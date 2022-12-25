Đi công tác về nhà lúc nửa đêm, tôi điếng người khi thấy cô gái trẻ mặc chiếc váy mỏng manh ngủ dưới chăn, chậm rãi lật ra tôi chỉ đành nuốt giận, khép cửa ra ngoài

Tâm sự 25/12/2022 11:13

Nhìn rõ khuôn mặt của cô nàng, tôi tức giận vô cùng, song cuối cùng lại chỉ đành đắp lại chăn cho cô ta rồi xoay người ra ngoài, khép lại cửa đi về phòng ngủ của mình.

Dạo gần đây lần nào đi công tác về tôi cũng phát hiện thiếu một đến vài món mỹ phẩm, nước hoa hoặc son. Thú thực mua sắm những món đồ ấy là niềm đam mê của tôi, do đó tôi có rất nhiều, nguyên son đã lên đến vài chục thỏi. Nhưng cũng vì rất nâng niu chúng nên thiếu dù chỉ một món là tôi cũng biết ngay. Thế mà khi tôi hỏi chồng có ai đến nhà không thì anh đều vu cho tôi nhớ nhầm hoặc nhiều quá bỏ quên ở đâu mất.

Tôi ấm ức vì đồ dùng bị mất mà chồng còn mắng ngược lại mình. Chẳng lẽ lại lắp camera trong nhà thì cũng hơi quá. Có một lần, sau chuyến công tác trở về, tôi nhặt được một sợi tóc lạ màu nâu sáng của phụ nữ trong phòng ngủ của vợ chồng tôi. Lúc ấy tôi run lẩy bẩy đứng không vững, trái tim như bị ai bóp nghẹt không thở nổi.

Đi công tác về nhà lúc nửa đêm, tôi điếng người khi thấy cô gái trẻ mặc chiếc váy mỏng manh ngủ dưới chăn, chậm rãi lật ra tôi chỉ đành nuốt giận, khép cửa ra ngoài - Ảnh 1
Tôi ấm ức vì đồ dùng bị mất mà chồng còn mắng ngược lại mình - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng tôi gắng gượng giữ bình tĩnh vì muốn tìm được bằng chứng đanh thép. Vài sợi tóc dễ dàng khiến chồng tôi chối bay chối biến. Do đó hôm vừa rồi tôi đã giả vờ đi công tác, rồi bất ngờ về nhà lúc nửa đêm, nếu may mắn thì có khi tôi sẽ tóm được chủ nhân của sợi tóc lạ kia.

Tôi dùng chìa khóa riêng khẽ khàng mở cửa vào nhà. Đèn trong phòng ngủ phụ vẫn sáng. Tôi nhẹ nhàng vào trong đó, dưới ánh đèn ngủ mờ mờ, tôi thấy một mái tóc dài buông xõa trên giường. Tim tôi đ.ập bình bịch trong lồng ngực. Tôi chậm rãi lật chiếc chăn ra, dưới chăn là một người phụ nữ trẻ mặc chiếc váy ngủ gợi cảm.

Cô ta thấy động nên trở mình, ngái ngủ lên tiếng: “Gì thế anh Quân?”. Nhìn rõ khuôn mặt của cô nàng, tôi tức giận vô cùng, song cuối cùng lại chỉ đành đắp lại chăn cho cô ta rồi xoay người ra ngoài, khép lại cửa đi về phòng ngủ của mình. Người phụ nữ đó chính là em chồng tôi chứ chẳng phải ai khác. Hóa ra thủ phạm lấy son và mỹ phẩm của tôi cũng chính là em ấy! Thảo nào mà chồng tôi giấu giếm không dám nói với vợ.

Đi công tác về nhà lúc nửa đêm, tôi điếng người khi thấy cô gái trẻ mặc chiếc váy mỏng manh ngủ dưới chăn, chậm rãi lật ra tôi chỉ đành nuốt giận, khép cửa ra ngoài - Ảnh 2
Nhìn rõ khuôn mặt của cô nàng, tôi tức giận vô cùng, song cuối cùng lại chỉ đành đắp lại chăn cho cô ta rồi xoay người ra ngoài - Ảnh minh họa: Internet

Tôi và chồng mới kết hôn được 7 tháng, sau đám cưới chúng tôi ra ở riêng luôn. Lần đầu đến chơi căn hộ của vợ chồng tôi và tình cờ nhìn thấy gia tài son môi, mỹ phẩm đáng ao ước của tôi, em chồng đã bày tỏ sự khao khát, thèm muốn. Thậm chí còn ngỏ ý mượn tôi nhưng tôi gạt đi ngay. Thà mất lòng trước mà được lòng sau, cứ dễ dãi cho mượn thì loạn mất.

Ai ngờ em chồng vẫn thương nhớ chúng, nhân lúc tôi đi công tác liền đến nhà tìm cách lấy đi một vài món. Chắc chắn chồng tôi biết nhưng vì là em gái mình, anh ấy đã bao che cho em ấy.Hôm sau em chồng thấy chị dâu có mặt ở nhà thì giật mình kinh hãi. Tôi chẳng buồn vạch trần em ấy nhưng sau đó tôi bảo chồng từ lần sau tôi đi công tác, anh không được cho em chồng vào phòng ngủ chính. Chồng trách tôi keo kiệt, ghê gớm, tính toán cả với người nhà chuyện thỏi son, hộp phấn. Tôi tức điên mà không biết phải làm thế nào, chẳng lẽ làm cái hòm khóa chặt lại mỗi khi vắng nhà hay sao?

Mệt nhoài sau ngày tân gia nhà mới, đêm đến bước vào phòng ngủ, nhìn thứ trên giường tôi lặng người òa khóc nức nở

Mệt nhoài sau ngày tân gia nhà mới, đêm đến bước vào phòng ngủ, nhìn thứ trên giường tôi lặng người òa khóc nức nở

Nhìn thứ trên giường mà tôi không khỏi thẫn thờ đến lặng người. Thứ mà tôi cứ ngỡ mình đã đóng gói cùng đám đồ cũ và vứt ra thùng rác thì giờ đây lại đang nằm ngay ngắn trên chiếc giường gỗ quý của vợ chồng tôi.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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