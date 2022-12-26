Sau 3 năm ly hôn, chồng cũ bỗng rủ tôi cùng đi đám cưới một người bạn, bước chân vào khách sạn anh làm điều này kinh ngạc khóc nức nở

Tâm sự 26/12/2022 06:32

Thấy tôi ở nhà không kiếm ra tiền, mẹ chồng càng chì chiết, bảo tôi chỉ biết ăn bám khiến tôi uất ức tới mức rơi vào trầm cảm. Trong khi đó, chồng lại chọn cách tăng ca triền miên để tránh về nhà mắc kẹt giữa mâu thuẫn của mẹ và vợ.

Cuộc hôn nhân của tôi có thể gọi là đầy oan trái. Tôi và chồng quen biết qua sự sắp đặt của người lớn. Khi đó, chồng tôi đã 32 tuổi mà tôi cũng đã 30. Hai người đều ở độ tuổi nếu gặp gỡ thì phải đặt chuyện kết hôn lên hàng đầu. Thế rồi chẳng biết do sức hút gì khiến hai chúng tôi mến nhau ngay từ lần đầu gặp gỡ, đến độ tôi còn tưởng anh là chân ái của cuộc đời mình chứ không phải đối tượng mai mối.

Chúng tôi hợp từ tính cách, thói quen ăn uống cho đến cách nói chuyện nên tiến đến với nhau nhanh chóng. Sau hơn 6 tháng hẹn hò, được sự "đẩy thuyền" của hai bên gia đình, chúng tôi tổ chức làm đám cưới. Nhưng ngay sau khi kết hôn, tôi đã hoàn toàn thất vọng với cuộc hôn nhân của mình, bởi vì mỗi ngày đều phải chứng kiến sự khó chịu của mẹ chồng, bắt đầu từ việc tôi không chịu đưa của hồi môn cho bà giữ.

Chồng là con một nên dù thế nào chúng tôi cũng không được dọn ra ở riêng. Sống chung với mẹ chồng quá mệt mỏi, tôi mong nhận được sự chia sẻ của chồng thì lần nào anh cũng khuyên tôi nhẫn nhịn, không chấp nhặt với mẹ. Sự lãng mạn của tình yêu bay dần đi hết sau mỗi lần chúng tôi định đi chơi là mẹ chồng kêu ốm, định đi nhà hàng, mua sắm là mẹ chồng kêu lãng phí....

Sau 3 năm ly hôn, chồng cũ bỗng rủ tôi cùng đi đám cưới một người bạn, bước chân vào khách sạn anh làm điều này kinh ngạc khóc nức nở - Ảnh 1
Sự lãng mạn của tình yêu bay dần đi hết sau mỗi lần chúng tôi định đi chơi là mẹ chồng kêu ốm, định đi nhà hàng, mua sắm là mẹ chồng kêu lãng phí.... - Ảnh minh họa: Internet

Chuyện kinh tế gia đình cũng góp phần trở thành gánh nặng khiến hôn nhân càng tổn thương sâu sắc. Mỗi ngày vợ chồng tôi đều phải tính toán chi tiêu cùng kế hoạch tương lai, lo lắng sau khi sinh con sẽ lại càng vất vả.

Khi tôi mang thai, tưởng rằng sự có mặt của đứa trẻ sẽ khiến không khí gia đình bớt căng thẳng nhưng kèm theo đó là áp lực kinh tế lại tăng lên. Tháng cuối thai kỳ tôi quyết định ở nhà chờ sinh thì công ty của chồng gặp chuyện khiến anh bị giảm thu nhập. Tình trạng khó khăn ấy kéo dài tới tận khi con trai tròn 1 tuổi.

Thấy tôi ở nhà không kiếm ra tiền, mẹ chồng càng chì chiết, bảo tôi chỉ biết ăn bám khiến tôi uất ức tới mức rơi vào trầm cảm. Trong khi đó, chồng lại chọn cách tăng ca triền miên để tránh về nhà mắc kẹt giữa mâu thuẫn của mẹ và vợ. Cuối cùng tôi quyết định đề nghị ly hôn khi con tròn 2 tuổi để giải thoát khỏi những tranh cãi không hồi kết với mẹ chồng.

Sau 3 năm ly hôn, chồng cũ bỗng rủ tôi cùng đi đám cưới một người bạn, bước chân vào khách sạn anh làm điều này kinh ngạc khóc nức nở - Ảnh 2
Tôi quyết định đề nghị ly hôn khi con tròn 2 tuổi để giải thoát khỏi những tranh cãi không hồi kết với mẹ chồng - Ảnh minh họa: Internet

Ba năm sau ly hôn, tôi cũng có vài người đàn ông ngỏ lời nhưng không mở lòng với ai vì vẫn chưa dứt được tình cảm với chồng cũ. Hôm ấy khi tôi đi làm về thì bất ngờ gặp lại chồng cũ đứng đợi trước cổng nhà. Anh ấy nói hiện tại anh đang có công việc tốt, mỗi tháng thu nhập hơn 50 triệu khiến tôi cũng mừng cho anh. Sau đó, anh rủ tôi cuối tuần cùng tới dự đám cưới của một người bạn từng giúp đỡ chúng tôi trong giai đoạn khó khăn nhất.

Sau chia tay, đây là lần đầu tiên chồng cũ rủ tôi tham gia một sự kiện, tôi vì muốn thể hiện rằng mình mạnh mẽ nên đồng ý sẽ tới nhưng không cần anh đón, chúng tôi sẽ chờ nhau ở sảnh khách sạn.

Thế nhưng điều tôi không thể ngờ là khi vừa bước chân vào sảnh khách sạn đã nhìn thấy bóng dáng chồng cũ mặc âu phục chỉnh tề. Anh nhanh chóng đi đến và tặng cho tôi một bó hoa. Liền sau đó anh thổ lộ rằng chưa ngày nào quên tôi, anh mong muốn chúng tôi trở về bên nhau. Anh đã mua một căn hộ nhỏ để chúng tôi và con sinh sống.

Tôi quá xúc động trước đề nghị của anh nên chỉ biết khóc nức nở và gật đầu. Bây giờ thì chúng tôi thực sự đã đăng ký kết hôn lại rồi.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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