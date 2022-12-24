Theo cô bạn thân đi đánh ghen, cửa phòng khách sạn mở ra, tôi sững sờ khi thấy mặt của 'kẻ thứ ba'

Tâm sự 24/12/2022 22:09

Không ngờ cửa phòng vừa mở ra, tôi đã chết đứng khi thấy cô gái đang ngồi trong phòng. Bạn thân tôi sa sả mắng kẻ thứ ba, còn tôi đứng sững như bị chôn chân xuống đất.

Tôi và em chồng không hợp tính nhau. Em chồng tôi tính tình kiêu căng, ngạo mạn và đanh đá, chua ngoa. Mỗi khi có chuyện không hài lòng, em ấy đều lớn tiếng quát mắng cả chị dâu mà không một chút kiêng nể. Ban đầu tôi còn cố nhịn vì là dâu mới nhưng sau thì tôi cũng “chiến lại”. Thế là mâu thuẫn giữa chúng tôi lên đến đỉnh điểm, tôi buộc chồng hoặc là ly hôn hoặc là phải chuyển ra ngoài ở riêng. Bố mẹ chồng tôi cũng chán ngán tận cổ mỗi khi thấy chúng tôi tranh cãi nên cho ngay tôi 200 triệu để xây nhà riêng.

Mỗi tuần, tôi về nhà chồng một lần vào cuối tuần. Dù thế, tôi và em chồng vẫn không sao hòa hợp được. Em ấy làm ở công ty nước ngoài, tiền bạc rủng rỉnh nhưng lại có những tư tưởng quá phóng khoáng nên chưa có chồng. Nói thật, nhiều khi tôi chỉ mong em chồng lấy chồng rồi theo chồng cho tôi được nhờ.

Tôi có một cô bạn thân. Chúng tôi chơi với nhau từ thời mẫu giáo đến tận bây giờ nên chẳng khác gì chị em. Trong khi tôi lấy chồng bình thường thì cô ấy lấy được chồng giàu, có cuộc sống sung sướng như bà hoàng. Nhưng mới đây, cô ấy gọi điện cho tôi, hùng hổ kêu tôi đi bắt gian cùng cô ấy. Cô ấy theo dõi định vị của chồng thì thấy anh ta đang ở khách sạn. Thương bạn và lo lắng bạn vì tức giận mà có những hành động quá khích nên tôi đi theo.

Theo cô bạn thân đi đánh ghen, cửa phòng khách sạn mở ra, tôi sững sờ khi thấy mặt của 'kẻ thứ ba' - Ảnh 1
Mỗi tuần, tôi về nhà chồng một lần vào cuối tuần, dù thế, tôi và em chồng vẫn không sao hòa hợp được - Ảnh minh họa: Internet

Đến khách sạn, chúng tôi thuê một phòng và lần mò đi tìm căn phòng mà chồng bạn thân đang ở. Vì ban ngày nên khách sạn khá vắng, chỉ đi một vòng chúng tôi đã tìm thấy căn phòng đó. Không ngờ cửa phòng vừa mở ra, tôi đã chết đứng khi thấy cô gái đang ngồi trong phòng. Đó chính là em chồng tôi. Còn người đàn ông mặt xanh như tàu lá đứng bên cạnh chính là chồng của bạn thân tôi. Tôi sốc đến đơ người, chẳng biết phải làm gì nữa. Bạn thân tôi sa sả mắng kẻ thứ ba, còn tôi đứng sững như bị chôn chân xuống đất.

Sau khi mắng chửi xong, cô bạn thân tôi tuyên bố sẽ ly hôn rồi bỏ về trong giận dữ và nước mắt. Cô ấy nói đánh kẻ thứ ba chỉ làm bẩn tay cô ấy thôi nên cô ấy sẽ không bao giờ làm vậy. Chỉ là bạn thân nói gì thì nói, trong đầu tôi lúc đó chỉ toàn là hình ảnh cô em chồng mình.

Theo cô bạn thân đi đánh ghen, cửa phòng khách sạn mở ra, tôi sững sờ khi thấy mặt của 'kẻ thứ ba' - Ảnh 2
Tôi sốc đến đơ người, chẳng biết phải làm gì nữa - Ảnh minh họa: Internet

Em chồng nhắn tin van xin tôi đừng tiết lộ cho ai biết chuyện cô ấy đã làm. Nhưng tôi lại bực bội và thương cảm cho bạn mình. Theo mọi người, tôi có nên kể hết mọi chuyện cho bố mẹ chồng nghe để họ dạy lại con gái không?

Đưa bạn trai về ra mắt gia đình, đêm khuya nghe tiếng động trong phòng tắm, tôi chết đứng khi nhìn anh đang cặm cụi giặt váy cho chị dâu mình

Đưa bạn trai về ra mắt gia đình, đêm khuya nghe tiếng động trong phòng tắm, tôi chết đứng khi nhìn anh đang cặm cụi giặt váy cho chị dâu mình

Tôi tưởng mình hoa mắt. Nhưng nhìn đi nhìn lại cũng chẳng thay đổi được sự thật là người yêu tôi đang giặt quần áo cho vợ của anh trai tôi lúc nửa đêm! Quang thấy tôi xuất hiện bất ngờ thì sợ hãi tới mức ngã ngồi xuống nền nhà.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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