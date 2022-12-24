Đưa bạn trai về ra mắt gia đình, đêm khuya nghe tiếng động trong phòng tắm, tôi chết đứng khi nhìn anh đang cặm cụi giặt váy cho chị dâu mình

Tâm sự 24/12/2022 21:58

Tôi tưởng mình hoa mắt. Nhưng nhìn đi nhìn lại cũng chẳng thay đổi được sự thật là người yêu tôi đang giặt quần áo cho vợ của anh trai tôi lúc nửa đêm! Quang thấy tôi xuất hiện bất ngờ thì sợ hãi tới mức ngã ngồi xuống nền nhà.

Tôi và Quang yêu nhau gần một năm nay, tình cảm của chúng tôi rất tốt. Tôi rất yêu Quang và đã xác định anh chính là chồng mình. Cho nên hôm vừa rồi tôi đã đưa Quang về ra mắt gia đình. Mọi chuyện suôn sẻ lắm, bố mẹ tôi cực kỳ ưng ý Quang. Anh trai và chị dâu tôi cũng quý mến và tiếp đón Quang chu đáo.

Buổi tối Quang có uống hơi quá chén nên gia đình tôi giữ anh ngủ lại. Tôi xin nói thêm Quang là người tỉnh lẻ, hiện đang thuê trọ bên ngoài, còn gia đình tôi là người gốc thủ đô. Sau này khi kết hôn, tôi và anh sẽ ra ngoài sống. Hi vọng chúng tôi sớm mua được nhà riêng để ổn định cuộc sống.

Quang ngủ lại nhưng tất nhiên anh không ngủ với tôi mà gia đình tôi có phòng riêng dành cho khách. Tôi mệt mỏi cả ngày nên đi ngủ sớm, cũng dặn dò Quang sớm ngủ mai còn dậy. Đêm khuya tôi tỉnh dậy vào nhà vệ sinh, lúc sang phòng tắm rửa mặt thì thấy có ánh điện và tiếng động trong đó.

Đưa bạn trai về ra mắt gia đình, đêm khuya nghe tiếng động trong phòng tắm, tôi chết đứng khi nhìn anh đang cặm cụi giặt váy cho chị dâu mình - Ảnh 1
Tôi tưởng mình hoa mắt. Nhưng nhìn đi nhìn lại cũng chẳng thay đổi được sự thật là người yêu tôi đang giặt quần áo cho vợ của anh trai tôi lúc nửa đêm - Ảnh minh họa: Internet

Không ngờ người trong nhà tắm lại là Quang. Nhưng việc anh ấy đang làm mới khiến tôi thực sự hãi hùng. Anh ấy đang giặt quần áo, chiếc váy trong tay anh ấy chính là váy của chị dâu tôi! Tôi tưởng mình hoa mắt. Nhưng nhìn đi nhìn lại cũng chẳng thay đổi được sự thật là người yêu tôi đang giặt quần áo cho vợ của anh trai tôi lúc nửa đêm! Quang thấy tôi xuất hiện bất ngờ thì sợ hãi tới mức ngã ngồi xuống nền nhà.

Tôi tức giận giật phăng chiếc váy trên tay Quang rồi quát hỏi anh ấy tại sao lại làm ra hành động kỳ quặc như vậy. Quang lúng túng, lắp bắp mãi chẳng nói được gì. Sợ đ.ánh thức mọi người dạy, tôi kéo anh ấy về phòng, bắt anh ấy khai ra bằng được lý do. Thì ra Quang và chị dâu tôi trước đây từng yêu nhau. Thậm chí họ còn có thời gian sống thử. Chị dâu tôi cũng là người tỉnh lẻ, để tiết kiệm tiền phòng và tiện chăm sóc nhau nên họ đã dọn về chung sống. 

Quang bảo hồi đó anh vẫn thường giặt quần áo cho chị dâu. Lúc nãy anh tỉnh dậy vào toilet trùng hợp gặp chị dâu tôi, không ngờ chị ấy vẫn hồn nhiên bảo Quang giặt hộ chiếc váy hôm nay chị ấy mặc đi làm. Chiếc váy rất đẹp nên chị ấy không muốn cho vào máy giặt.

Quang ngại không muốn từ chối, phần vì việc làm ấy dường như đã trở thành thói quen đối với anh nên anh ngồi xuống giặt luôn chẳng ngần ngại. Mà quên rằng hai người giờ đã có 2 thân phận hoàn toàn khác xưa. Quang cứ nghĩ nửa đêm rồi chẳng ai bắt gặp, giặt ù một cái là xong, không ngờ tôi lại chợt tỉnh dậy và chứng kiến toàn bộ sự việc.

Đưa bạn trai về ra mắt gia đình, đêm khuya nghe tiếng động trong phòng tắm, tôi chết đứng khi nhìn anh đang cặm cụi giặt váy cho chị dâu mình - Ảnh 2
Tôi sốc nặng trước bí mật mà bạn trai vừa tiết lộ, tôi không bao giờ ngờ được giữa anh với chị dâu lại có mối quan hệ thân thiết đến mức ấy - Ảnh minh họa: Internet

Tôi sốc nặng trước bí mật mà bạn trai vừa tiết lộ. Tôi không bao giờ ngờ được giữa anh với chị dâu lại có mối quan hệ thân thiết đến mức ấy. Vậy mà cả ngày hôm nay họ đối mặt với nhau rất thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra. Quang bảo họ không còn tình cảm gì cả nên mới thản nhiên đối diện với nhau như thế.

Có lẽ Quang nói đúng. Nhưng mối quan hệ trong quá khứ của họ vẫn khiến tôi canh cánh trong lòng. Quang cứ năn nỉ tôi, rằng tất cả đều đã qua rồi, anh ấy yêu tôi thật lòng và chị dâu cũng toàn tâm toàn ý đối với anh trai tôi. Vậy thì hà cớ gì phải để quá khứ ảnh hưởng đến hạnh phúc hiện tại. Quang còn bảo, nếu sau này tôi không thoải mái thì anh ấy sẽ không lại gần chị dâu nữa.

Tôi không muốn chia tay vì Quang là một người đàn ông rất tốt. Nhưng cứ nghĩ đến việc Quang và chị dâu từng sống như vợ chồng với nhau là tôi thấy vô cùng khó chịu. Hơn nữa chị dâu tôi nghĩ gì mà vẫn bảo anh giặt váy hộ? Tôi phải làm gì đây trong tình cảnh đầy oái oăm này?

Dắt bạn trai về nhà ra mắt, đêm đến vô tình nghe được âm thanh nhạy cảm phát ra từ phòng bố, tôi điên loạn gào thét khi nghe được tiếng của anh bên trong

Dắt bạn trai về nhà ra mắt, đêm đến vô tình nghe được âm thanh nhạy cảm phát ra từ phòng bố, tôi điên loạn gào thét khi nghe được tiếng của anh bên trong

Quá đau đớn, em không kiềm chế được nữa, lao đến vừa túm áo vừa gào khóc bắt Thắng giải thích mọi chuyện. Bố em lập tức xuất hiện. Ông khổ sở nhìn em rồi chính miệng ông tiết lộ sự thật chôn giấu nhiều năm qua.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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