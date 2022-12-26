Sau mỗi lần gần gũi, chồng tôi lại vào nhà vệ sinh rất lâu, tôi bàng hoàng khi phát hiện sự thật đau lòng

Tâm sự 26/12/2022 07:35

Em cũng phát hiện ra một điều rất lạ, đó là sau khi ân ái, anh luôn vào nhà vệ sinh ở tầng dưới một lúc lâu, lúc đi ra lại như biến thành người khác, lăn ra ngủ không để ý đến em.

Em năm nay 27 tuổi, không mấy xinh xắn nhưng chồng lại rất đẹp trai, giàu có. Chị em xung quanh thường nói em phải tu 8 kiếp mới gặp được chồng. Chúng em  quen nhau qua giới thiệu. Anh từng kết hôn và có một đứa con nhưng em không ngại vì nghĩ rằng chỉ cần anh đối xử tốt với em là được. Vì thế, sau ba tháng hẹn hò, hai đứa quyết định kết hôn. Vốn tưởng rằng mình đã tìm được bến đỗ bình yên nhưng sau khi kết hôn, em thấy chồng không còn mặn mà với mình nữa. Ngoại trừ lúc thân mật, vợ chồng em đều ngủ riêng. Chồng bảo anh có tật ngáy, không tiện ngủ cùng vợ.

Sau ngày cưới, em luôn mong ngóng có một đứa con với chồng. Dù con riêng của chồng rất ngoan nhưng dù sao đứa trẻ đó cũng không phải do em sinh ra, không có mấy kết nối. Song mỗi lần ân ái, anh đều sử dụng biện pháp tránh thai, sống chết không chịu có thêm con.

Em cũng phát hiện ra một điều rất lạ, đó là sau khi ân ái, anh luôn vào nhà vệ sinh ở tầng dưới một lúc lâu, lúc đi ra lại như biến thành người khác, lăn ra ngủ không để ý đến em.

Sau mỗi lần gần gũi, chồng tôi lại vào nhà vệ sinh rất lâu, tôi bàng hoàng khi phát hiện sự thật đau lòng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hôm vừa rồi cũng vậy, sau khi vợ chồng thân mật, anh lại vào nhà vệ sinh tầng dưới theo thói quen. Em đi theo vì tò mò.

Khi đến cửa nhà vệ sinh, em đã nghe thấy tiếng anh vừa khóc vừa nói: "H., anh có lỗi với em, anh đã hứa với em sẽ không đi bước nữa nhưng anh không làm được. Nếu không phải vì anh, em cũng không chết. Em yên tâm, anh sẽ không bao giờ có con với cô ấy, chỉ chăm lo cho con chúng ta, em hãy yên tâm an nghỉ". Nghe đến đây, em nghẹn đắng, hóa ra chồng em chưa bao giờ định có con chung với em. Phẫn nộ, uất hận, em mở toang cửa nhà vệ sinh thì thấy anh đang mân mê di ảnh của người vợ trước, ngồi bệt xuống đất khóc sướt mướt. Nhìn thấy em, ánh mắt anh như muốn giết người, doạ em phải bỏ chạy.

Một lúc sau, chồng cũng thu dọn xong và thẳng thắn nói: "Nếu em không chấp nhận được thì chúng ta sẽ ly hôn. Tôi sẽ không bao giờ sinh con với em. Lỡ như em mang thai, em cũng sẽ phải phá bỏ. Anh sẽ đền bù cho em bằng tất cả những gì em muốn. Nếu không làm được thì chúng ta ly hôn, một phân tiền em cũng không có".

Quá sợ hãi, em hoảng hốt chạy về nhà bố mẹ đẻ và nói rõ với bố mẹ về chuyện này. Bố mẹ khuyên em nên ly hôn càng sớm càng tốt.

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Sau kết hôn, dù rất mong ngóng có con bế bồng nhưng không hiểu sao chúng tôi mãi vẫn không có tin vui. Hơn 1 năm sau vợ chồng dắt nhau đi khám hiếm muộn. Hôm ấy không biết bác sĩ nói gì với em mà cô ấy còn rủ tôi lưu trữ tinh trùng nữa.

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