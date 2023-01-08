Sát ngày cưới nhận được 'ảnh nóng' của chú rể, cô dâu có quyết định khiến ai nấy đều bất ngờ choáng váng

M. tâm sự, cô thực lòng tin tưởng tuyệt đối vào sự lựa chọn của mình. Với tất cả những gì K. thể hiện, cô đã nghĩ bản thân yêu đúng người, chọn đúng chồng. Vậy nhưng khi 2 người đã chạm tới thềm hôn thì bất ngờ có sự cố xảy ra giúp cô phát hiện bí mật động trời của chồng, điều mà cô gần như không thể tưởng tượng nổi.

Sau 2 năm yêu xa, em với K. quyết định đám cưới. Đầu tháng 8 âm ăn hỏi, đầu tháng 9 âm cưới. Mọi chi phí cho đám cưới, K. chủ động lo liệu hết, em hầu như không phải lo lắng gì. Nói chung bên K., anh luôn thể hiện cho em thấy anh trưởng thành, đĩnh đạc và rất có trách nhiệm trong chuyện tương lai 2 đứa".

M. kể: "Đúng đêm trước ngày cưới em bất ngờ nhận lời mời kết bạn trên facebook của 1 cô gái cùng 1 loạt tin nhắn của cô ta. Trong đó cô ta gửi 1 loạt ảnh chăn gối của K. với ả rồi phiếu siêu âm, khám thai nói rằng tất cả những thứ đó đều là của K. K. ăn nằm với ả tới khi ả có bầu thì lại bỏ để về cưới em.

Cô ta nhắn rằng cũng không thiết níu kéo, giành giật K. với em vì hạng đàn ông như thế, bỏ cô ta chẳng thiết. Chẳng qua vì cùng là phụ nữ mới nhắn cho em biết sự thật mà rút lui sớm còn kịp, đỡ bị K. lừa.

Ảnh minh họa: Internet

Đọc tin nhắn của ả, em choáng váng thật sự. Lập tức em gọi K. sang nhà đối chất. Sốc hơn, K. đã thừa nhận mọi chuyện. Tuy nhiên anh giải thích rằng cô gái đó là nhân viên quán karaoke gần công trường anh làm. Thi thoảng anh cùng bạn bè ra đó giải trí, ả thích K., chủ động theo đuổi nhưng K. đều từ chối. Có 1 lần K. uống say, bạn bè để anh lại quán, lúc tỉnh dậy mới biết mình ngủ ở phòng cô ả đó.

K. nói anh cũng không chắc chắn được đêm ấy có làm gì không nhưng hơn tháng sau ả thông báo có bầu, yêu cầu anh phải chịu trách nhiệm. Song K. không chấp nhận vì anh thừa biết ả qua lại với quá nhiều đàn ông. Anh bảo cô ta đi chọc ối kiểm tra ADN nhưng cô ta không dám. Sau cùng anh cho cô ta 20 triệu tự liệu, cũng nói rõ không còn liên quan. Theo như K. biết, cô ta bỏ thai đó rồi, hơn nữa đấy không phải lần duy nhất cô ta bỏ thai.

K. còn cho em xem cả tin nhắn chuyển khoản và nội dung thỏa thuận giữa anh ả. Anh nhận sai, nói rằng đó chỉ là sự cố ngoài mong muốn xin em hãy tin và cho em cơ hội. Cuối cùng sau khi cân nhắc em cũng quyết định tin thêm K. lần nữa.

Còn cô gái kia, sáng sớm hôm em cưới, cô ta gọi thẳng cho em hỏi bằng giọng rất cà khịa: 'Vẫn quyết cưới loại đàn ông đó à?'. Nhưng khi em hỏi ngược lại cô ta về khoản tiền K. đưa và cái thai đã bỏ thì cô ta im lặng, lúc đó em mới lên tiếng tiếp: 'K. đúng là đã sai với tôi nhưng tôi coi đó là quá khứ sai lầm của anh ấy và cho K. cơ hội sửa sai. Còn giữa cô với K. đã có sự thỏa thuận, tôi không cần nhắc lại vì cô là người rõ nhất'.

Cô ta nghe xong tự chủ động tắt máy, từ đó tuyệt đối không liên lạc. Còn K., em nói rõ, bản thân không cần biết chuyện cũ kia có đúng là sự cố hay không nhưng nếu còn tái phạm lần 2, chắc chắn anh không còn cơ hội nào sửa sai nữa".

Đúng là trong cuộc sống ai cũng có thể mắc phải sai lầm nhưng chúng ta không thể đổ lỗi tại hoàn cảnh, hay tuổi trẻ bồng bột, thiếu kinh nghiệm sống mà che đậy được cho hậu quả do sai trái của mình gây ra. Chú rể này thật may khi cô dâu của anh quá bao dung cũng như tình yêu của cô dành cho anh là quá lớn, nếu không anh khó vượt qua ải lần này.