nhân này không thể cứu vãn được, nhưng rồi mỗi lúc tôi lại thấy nhớ, thấy cần chồng hơn. Tôi quyết định bỏ qua tất cả để tìm cách níu lại hạnh phúc. Tôi công khai chuyện mình đã biết, chồng ân hận vô cùng khi phản bội tôi… Anh cầu xin tôi tha thứ… Tôi ôm lấy chồng, hai đứa bật khóc và tiếc vì những tháng ngày qua đã làm khổ nhau.

Tôi định bụng sẽ giấu nhẹm chuyện mình ngoại tình vì tôi biết nó sẽ làm ảnh hưởng đến hôn nhân. Nhưng trớ trêu thay, tôi bàng hoàng phát hiện ra mình có bầu. Tôi biết rất rõ cái thai đó là của ai. Điều tồi tệ là ở chỗ, nó không phải con của chồng tôi.

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Giờ cái thai đang lớn dần, chồng tôi hân hoan hạnh phúc nghĩ rằng cuối cùng niềm hạnh phúc cũng đến với hai vợ chồng. Anh đâu có biết, cái thai ấy không phải giọt máu của mình. Tôi không lỡ nói ra sự thật… tôi càng không dám bỏ đứa bé. Khó khăn lắm tôi mới có thể mang bầu, dẫu cho nó không phải là của chồng tôi nhưng cũng là con tôi. Tôi không bao giờ dám làm cái điều thất đức ấy.

Tôi sợ hãi cực độ, tôi hoang mang không biết phải làm sao? Tôi nên giấu kín sự thật này hay thú nhận với anh tất cả? Biết đâu, vì khó có con, anh sẽ rộng lòng mà chấp nhận đứa bé, và chúng tôi sẽ có với nhau những đứa con khác sau này? Nhưng, nếu nói ra, biết đâu chừng anh sẽ bỏ tôi… mà tôi thì ngàn lần không muốn thế?