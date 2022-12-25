Đêm tân hôn, đang lúc nồng nàn thấy điện thoại rung lên, chồng bất ngờ hất vợ ra đạp phăng xuống đất, biết nguyên nhân tôi chỉ đành bất lực quỳ gối cầu xin tha thứ

Tâm sự 25/12/2022 20:17

Vợ Hiếu hẳn còn chưa nhớ ra đâu, mờ mờ mịt mịt cầm lấy điện thoại. Song khi nhìn những gì hiển thị trên màn hình, cô tức khắc lạnh cả người, run rẩy dữ dội dù trong phòng tân hôn vô cùng ấm áp.

Đêm nay là đêm tân hôn của vợ chồng Hiếu. Yêu nhau hơn 1 năm mới tiến đến hôn nhân, dẫu hai người đã “ăn cơm trước kẻng”, nhưng đêm tân hôn vẫn là một thời khắc trọng đại và để chuẩn bị thì 2 người quyết định “cách ly” cả tháng trời trước đó.

Bước vào phòng tân hôn được trang trí cầu kì, Hiếu đ.âm hồi hộp chứ. Nhìn vợ đã ngồi trên giường trong chiếc váy ngủ gợi cảm và hương nước hoa quyến rũ vương vất, Hiếu háo hức lạ kì. Ôi, mới 1 tháng không gần gũi người yêu, giờ là đương kim vợ thôi đấy.

Không muốn để phí thêm thời gian, Hiếu bế bổng vợ lên giường, dúi đầu vào tóc vợ hít hà mùi thơm thoang thoảng tỏa ra từ cô. Người phụ nữ này giờ đây đã là vợ anh, đầu ấp tay gối với anh hằng đêm, cùng chia ngọt sẻ bùi với anh, sinh cho anh những đứa con kháu khỉnh và nắm tay anh vượt qua giông bão cuộc đời. Nghĩ đến điều đó, Hiếu xúc động đặt lên môi vợ một nụ hôn nồng nàn. Cô cũng vòng tay ôm cổ chồng thật chặt.

Đương lúc nồng nàn, đôi thân thể quấn lấy nhau thì Hiếu tinh ý thấy điện thoại của vợ để ở bàn trang điểm rung lên. Đáng nhẽ anh không quan tâm, nhưng khi nhìn lướt qua màn hình, cái tên facebook vừa nhắn tin cho vợ anh lại khiến anh chững lại. Nhân lúc vợ không chú ý, anh với tay lấy điện thoại của cô.

Đêm tân hôn, đang lúc nồng nàn thấy điện thoại rung lên, chồng bất ngờ hất vợ ra đạp phăng xuống đất, biết nguyên nhân tôi chỉ đành bất lực quỳ gối cầu xin tha thứ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

“Tưởng tượng bây giờ em đang quấn lấy anh ta, anh tự dưng lại ghen chứ. Chán bản thân mình thật, đã dặn lòng bao lần rằng em đang là của người khác cơ…”, hắn ta nhắn. Người này không ai khác chính là tình cũ của vợ Hiếu. Anh biết vợ vẫn kết bạn trên facebook với anh ta song không bận lòng. Trên mạng thôi mà, có sao đâu. Nhưng ngay giữa đêm tân hôn tình cũ lại nhắn tin cho cô, chắc chắn không ổn. Đó cũng là lí do anh bất chấp đang dang dở cuộc vui phải mở điện thoại vợ xem.

Rồi, tin nhắn của anh ta không có gì đáng nói. Cứ cho anh ta vẫn nhung nhớ vợ anh đi, chả hề gì! Nhưng trượt lên phía trên cuộc hội thoại, Hiếu sầm mặt lại khi phát hiện, cách đây đúng 1 tuần, vợ anh đã lên giường với anh ta. Không phải hẹn hò nhau đi nhà nghỉ, mà là hắn ta đêm hôm khuya khoắt còn chơi trò say gọi vợ anh tới. Nguyên nhân là bởi buồn bã khi vợ anh sắp lấy Hiếu.

Cái đêm đó, hai người đã xảy ra quan hệ. Trong tin nhắn 2 kẻ đó đã trao đổi với nhau. Và không biết vì cớ gì vợ anh không xóa đi, vẫn để chình ình ở đó. Chắc nghĩ Hiếu chẳng bao giờ động vào điện thoại của cô đây mà. Nhìn vợ đang mê say trong men tình mình mang lại, Hiếu vừa đau đớn vừa căm phẫn. Anh đột ngột hất vợ ra, đẩy cô một cái lăn xuống sàn nhà. Rồi lạnh lùng mặc quần áo. “Anh làm cái gì thế hả?”, vợ anh đã hoàn hồn, hét lên với chồng.

Đêm tân hôn, đang lúc nồng nàn thấy điện thoại rung lên, chồng bất ngờ hất vợ ra đạp phăng xuống đất, biết nguyên nhân tôi chỉ đành bất lực quỳ gối cầu xin tha thứ - Ảnh 2
Hiếu vừa đau đớn vừa căm phẫn, anh đột ngột hất vợ ra, đẩy cô một cái lăn xuống sàn nhà - Ảnh minh họa: Internet

Hiếu không muốn lòng vòng, trực tiếp ném điện thoại cho vợ để cô tự đọc. Vợ Hiếu hẳn còn chưa nhớ ra đâu, mờ mờ mịt mịt cầm lấy điện thoại. Song khi nhìn những gì hiển thị trên màn hình, cô tức khắc lạnh cả người, run rẩy dữ dội dù trong phòng tân hôn vô cùng ấm áp.

“Em… Em có thể giải thích…”, cô lắp bắp. Hiếu im lặng nhìn vợ, coi như đồng ý cho cô biện giải.

“Em… hôm đó anh ta c.ưỡng b.ức em, em không hề đồng ý! Em đưa anh ta về nhà, vì anh ta say quá, ngờ đâu anh ta đóng sập cửa lại rồi…”, cô lập tức nói.“Sao cô không chống cự? Một kẻ say thôi mà! Tôi nhớ không nhầm xung quanh phòng trọ anh ta có hàng xóm đấy, cô hét lên thể nào họ chả xông đến?”, Hiếu chất vấn.

“Em… Em…”, vợ anh không nói được gì nữa, chỉ biết bụm mặt khóc nức nở và van xin Hiếu tha thứ. Hiếu chán nản cùng cực. Có thể đúng như vợ anh nói, hắn ta say cô mới đưa về và cô chả chủ động. Nhưng chắc chắn sau đó cô cũng không phản kháng quyết liệt. Nếu cương quyết lên, cô còn có thể đi báo công an hắn ta vì tội c.ưỡng h.iếp ấy chứ. Suy cho cùng, trong lòng cũng có chút thuận theo, buông xuôi. Nói nữa, nếu rạch ròi ngay từ đầu, chả ai lại khuya khoắt đi đón người yêu cũ say hết.

Hiếu nhìn vợ mà lòng đau như cắt, mở cửa bước thẳng ra khỏi phòng. Một tình yêu đẹp, một cuộc hôn nhân đầy hứa hẹn, giờ còn lại gì đây?

 

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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