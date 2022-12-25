Đêm trước ngày ra tòa, thấy chồng đứng đợi mình dưới cơn mưa tầm tã, rồi anh dúi vào tay tôi một thứ khiến tôi nghẹn đắng khóc nức nở

Tâm sự 25/12/2022 15:09

Khi chồng rời đi, tôi bắt đầu khóc, tôi không biết nên làm gì lại đắn đo giữa việc tha thứ cho chồng hay không.

Khi tôi quyết định ly hôn, bạn bè thân thiết đều cảm thấy ngỡ ngàng. Còn bố mẹ tôi, ông bà cũng rất sốc trước tin này. Bởi từ trước đến nay, gia đình tôi luôn rất hạnh phúc trong mắt mọi người. Mấy ai biết, kể từ khi kết hôn, tôi đã phải chịu nhiều ấm ức.

Sau khi sinh con, tôi nghỉ ở nhà vừa chăm sóc mẹ chồng, vừa chăm con nhỏ. Vậy mà chồng tôi không hề biết đến sự vất vả của vợ. Anh luôn cho rằng tôi nhàn hạ, chỉ việc ở nhà tiêu tiền. Khi tôi than thở mình mệt mỏi vì phải làm quá nhiều việc, chồng lại trừng mắt nói tôi đòi hỏi, thay vì giúp đỡ vợ.

Mấy năm trời sống cùng nhau, anh chẳng bao giờ làm việc. Đầu năm ngoái, tôi phát hiện chồng ngoại tình. Đó là thư ký riêng của chồng tôi. Khi sự việc bị bại lộ, chồng tôi nói sẽ chia tay cô ấy, nhưng sau khi được tha thứ, anh lại tiếp tục quen với người khác.

Không chịu được cảnh chung chồng, tôi quyết định đề nghị ly hôn. Lúc cả gia đình biết chuyện, ai cũng khuyên tôi suy nghĩ lại. Vì tôi không có thu nhập riêng, chồng tôi thì quá khéo léo và kiếm ra nhiều tiền. Mặc dù vậy, tôi vẫn giữ nguyên ý định của mình.

Đêm trước ngày ra tòa, thấy chồng đứng đợi mình dưới cơn mưa tầm tã, rồi anh dúi vào tay tôi một thứ khiến tôi nghẹn đắng khóc nức nở - Ảnh 1
 Mấy ai biết, kể từ khi kết hôn, tôi đã phải chịu nhiều ấm ức - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi tìm được một công việc, tôi đưa con về nhà bố mẹ đẻ ở. Có lẽ khi mọi chuyện ở tình thế khó cứu vãn, chồng tôi mới nhận ra mình đã sai lầm. Anh tìm đến xin lỗi tôi, níu kéo bằng đủ mọi cách vẫn không được.

Hôm ấy nhà tôi có việc phải về quê, đến đêm muộn mới trở về. Khi về đến nhà, tôi thấy chồng mình đã đứng đợi sẵn ở cửa. Trời mưa lớn, anh đứng nép vào hiên nhưng vẫn bị phả ướt sũng (điện thoại tôi hết pin nên không nhận được cuộc gọi từ anh).

Sau khi vào nhà ngồi, anh đưa tôi một thẻ ngân hàng nói: “Mấy năm đi làm, anh tích cóp được một tỷ. Bây giờ em và con đi, anh cũng chẳng thiết nữa. Em cầm lấy mà lo cho con, đừng quan tâm đến anh”. Tôi không nhận, nhưng anh vẫn để lại chiếc thẻ trên bàn. 

Khi chồng rời đi, tôi bắt đầu khóc. Những năm qua, vì số tiền ấy mà anh bỏ bê gia đình, cũng vì có tiền nên anh mới sa ngã ngoại tình. Tôi không biết nên làm gì với số tiền ấy, lại đắn đo giữa việc tha thứ cho chồng. Mọi người ơi, tôi có nên tha thứ cho anh, khi mà anh thề thốt và cam đoan mình sẽ thay đổi không?

Sau khi hoàn tất việc ly hôn, rời khỏi tòa án bỗng anh trai chồng ôm chầm tôi từ phía sau, thủ thỉ nói 1 câu khiến tôi lặng người

Sau khi hoàn tất việc ly hôn, rời khỏi tòa án bỗng anh trai chồng ôm chầm tôi từ phía sau, thủ thỉ nói 1 câu khiến tôi lặng người

Khi tôi từ tòa án đi ra, trên tay là tờ phán quyết ly hôn, chồng cũ lạnh lùng rẽ sang hướng khác, nơi có người tình yêu dấu của anh ta đang chờ đợi. Tôi lẻ loi một mình một ngả. Ai ngờ vừa cất bước đi thì có người bỗng ôm chầm lấy tôi từ phía sau.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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