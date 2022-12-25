Nghe tiếng chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi theo định vị trước đó lén cài trong điện thoại anh thì điếng người khi thấy một đám thanh niên đang 'làm chuyện ấy'

Tâm sự 25/12/2022 07:31

Tôi thấy rất lạ, nếu tiếp khách, chẳng lẽ ngày nào cũng đến một địa điểm? Dò theo định vị trong phần mềm điện thoại, tôi đến được chỗ chồng. Nhưng càng đi, tôi càng hoảng sợ khi địa điểm lại là một bãi tha ma cách khá xa nhà.

Cách đây nửa năm, bố tôi bị tai nạn giao thông rồi liệt nửa người. Ông bà chỉ có mình tôi là con, lâu nay ông khỏe, chúng tôi không phải hỗ trợ thêm điều gì. Nhưng giờ ông mất khả năng lao động, vợ chồng tôi cũng phải gánh đôi phần trách nhiệm. Mấy tháng nay, tháng nào tôi cũng gửi về cho mẹ 3 triệu để đỡ đần tiền chợ búa, thuốc men.

Thấy kinh tế eo hẹp, chồng tôi mới chuyển việc sang một công ty khác. Đến công ty này, lương của anh cao hơn hẳn. Nhưng bù lại, chồng tôi chẳng có thời gian cho gia đình. Hôm nào anh cũng về nhà lúc 11 giờ đêm và rời đi vào 6 giờ sáng. Lúc đầu tôi nghĩ là do chưa quen, nhưng mấy tháng nay hôm nào cũng vậy. Tôi bắt đầu thấy lạ và nghi ngờ chồng đang ngoại tình bên ngoài.

Tôi lén cài đặt phần mềm định vị trong điện thoại chồng khi anh không để ý. Theo dõi một thời gian, tôi thấy buổi tối anh chỉ ở duy nhất một chỗ. Mặc dù đó không phải nhà nghỉ hay khách sạn nhưng bản năng làm vợ khiến tôi nghi ngờ. Điều đặc biệt là chẳng bao giờ anh nói rằng mình đi làm. Anh toàn bảo với tôi phải đi tiếp khách buổi tối.

Nghe tiếng chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi theo định vị trước đó lén cài trong điện thoại anh thì điếng người khi thấy một đám thanh niên đang 'làm chuyện ấy' - Ảnh 1
Hôm nào anh cũng về nhà lúc 11 giờ đêm và rời đi vào 6 giờ sáng - Ảnh minh họa: Internet

Tôi thấy rất lạ, nếu tiếp khách, chẳng lẽ ngày nào cũng đến một địa điểm? Thế nên hôm qua, nhân lúc con đang về quê chơi, tôi mới gọi hỏi chồng. Trong điện thoại, anh thở hổn hển và nói mình đi tiếp khách. Nghe giọng mệt mỏi của chồng, tôi không thể ngừng liên tưởng đến những điều tiêu cực.

Dò theo định vị trong phần mềm điện thoại, tôi đến được chỗ chồng. Nhưng càng đi, tôi càng hoảng sợ khi địa điểm lại là một bãi tha ma cách khá xa nhà. Dù sợ nhưng tôi vẫn đi vào, tôi muốn biết rốt cuộc chồng mình đang làm gì. Lúc đó ghen tuông khiến tôi tăng thêm can đảm. Tôi nhìn thấy một đám thanh niên đang hì hục đào đất.

Đến gần hơn thì mới phát hiện ra họ đang bốc mộ. Chồng tôi không tham gia trực tiếp bốc mộ nhưng anh phụ trách đào đất và san lấp. Thấy anh cầm cái xẻng, mặt đầy mồ hôi mà tôi thương quá, lấn át cả nỗi sợ. Tôi nức nở chạy đến kêu tên chồng khiến anh giật mình. Sau đó, tôi đã đợi anh rồi cùng về nhà. 

Nghe tiếng chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi theo định vị trước đó lén cài trong điện thoại anh thì điếng người khi thấy một đám thanh niên đang 'làm chuyện ấy' - Ảnh 2
Thấy anh cầm cái xẻng, mặt đầy mồ hôi mà tôi thương quá, lấn át cả nỗi sợ, tôi nức nở chạy đến kêu tên chồng khiến anh giật mình - Ảnh minh họa: Internet

Về đến nhà, chồng tôi mới nói thật. Hóa ra, bãi tha ma này bị di dời để chuẩn bị mở đường nên gần đây anh làm thêm công việc này. Tuy vất vả nhưng lương cao hơn hẳn. Thật lòng tôi thương chồng quá, chẳng biết phải làm gì để giúp anh lúc này. Mỗi lần nghĩ đến cảnh chồng làm cả ngày, đêm lại còng lưng đào đất bốc mộ, lòng tôi lại thắt lại. Tôi nên làm gì đây?

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