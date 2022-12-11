Được hôm tan ca sớm, vừa về đến nhà tôi suýt ngã ra đất khi bắt gặp cảnh tượng chồng cùng cô hàng xóm làm trò vợ chồng giữa thanh thiên bạch nhật

Tâm sự 11/12/2022 22:56

Cô hàng xóm vốn rất dẻo miệng nên được nhiều người quý mến, trong đó có cả tôi. Không ngờ rằng người mà mình quý như vậy lại thản nhiên cướp đi chồng mình.

Chồng ngoại tình với cô em nhà hàng xóm, phải làm sao đây? Tôi vẫn cứ nghĩ đó là chuyện chỉ có trên báo chí phim ảnh, vậy mà giờ tôi lại gặp phải tình cảnh đó có buồn cười không.

Tôi thường đi làm giờ giấc lung tung, hay nói đúng hơn là hầu như không ở nhà vì tôi là bác sĩ nhi. Nhiều hôm 3-4 ngày làm việc liên tục tôi không về qua nhà là chuyện bình thường. Hai chúng tôi mới cưới nhau được khoảng 2 năm, chưa có con vì tôi chưa chuẩn bị tốt về sức khỏe nên cả hai đều thống nhất là tạm thời chưa vội có con. Anh và tôi cũng yêu nhau khá lâu rồi nên tôi hoàn toàn tin tưởng anh. Thế nên đến giờ tôi mới được mọc "hai cái sừng" vĩ đại trên đầu luôn đây này.

Được hôm tan ca sớm, vừa về đến nhà tôi suýt ngã ra đất khi bắt gặp cảnh tượng chồng cùng cô hàng xóm làm trò vợ chồng giữa thanh thiên bạch nhật - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Con bé hàng xóm nhà tôi phải công nhận là xinh xắn lại dẻo miệng, tôi cũng có ấn tượng tốt. Ai ngờ tốt quá "hốt" luôn cả chồng mình luôn. Tôi sẽ chẳng biết gì nếu như không có một chị khác trong xóm rỉ tai bóng gió xa gần bảo tôi chú ý.

Thế là tôi bất thình lình về nhà vào tầm mà chắc chắn bình thường luôn ở bệnh viện, đó là 7h tối thứ 4, lịch trực cố định của tôi đã hơn 1 năm nay. Và tèn tén ten, bắt quả tang tại trận luôn. Hai người đó đang có một bữa tối ấm áp tại nhà của cô ta. Tôi cười phá lên một cách chua chát rồi đi thẳng về nhà.

Giờ thì chồng tôi đang van xin, xin lỗi đủ kiểu nhưng tôi cũng suy nghĩ lắm. Tình yêu của chúng tôi bao lâu nay lại dễ dàng bị anh ta bỏ qua như thế. Tôi không chắc bản thân còn có thể tin tưởng anh ta, lại càng không chắc chúng tôi liệu có thể yêu nhau như ban đầu không nữa.

Ngày đầu ra mắt đã bị mẹ bạn trai chê là đồ ‘không ai dạy’, cô gái cao tay không phản bác, chỉ kể một câu chuyện đủ khiến bà ta xám mặt, không dám nói thêm một lời

Ngày đầu ra mắt đã bị mẹ bạn trai chê là đồ ‘không ai dạy’, cô gái cao tay không phản bác, chỉ kể một câu chuyện đủ khiến bà ta xám mặt, không dám nói thêm một lời

Trước lời lăng nhục từ mẹ của bạn trai, Hương không tỏ ra tức giận mà chỉ bình tĩnh kể lại một câu chuyện. Nghe Hương nói xong, mẹ của bạn trai cô mặt cắt không còn giọt máu, đứng hình mất vài phút.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva tâm sự góc tâm sự chuyện vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 1 giờ 7 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Tâm sự 1 giờ 37 phút trước
Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Tâm sự gia đình 2 giờ 7 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Video 2 giờ 37 phút trước
Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Tâm sự 3 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Video 3 giờ 37 phút trước
Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Sao quốc tế 3 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ