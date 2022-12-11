Ban đầu tôi chỉ muốn thử ngoại tình để hiểu cảm giác của chồng. Ai ngờ, tôi ngày càng lún sâu vào nó, thậm chí không thể dứt ra được.

Chồng tôi có mối quan hệ bên ngoài được 3 tháng nay, tôi âm thầm quan sát và dõi theo chồng nhưng anh không hề hay biết. Tôi chưa muốn làm lớn mọi chuyện mà thử tìm một người đàn ông khác ngoại tình để hiểu cảm giác của chồng.

Tôi làm thế không phải vì muốn hơn thua với chồng. Chỉ là muốn tự mình giải đáp thắc mắc vì sao chồng lại đi ngoại tình. Tôi không phải là người phụ nữ quá tệ. Tôi luôn cố gắng chăm sóc gia đình hết khả năng của mình. Tuy nhiên, điều đó vẫn chưa đủ đối với chồng tôi. Dường như anh còn cần nhiều hơn thế.

Chúng tôi quen nhau 3 năm rồi đi đến kết hôn. Tôi hiểu chồng mình là người có ý chí, biết phấn đấu và giỏi giang. Nhưng việc ngoại tình là điều tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Cô gái anh quen trẻ và xinh hơn tôi nhưng về trình độ và kinh tế, cô ta lại kém tôi. Tôi cũng không hiểu anh yêu cô ta ở điểm nào.

Có lẽ nỗi đau quá lớn nên tôi không muốn làm to thêm để tự làm đau mình. Tôi lặng lẽ tìm cho mình một người đàn ông khác để tìm lý do vì sao anh lại đi ngoại tình.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi đã quen một người đàn ông khác đã có gia đình và hai con. Chúng tôi quen nhau qua bạn bè chung. Trong thời gian quen nhau, anh luôn quan tâm và nói lời yêu thương. Thật sự ban đầu tôi không có cảm tình gì với anh.

Bởi tôi chỉ muốn thử cảm giác này một lần cho biết. Nhưng sau đó, tôi nhận ra, anh là người chân thành, anh chân thành với tình cảm này. Và cuộc hôn nhân của anh cũng đang gặp rất nhiều vấn đề. Chính vì vậy, anh mới dễ xiêu lòng trước tôi.

Bản thân tôi cũng không muốn kéo dài mối quan hệ này vì sau khi ngoại tình, tôi đã hiểu vì sao chồng tôi say mê điều đó đến thế, hiểu vì sao chồng không chịu bỏ tôi dù không còn yêu và cũng hiểu một chút về thế giới của đàn ông.

Thế nhưng, anh ra sức níu kéo và cần tôi ở bên. Tôi thực sự rất rối trí và không biết phải làm gì.

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