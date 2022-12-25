Thế nhưng người ta thường bảo “trước bão giông bầu trời thường rất đẹp”. Cuộc hôn nhân cũng vậy, khi người ta đang chìm đắm trong sự hạnh phúc mà đôi khi không biết bi kịch sẽ xảy đến từ lúc nào.

Hoa với Quân kết hôn gần 7 năm, có với nhau 1 mặt con kháu khỉnh. Cuộc sống đầy đủ vật chất và tình cảm của họ khiến người ngoài nhìn vào phải suýt xoa ghen tỵ. Bởi hiếm có tình yêu nào kéo dài từ hồi Đại học, đến khi ra trường, ổn định công việc rồi chung sống đến gần 7 năm trời mà không xảy ra xích mích lần nào.

Hơn 5 năm bên nhau, người ta đã tưởng sẽ chẳng có điều gì sẽ chia cắt được cuộc hôn nhân ấy. Thế nhưng chỉ đến khi Hoa phát hiện được sự thật chồng che giấu sau từng ấy năm chung sống, cô mới giật mình ngã ngửa khi biết mình bị lừa dối bấy lâu nay.

Trong quãng thời gian hôn nhân, Quân vẫn thể hiện ra mình là người chồng, người cha lý tưởng. Mỗi lần Hoa mang bầu, anh đều về nhà từ rất sớm để nấu nướng, dọn dẹp và chăm sóc cô chu đáo. Thêm vào đó, những ngày lễ tết, sinh nhật, kỷ niệm anh đều không quên ngày nào.

Hoa phát hiện được sự thật chồng che giấu sau từng ấy năm chung sống, cô mới giật mình ngã ngửa khi biết mình bị lừa dối bấy lâu nay - Ảnh minh họa: Internet

Mọi chuyện cũng bắt nguồn từ năm thứ 2 sau kết hôn, cũng là lúc cô mang bầu đứa con đầu lòng. Thời điểm đó, Quân được cất nhắc lên chức phó phòng rồi đi ký hợp đồng với đối tác. Cuộc gặp gỡ định mệnh ấy cho anh gặp lại mối tình đầu tiên của mình từ hồi học cấp 3. Thế rồi họ nói chuyện với nhau, chia sẻ với nhau nhiều hơn rồi ngã vào tình yêu lúc nào không hay.

Một mặt Quân vẫn chăm chút cho gia đình nhỏ, phần còn lại anh vẫn không từ chối cơ hội được làm nơi gửi gắm tâm sự của cô gái kia. Đến khi hai người say trong hơi men, cô gái mới thú nhận: “Em biết anh đã có gia đình, em không đòi hỏi danh phận khi ở bên anh. Em cũng không muốn giấu giếm tình cảm của mình. Đến lúc này, anh có thể chấm dứt với em hoặc ở bên em với vai trò người tình”.

Trước lời tỏ tình thẳng thắn ấy của cô, anh gật đầu nhận lời. Khi ấy Hoa mới sinh con, cô cũng không còn thời gian đâu mà suy nghĩ đến việc hỏi han anh đi đâu, làm gì. Điều đó cũng chính là cơ hội để Quân che mắt vợ. Mỗi ngày chỉ cần đối tốt, đi làm về đúng giờ, tặng quà mỗi dịp quan trọng là vợ anh sẽ chẳng nghi ngờ.

Thế nhưng sự chủ quan của Quân cuối cùng cũng khiến mọi hành động của anh bại lộ. Trong một lần vô tình sử dụng laptop của chồng, Hoa đã vô tình đọc được cuộc trò chuyện được ẩn đi trên Facebook. Giây phút ấy, cô như không tin nổi vào mắt mình bởi những tin nhắn ấy y hệt những lời nói với cô ngày trước. Hoa biết rằng họ không chỉ quan tâm đến nhau như bạn học cũ mà họ còn từng làm rất nhiều chuyện sau lưng cô.

Cô âm thầm theo dõi anh, nhất cử nhất động của anh đều nằm trong tầm mắt của cô. Không ngoài dự đoán, sau hơn 1 tháng để mắt đến chồng. Anh chàng vẫn không hề hay biết mà vẫn hẹn gặp người tình như thường. Mỗi lần hẹn lại là một địa điểm khác nhau, thời gian khác nhau. Cho tới hôm ấy, Hoa theo chân chồng đến một ngôi nhà gần ngoại ô thì cô mới biết được kẻ thứ 3 đang mang thai.

Nỗi đau bị phản bội đã khiến Hoa không thể đứng vững, cô vừa chảy nước mắt vừa cảm thấy bị tổn thương nặng nề - Ảnh minh họa: Internet

Nỗi đau bị phản bội đã khiến Hoa không thể đứng vững, cô vừa chảy nước mắt vừa cảm thấy bị tổn thương nặng nề. Vừa trở về nhà Hoa vừa gọi điện cho bố mẹ để nói hết sự tình rồi nhờ ông bà đến đón con mình tại trường. Mặt khác cô trở về nhà thu xếp quần áo của Quân vào vali rồi để một lá thư trên bàn. Xong xuôi, cô gọi điện cho Quân bảo anh về nhà có việc gấp cần bàn rồi nhanh chóng rời đi.

Quân nghe điện thoại xong, cũng mau chóng tạm biệt người tình để về nhà. Nào ngờ về nhà anh thấy chiếc vali của mình được kéo ra giữa nhà. Trên mặt bàn phòng khách là lá đơn lý hôn cùng một bức thư với nét chữ viết vội:

“Anh đã ngoại tình từ lúc mình mới kết hôn nhưng tại sao lại lừa dối em? Vì anh không nỡ bỏ gia đình này hay do anh quá tham lam? Em đã biết hết tất cả mọi chuyện từ cách đây 1 tháng nhưng hôm nay em mới tận mắt nhìn thấy anh tới nhà cô ấy. Cô ấy mang bầu của anh, vậy anh hãy làm một người đàn ông có trách nhiệm đi. Chúng ta ly hôn thôi nhưng anh sẽ là người ra đi, hãy đến mà chung sống và chăm lo cho cô ấy. Em không thể chấp nhận được sự phản bội, càng không thể tha thứ cho anh, mãi mãi là vậy. Em không muốn ở trong nhà để nghe thanh minh hay cầu xin gì hết vì mọi chuyện đã quá rõ ràng. Khi nào anh đi thì em về”.

Đọc xong những dòng chữ của vợ để lại, Quân giật mình hốt hoảng. Anh chưa bao giờ từng nghĩ mọi chuyện mình làm cho đến một ngày lại bị phát hiện và anh phải trả giá thế này.