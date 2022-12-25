Tôi với vợ là bạn học cũ, yêu rồi lấy nhau. Cả hai đến với nhau bằng đôi bàn tay trắng, không có nhiều tiền bạc, gia đình cũng chẳng khá giả gì. Ấy vậy mà suốt ngần đó năm, chưa bao giờ vợ chồng tôi cãi vã nhau về kinh tế. Bản thân tôi làm công tác nghiên cứu khoa học, thu nhập thấp, thời gian lại bận rộn.

Tôi gần như dành quá nhiều thời gian cho công việc, mọi thứ trong nhà đều do vợ tôi quán xuyến hết. Thú thật, trong chuyện này, tôi luôn cảm thấy có lỗi với vợ vì không giúp được cô ấy nhiều. Tiền hàng tháng tôi đưa cho vợ quanh đi quẩn lại cũng chỉ đủ lo cơm nước ăn uống cho tôi là hết. Còn lại, đều do vợ tôi xoay sở cả.

Thế nhưng dưới nếp nhà ấy, chúng tôi vẫn sống bình yên, hạnh phúc. Vợ vẫn một mực nhẹ nhàng, yêu thương tôi. Cô ấy chẳng những làm tròn vai trò người vợ mà phận dâu con cũng chu toàn. Bố mẹ tôi chưa bao giờ phàn nàn về vợ tôi một câu nào. Tất cả khiến tôi hạnh phúc vô bờ bến…

Cũng có đôi ba lần vợ tôi đề nghị tôi nghỉ làm chỗ đó, tìm việc khác thu nhập tốt hơn để cùng gánh vác kinh tế, thế nhưng tôi cố thuyết phục vợ chấp nhận để tôi thực hiện nốt cái dự án còn dang dở và là tâm huyết của tôi. Vợ nghe xong chỉ im lặng, từ đó, tôi không thấy cô ấy nhắc gì đến chuyện này nữa.

Cô ấy chẳng những làm tròn vai trò người vợ mà phận dâu con cũng chu toàn - Ảnh minh họa: Internet

Cho tới cách đây một tháng, tôi vô tình phát hiện một sự thật, điều khiến tôi vô cùng căm phẫn. Thì ra, cô vợ mà tôi coi là “vàng mười” ấy đã từng phản bội tôi. Cô ta từng cặp kè với sếp của chính mình, cách đây gần một năm. Tôi không rõ bây giờ họ còn dan díu với nhau không nhưng cái chuyện ngày trước là có thật.

Việc này tôi cũng tình cờ phát hiện được là do tôi gặp lại người bạn cũ. Kể qua về chuyện gia đình, tôi có khoe cho cậu ta xem ảnh vợ con. Ai dè, cậu ta giật bắn mình khi nhận ra vợ tôi là… khách quen của nhà cậu ta vì bạn tôi kinh doanh nhà nghỉ.

Tôi hỏi đi hỏi lại có nhầm không thì cậu ta nói không. Thậm chí cậu ấy còn cho tôi xem sổ ghi lại thông tin chứng minh thư thuê phòng. Nhìn vào những con số biết nói ấy, tôi choáng váng khi biết vợ tôi với người tình lại hay gặp nhau đến như vậy. Hóa ra trong lúc tôi mải làm ăn thì cô ta đi phè phỡn với trai mà ra điều tử tế lắm.

Ngay tối hôm đó, tôi gọi người bạn đến nhà mình, gọi cả bố mẹ hai đến họp gia đình. Trước mặt đông đủ mọi người, tôi vạch tội vợ. Nhìn thấy bạn tôi – chủ nhà nghỉ mà cô ấy từng ghé đến, vợ tôi không chối cãi. Cô ấy bưng mặt khóc, nhận tất cả rồi rời về bên ngoại ngay trong đêm đó. Vợ tôi không nói một lời giải thích càng khiến tôi cay cú. Tôi đã nghĩ bụng mình sẽ gửi đơn ly hôn ngay lập tức để chấm dứt cuộc hôn nhân với người đàn bà bỉ ổi này.

Cô ấy bưng mặt khóc, nhận tất cả rồi rời về bên ngoại ngay trong đêm đó - Ảnh minh họa: Internet

Thế rồi một tuần sau đó, tôi nhận được cuộc hẹn từ một người đàn ông lạ. Anh ta nói là sếp của vợ tôi. “À, thì ra là tình địch…”. Tôi đã hăm hở đi gặp để xem gã ta nói gì về mối quan hệ mèo mả gà đồng của họ. Khi vừa gặp tôi, lời đầu tiên anh ta xin lỗi, sau đó giải thích cho tôi về mọi chuyện. Anh ta nói cô ấy đã xin nghỉ làm, khi gặng hỏi lý do thì biết là vì vợ chồng chuẩn bị ly hôn do tôi phát hiện chuyện họ ngoại tình. Người sếp ấy nhận lỗi là có si mê vợ tôi thật, bởi vì vợ tôi đẹp người.

Thế nhưng sau khoảng gần nửa năm, anh ta mới biết là vợ tôi cặp bồ chỉ để xin một khoản tiền. Tiền đó, cô ấy dùng để chạy chữa bệnh hiểm nghèo cho bố chồng. Nghe xong câu chuyện, tôi thấy người đáng nhục là mình. Là đàn ông, là người chồng, người con trai trong nhà, tôi không biết bố mình mắc bệnh, cũng không biết đến chuyện tiền bạc trong nhà ra sao, mọi thứ tôi đều phó mặc cho vợ. Đến nỗi mà vợ tôi phải chấp nhận làm bồ nhí để có tiền lo cho gia đình chồng.

Có thể cách làm cô ấy không hoàn toàn đúng nhưng nếu tôi là người chồng tốt thì cô ấy đã không phải vậy. Tôi xấu hổ, ê chề sau khi nghe xong câu chuyện mà người đàn ông đó nói. “Tôi nghĩ anh mới là người có lỗi trong việc này, không nuôi nổi vợ con, vợ cặp bồ cả nửa năm trời không biết, vợ chấm dứt mối quan hệ sai trái đó một năm nay cũng không hay. Anh làm chồng như bù nhìn trong nhà thế thì chẳng có tư cách gì mà trách ai. Trong việc này, anh phải mang ơn vợ khi đã lo cho mình và cứu bố mình mới phải”.

Vừa gặp vợ tôi khóc tức tưởi cầu xin cô ấy tha lỗi cho mình - Ảnh minh họa: Internet

Ngày hôm đó, tôi sang nhà ngoại tìm vợ. Vừa gặp vợ tôi khóc tức tưởi cầu xin cô ấy tha lỗi cho mình. Nhưng đáp lại, vợ tôi chỉ khóc và nói không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này. Cô ấy nói quá mệt mỏi khi phải sống cùng tôi bao năm qua mà không được chồng giúp đỡ điều gì.

Hơn nữa, giờ đây bố mẹ và các con đều biết chuyện cô ấy bị chồng vạch mặt vì ngoại tình, cô ấy chẳng còn mặt mũi nào mà sống tiếp nữa. Vợ đưa tôi tờ đơn ly hôn đã ký sẵn và mong tôi giải thoát. Những giọt nước mắt ân hận của tôi chẳng còn nghĩa lý gì nữa cả…