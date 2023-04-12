Sau một cuộc hôn nhân dang dở, tôi chẳng cần ai yêu thương mình ngoài bản thân

Tâm sự 12/04/2023 13:15

30 tuổi, trong khi một vài người bạn chưa có gia đình thì tôi đã là người đàn bà đã ly hôn. Ngồi giữa đám bạn bè, tôi thấy mình vẫn còn đẹp, còn trẻ lắm. Một vài người bạn còn có ý mai mối cho tôi nhưng tôi từ chối. Thú thật, khi biết tôi đã ly hôn, nhiều người chủ động tán tỉnh, thường xuyên nhắn tin với những lời lẽ yêu thương. Nhưng với tình yêu, lòng tôi như chai sạn rồi.

Ngày nắm tay chồng bước vào lễ đường có người đàn bà nào có thể tưởng tượng được rằng một ngày hôn nhân đổ vỡ? 5 năm kết hôn, tôi đã dành hết tâm sức, đã đặt vào gia đình mình rất nhiều kỳ vọng. Thế nhưng, bất luận tôi có cố gắng bao nhiêu, có hy sinh bao nhiêu thì cũng chẳng giữ được cuộc hôn nhân này. 30 tuổi, tôi trở thành người đàn bà một đời chồng.

Vợ chồng chúng tôi yêu nhau vài năm mới cưới, vậy mà về sống với nhau lại nhận ra có nhiều mâu thuẫn, trái ngược về quan điểm sống. Chồng tôi học cao hiểu rộng nhưng sống với vợ anh rất so đo, gia trưởng. Không bao giờ nhường nhịn mà luôn muốn giành phần thắng về mình. Chồng luôn bắt vợ phải làm theo ý mình. Nếu không đúng thì anh chì chiết, chửi bới.

Sau một cuộc hôn nhân dang dở, tôi chẳng cần ai yêu thương mình ngoài bản thân - Ảnh 1
Ngày nắm tay chồng bước vào lễ đường có người đàn bà nào có thể tưởng tượng được rằng một ngày hôn nhân đổ vỡ Ảnh minh họa: Internet

Có lẽ tình yêu của chúng tôi không đủ lớn để dung hòa hai tính cách. Có lẽ cái tôi của chồng lớn hơn sự ấm êm của một gia đình. Sống trong cảnh vợ chồng lúc nào cũng lục đục, cãi vã, tôi chán chường vô cùng. Tôi nghe theo lời mọi người khuyên nhủ cũng vun vén, cũng nín nhịn để giữ hòa khí gia đình. Nhưng trong lòng chồng tôi, tình cảm với vợ đã hết. Tôi phát hiện anh có qua lại với một người đàn bà khác. Quá mệt mỏi và đau khổ, tôi quyết định ly hôn.

Người đàn bà sau ly hôn như tôi cuộc sống không quá khó khăn. Tôi vốn có công việc tốt, thu nhập ổn định. Tôi dắt con về nhà ba mẹ ruột ở nên cũng chẳng lo lắng gì nhiều. Thế nhưng đằng sau những thứ “có vẻ ổn” đó, tôi luôn bị dằn vặt và khổ tâm mỗi lần nghĩ về chồng cũ. Có những đêm mất ngủ, tôi ôm con vào lòng mà thương vô hạn, nước mắt rơi ướt gối. Rồi để sáng mai, tôi lại thức dậy, sửa soạn một gương mặt thật vui vẻ để đến công ty.

Sau một cuộc hôn nhân dang dở, tôi chẳng cần ai yêu thương mình ngoài bản thân - Ảnh 2
Thế nhưng đằng sau những thứ “có vẻ ổn” đó, tôi luôn bị dằn vặt và khổ tâm mỗi lần nghĩ về chồng cũ - Ảnh minh họa: Internet

30 tuổi, trong khi một vài người bạn chưa có gia đình thì tôi đã là người đàn bà đã ly hôn. Ngồi giữa đám bạn bè, tôi thấy mình vẫn còn đẹp, còn trẻ lắm. Một vài người bạn còn có ý mai mối cho tôi nhưng tôi từ chối. Thú thật, khi biết tôi đã ly hôn, nhiều người chủ động tán tỉnh, thường xuyên nhắn tin với những lời lẽ yêu thương. Nhưng với tình yêu, lòng tôi như chai sạn rồi.

Với một người đàn bà như tôi, tình yêu chỉ là lời hứa dành cho những người cả tin. Tôi bây giờ chỉ chăm chỉ kiếm tiền nuôi con, chăm sóc và yêu thương bản thân mình chứ với chuyện hôn nhân đã chẳng còn thiết tha gì nữa. Trăm ngàn lời hứa hẹn của đàn ông làm cho phụ nữ hạnh phúc biết có lời nào là thật? Chi bằng phụ nữ tự mình yêu thương, tự kiếm tiền cung phụng bản thân và nuôi con không tốt hơn sao? 

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Khi vụng trộm quen tôi, anh không dứt được với vợ vì còn nghĩ cho hai con. Tôi hết lần này đến lần khác giả yếu đuối nhưng âm thầm tinh ranh, thậm chí là bày trò để chia cắt anh và vợ. Càng hiếu thắng tôi càng mạnh tay đạp đổ gia đình của anh. Tôi tin rằng tôi xứng đáng có được anh và trọn vẹn tình yêu của anh.

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