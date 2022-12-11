Được hôm tan ca sớm, vừa về đến nhà tôi suýt ngã ra đất khi bắt gặp cảnh tượng chồng cùng cô hàng xóm làm trò vợ chồng giữa thanh thiên bạch nhật

Cô hàng xóm vốn rất dẻo miệng nên được nhiều người quý mến, trong đó có cả tôi. Không ngờ rằng người mà mình quý như vậy lại thản nhiên cướp đi chồng mình.

Chồng ngoại tình với cô em nhà hàng xóm, phải làm sao đây? Tôi vẫn cứ nghĩ đó là chuyện chỉ có trên báo chí phim ảnh, vậy mà giờ tôi lại gặp phải tình cảnh đó có buồn cười không.

Tôi thường đi làm giờ giấc lung tung, hay nói đúng hơn là hầu như không ở nhà vì tôi là bác sĩ nhi. Nhiều hôm 3-4 ngày làm việc liên tục tôi không về qua nhà là chuyện bình thường. Hai chúng tôi mới cưới nhau được khoảng 2 năm, chưa có con vì tôi chưa chuẩn bị tốt về sức khỏe nên cả hai đều thống nhất là tạm thời chưa vội có con. Anh và tôi cũng yêu nhau khá lâu rồi nên tôi hoàn toàn tin tưởng anh. Thế nên đến giờ tôi mới được mọc "hai cái sừng" vĩ đại trên đầu luôn đây này.

Ảnh minh họa: Internet

Con bé hàng xóm nhà tôi phải công nhận là xinh xắn lại dẻo miệng, tôi cũng có ấn tượng tốt. Ai ngờ tốt quá "hốt" luôn cả chồng mình luôn. Tôi sẽ chẳng biết gì nếu như không có một chị khác trong xóm rỉ tai bóng gió xa gần bảo tôi chú ý.

Thế là tôi bất thình lình về nhà vào tầm mà chắc chắn bình thường luôn ở bệnh viện, đó là 7h tối thứ 4, lịch trực cố định của tôi đã hơn 1 năm nay. Và tèn tén ten, bắt quả tang tại trận luôn. Hai người đó đang có một bữa tối ấm áp tại nhà của cô ta. Tôi cười phá lên một cách chua chát rồi đi thẳng về nhà.

Giờ thì chồng tôi đang van xin, xin lỗi đủ kiểu nhưng tôi cũng suy nghĩ lắm. Tình yêu của chúng tôi bao lâu nay lại dễ dàng bị anh ta bỏ qua như thế. Tôi không chắc bản thân còn có thể tin tưởng anh ta, lại càng không chắc chúng tôi liệu có thể yêu nhau như ban đầu không nữa.

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