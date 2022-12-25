Nói dối bị béo bụng để che đi cái thai 5 tháng, ngờ đâu đến khi chồng biết anh lại rơi nước mắt làm tôi ngẩn người

Tâm sự 25/12/2022 15:22

Cầm tờ giấy siêu âm, anh trừng mắt hỏi tại sao tôi lại giấu kỹ chuyện này. Biết mình chẳng thể nào giấu nữa, tôi đành nức nở kể ra mọi sự tình.

Tôi và chồng kết hôn được 3 năm rồi. Sau khi cưới, chồng tôi nói anh chưa muốn có con và phải chú tâm vào sự nghiệp. Thay vào đó, chúng tôi sẽ sinh con khi kinh tế vợ chồngốt hơn.

Tôi thấy chồng nói có lý nên hàng ngày vẫn uống thuốc tránh thai. Dù đi ra ngoài, mọi người cũng xì xào bàn tán nhưng chưa bao giờ tôi dám làm trái ý chồng. Thú thật lấy chồng gần 3 năm, tôi là phụ nữ nên rất khao khát có một đứa trẻ để bế bồng. Chồng tôi hiểu chuyện này, nhưng anh vẫn tiếp tục khất lần và thuyết phục vợ đợi thêm vài năm nữa.

Tôi đã lên kế hoạch một mình, cố tình dừng uống thuốc tránh thai. Kết quả đúng như tôi mong chờ, tôi đã có thai. Ngày biết mình cấn bầu, tôi dự định nói với chồng, bản thân còn chuẩn bị rất nhiều kịch bản để đối phó với anh.

Thế nhưng hôm ấy, chồng tôi về nhà với tâm trạng rất tệ. Không muốn báo một tin mà anh chưa sẵn sàng đón nhận, tôi tiếp tục giữ kín. Mấy tháng nay việc kinh doanh của chồng tôi tiếp tục đi xuống. Chúng tôi có 21 nhân viên và tháng nào cũng phải trả đủ lương cho họ. Thành ra chồng tôi liên tục phải đi vay những chỗ khác để cầm cự chuyện kinh doanh.

Nói dối bị béo bụng để che đi cái thai 5 tháng, ngờ đâu đến khi chồng biết anh lại rơi nước mắt làm tôi ngẩn người - Ảnh 1
Ngày biết mình cấn bầu, tôi dự định nói với chồng, bản thân còn chuẩn bị rất nhiều kịch bản để đối phó với anh - Ảnh minh họa: Internet

Thấy chồng liên tục gặp chuyện không vui, tôi đành phải giấu nhẹm việc mình có bầu. Bản thân cũng phải duy trì công việc làm thêm. Bởi dù hơi vất vả, tôi vẫn không muốn làm gánh nặng của chồng. Dạo gần đây, chồng tôi để ý và có hỏi sao bụng vợ to thế. Tôi đành phải nói dối là mình béo bụng. Có bầu 5 tháng, bụng tôi mới hơi nhô ra nên vẫn có thể nói dối trót lọt.

Tôi vẫn nghĩ mình sẽ giấu chồng thêm một thời gian nữa, nào ngờ hôm ấy chồng tôi về nhà và tìm tài liệu. Anh mở cả ngăn kéo bàn trang điểm của tôi ra. Kết quả không thấy tài liệu nhưng lại phát hiện tôi đã có bầu. Cầm tờ giấy siêu âm, anh trừng mắt hỏi tại sao tôi lại giấu kỹ chuyện này. Biết mình chẳng thể nào giấu nữa, tôi đành nức nở kể ra mọi sự tình.

Nghe vợ nói hết mọi chuyện, chồng tôi ôm chầm lấy vợ. Anh rớt nước mắt xin lỗi vì đã không nghĩ đến cảm nhận của tôi. Nhưng chồng lại đề nghị tôi ở nhà nghỉ ngơi, vì khoảng cách từ nhà tôi đến cơ quan những 15 cây số. Tôi biết chồng nói có lý. Chỉ là bây giờ kinh tế gia đình khó khăn, tôi lại đang mang thai. Tôi sợ rằng nghỉ việc sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ vợ chồng. Theo mọi người tôi có nên vì sức khỏe mà tạm thời nghỉ làm một thời gian không?

(huyen_my6…@connect.com)

Đêm trước ngày ra tòa, thấy chồng đứng đợi mình dưới cơn mưa tầm tã, rồi anh dúi vào tay tôi một thứ khiến tôi nghẹn đắng khóc nức nở

Đêm trước ngày ra tòa, thấy chồng đứng đợi mình dưới cơn mưa tầm tã, rồi anh dúi vào tay tôi một thứ khiến tôi nghẹn đắng khóc nức nở

Khi chồng rời đi, tôi bắt đầu khóc, tôi không biết nên làm gì lại đắn đo giữa việc tha thứ cho chồng hay không.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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