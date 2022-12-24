Ngủ lại nhà bạn gái, 2h sáng tỉnh giấc bên cạnh trống trơn không thấy người đâu, xỏ dép đi tìm tôi sốc lên sốc xuống khi thấy hành động em làm ở phòng ngủ bên cạnh

Tâm sự 24/12/2022 04:44

Không hiểu cô ấy có việc gì mà phải thức dậy lúc đêm hôm rét mướt thế này, chưa nói còn bỏ tôi ngủ lại một mình trên giường. Tôi nhanh chóng tìm được Liên ở phòng ngủ còn lại bên cạnh thế nhưng khi nhìn rõ việc cô ấy đang làm thì tôi không khỏi sốc lên sốc xuống.

Tôi và Liên chính thức yêu nhau được 3 tháng nay. Liên là một cô gái có ngoại hình khá ưa nhìn, tính tình hiền dịu, mềm mỏng. Tình cảm tôi dành cho Liên là chân thành, hy vọng chúng tôi có thể có một kết thúc tốt đẹp. Liên thực sự là mẫu người phụ nữ tôi mong muốn lấy làm vợ.

Hôm vừa rồi tôi và Liên đi chơi về muộn. Khi tôi đưa cô ấy về nhà thì Liên rủ tôi vào uống một cốc trà. Trời lúc ấy rất lạnh nên tôi lập tức đồng ý với lời đề nghị của bạn gái. Hai đứa vừa uống trà vừa trò chuyện một lúc lâu, rồi Liên bất ngờ bảo tôi ngủ lại nhà cô ấy một đêm.

Thời tiết rét buốt lại gần 12 giờ rồi, quả thực tôi cũng ngại vượt đường xa gió lạnh về nhà. Cô ấy là phụ nữ còn chẳng ngại thì thôi, hơn nữa chúng tôi đã là người yêu, hà cớ gì phải quá ngại ngần. Nghĩ vậy nên tôi gật đầu đồng ý.

Liên thuê một căn chung cư có 2 phòng ngủ, tôi chắc mẩm cô ấy sẽ sắp xếp cho tôi ngủ ở phòng ngủ phụ. Ai ngờ Liên dẫn tôi vào phòng ngủ chính, nghĩa là cô ấy đồng ý để hai chúng tôi ngủ trên một chiếc giường trong đêm nay. “Trời lạnh quá anh ạ, ngủ một mình chẳng biết bao giờ mới ấm”, cô ấy xuýt xoa nói như vậy.

Ngủ lại nhà bạn gái, 2h sáng tỉnh giấc bên cạnh trống trơn không thấy người đâu, xỏ dép đi tìm tôi sốc lên sốc xuống khi thấy hành động em làm ở phòng ngủ bên cạnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi vẫn nghĩ Liên là người phụ nữ hiền lành, dịu dàng, có lẽ việc cô ấy rủ tôi ngủ lại cũng là vô tư mà thôi. Tôi yêu Liên, bản thân là đàn ông nên tất nhiên tôi có ham muốn và mong được gần gũi cô ấy. Song tôi tôn trọng Liên nên không dám sỗ sàng đòi hỏi, sợ cô ấy nghĩ xấu về mình. Tôi đành cố kìm nén lòng mình, chui vào chăn nằm ôm Liên ngủ theo đúng nghĩa đen.

Không biết ngủ được bao lâu tôi có cảm giác bên cạnh trống trải, có lẽ chính vì hơi lạnh lùa vào nên tôi mới tỉnh giấc. Choàng mở mắt thì phát hiện không thấy Liên đâu, sờ sang chiếc gối bên cạnh thấy lạnh toát, nghĩa là Liên đã dậy khá lâu rồi.

Nhìn đồng hồ 2h sáng, tôi xỏ dép ra ngoài tìm Liên. Không hiểu cô ấy có việc gì mà phải thức dậy lúc đêm hôm rét mướt thế này, chưa nói còn bỏ tôi ngủ lại một mình trên giường. Tôi nhanh chóng tìm được Liên ở phòng ngủ còn lại bên cạnh thế nhưng khi nhìn rõ việc cô ấy đang làm thì tôi không khỏi sốc lên sốc xuống.

Ngủ lại nhà bạn gái, 2h sáng tỉnh giấc bên cạnh trống trơn không thấy người đâu, xỏ dép đi tìm tôi sốc lên sốc xuống khi thấy hành động em làm ở phòng ngủ bên cạnh - Ảnh 2

Tôi nhanh chóng tìm được Liên ở phòng ngủ còn lại bên cạnh thế nhưng khi nhìn rõ việc cô ấy đang làm thì tôi không khỏi sốc lên sốc xuống - Ảnh minh họa: Internet

Trong phòng ngủ ấy, cô bạn gái hiền lành, dịu dàng và có phần ít nói của tôi đang tự thỏa mãn bản thân bằng những món đồ chơi tình dục đáng ghê tởm! Dưới ánh đèn sáng choang, những tiếng rên rỉ và những biểu cảm đê mê vì nhục dục của Liên khiến tôi kinh hãi. Tôi không bao giờ có thể ngờ được rằng người phụ nữ như Liên lại có thể làm ra hành động táo bạo và dâm đãng đến mức như thế.

Sau khi xong việc trở ra thấy tôi đứng như trời trồng ngoài cửa, Liên giật mình hoảng hốt nhưng sau đó nhanh chóng trấn tĩnh lại rồi cười hỏi: “Anh đã nhìn thấy hết rồi phải không?”. Tôi nghẹn lời không biết phải đáp ra sao..

Tôi cứ nghĩ Liên sẽ viện cái cớ nào đó để bao biện cho bản thân nhưng cô ấy lại vô cùng thẳng thắn: “Đã là con người thì ai mà chẳng có nhu cầu hả anh, đâu chỉ có đàn ông mới được quyền có ham muốn còn phụ nữ thì không. Em sống độc thân lâu rồi nên cũng phải có cách giải tỏa ham muốn của mình chứ. Em làm như vậy chẳng có gì sai cả, còn hơn là yêu đương lăng nhăng, quan hệ với nhiều người đàn ông khác nhau”.

Từ lúc đó đến sáng tôi không thể ngủ lại được nữa. Trong đầu tôi chỉ hiện lên hình ảnh đáng sợ của Liên khi đang tự thỏa mãn bản thân. Tôi không phải mẫu đàn ông cổ hủ nhưng vẫn thật khó chấp nhận được bạn gái lại dùng những thứ đáng sợ kia. Cảm giác dơ bẩn và ghê tởm trong lòng tôi không thể gạt đi được. Cô ấy hẳn phải là mẫu phụ nữ có nhu cầu cao, chẳng biết đối với tôi thì đó là chuyện đáng mừng hay đáng sợ nữa!

Vậy nhưng ngoài chuyện đêm đó thì Liên thực sự là một cô bạn gái lý tưởng. Vừa có ngoại hình, có công việc ổn định, gia đình lại tử tế, tính cách cũng khá hợp với tôi. Hiện tại ngoài mặt tôi vẫn tỏ ra bình thường nhưng trong lòng thì vẫn lấn cấn không yên. Tôi phải làm thế nào đây?

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Kéo tuột tôi vào phòng ngủ, chúng tôi lao vào nhau như những kẻ đói khát. Tôi đê mê trong vòng tay, mùi hương và sự ấm áp của anh ta. Không biết đã bao lâu rồi tôi mới có một cuộc ân ái nồng nàn, thỏa mãn đến thế.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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