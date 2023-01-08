Sát ngày cưới nhận được 'ảnh nóng' của chú rể, cô dâu có quyết định khiến ai nấy đều bất ngờ choáng váng

Tâm sự 08/01/2023 16:54

Tới ngày cưới mới biết người đàn ông mình chọn có bí mật động trời, chẳng cô dâu nào không sốc. Nhưng cách xử lý vấn đề và lựa chọn tương lai ra sao thì chỉ người trong cuộc mới hiểu hết.

Sau 2 năm yêu xa, em với K. quyết định đám cưới. Đầu tháng 8 âm ăn hỏi, đầu tháng 9 âm cưới. Mọi chi phí cho đám cưới, K. chủ động lo liệu hết, em hầu như không phải lo lắng gì. Nói chung bên K., anh luôn thể hiện cho em thấy anh trưởng thành, đĩnh đạc và rất có trách nhiệm trong chuyện tương lai 2 đứa".

M. tâm sự, cô thực lòng tin tưởng tuyệt đối vào sự lựa chọn của mình. Với tất cả những gì K. thể hiện, cô đã nghĩ bản thân yêu đúng người, chọn đúng chồng. Vậy nhưng khi 2 người đã chạm tới thềm hôn thì bất ngờ có sự cố xảy ra giúp cô phát hiện bí mật động trời của chồng, điều mà cô gần như không thể tưởng tượng nổi.

 

M. kể: "Đúng đêm trước ngày cưới em bất ngờ nhận lời mời kết bạn trên facebook của 1 cô gái cùng 1 loạt tin nhắn của cô ta. Trong đó cô ta gửi 1 loạt ảnh chăn gối của K. với ả rồi phiếu siêu âm, khám thai nói rằng tất cả những thứ đó đều là của K. K. ăn nằm với ả tới khi ả có bầu thì lại bỏ để về cưới em. 

Cô ta nhắn rằng cũng không thiết níu kéo, giành giật K. với em vì hạng đàn ông như thế, bỏ cô ta chẳng thiết. Chẳng qua vì cùng là phụ nữ mới nhắn cho em biết sự thật mà rút lui sớm còn kịp, đỡ bị K. lừa.

Sát ngày cưới nhận được 'ảnh nóng' của chú rể, cô dâu có quyết định khiến ai nấy đều bất ngờ choáng váng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đọc tin nhắn của ả, em choáng váng thật sự. Lập tức em gọi K. sang nhà đối chất. Sốc hơn, K. đã thừa nhận mọi chuyện. Tuy nhiên anh giải thích rằng cô gái đó là nhân viên quán karaoke gần công trường anh làm. Thi thoảng anh cùng bạn bè ra đó giải trí, ả thích K., chủ động theo đuổi nhưng K. đều từ chối. Có 1 lần K. uống say, bạn bè để anh lại quán, lúc tỉnh dậy mới biết mình ngủ ở phòng cô ả đó.

K. nói anh cũng không chắc chắn được đêm ấy có làm gì không nhưng hơn tháng sau ả thông báo có bầu, yêu cầu anh phải chịu trách nhiệm. Song K. không chấp nhận vì anh thừa biết ả qua lại với quá nhiều đàn ông. Anh bảo cô ta đi chọc ối kiểm tra ADN nhưng cô ta không dám. Sau cùng anh cho cô ta 20 triệu tự liệu, cũng nói rõ không còn liên quan. Theo như K. biết, cô ta bỏ thai đó rồi, hơn nữa đấy không phải lần duy nhất cô ta bỏ thai.

 

K. còn cho em xem cả tin nhắn chuyển khoản và nội dung thỏa thuận giữa anh ả. Anh nhận sai, nói rằng đó chỉ là sự cố ngoài mong muốn xin em hãy tin và cho em cơ hội. Cuối cùng sau khi cân nhắc em cũng quyết định tin thêm K. lần nữa.

 

Còn cô gái kia, sáng sớm hôm em cưới, cô ta gọi thẳng cho em hỏi bằng giọng rất cà khịa: 'Vẫn quyết cưới loại đàn ông đó à?'. Nhưng khi em hỏi ngược lại cô ta về khoản tiền K. đưa và cái thai đã bỏ thì cô ta im lặng, lúc đó em mới lên tiếng tiếp: 'K. đúng là đã sai với tôi nhưng tôi coi đó là quá khứ sai lầm của anh ấy và cho K. cơ hội sửa sai. Còn giữa cô với K. đã có sự thỏa thuận, tôi không cần nhắc lại vì cô là người rõ nhất'.

Cô ta nghe xong tự chủ động tắt máy, từ đó tuyệt đối không liên lạc. Còn K., em nói rõ, bản thân không cần biết chuyện cũ kia có đúng là sự cố hay không nhưng nếu còn tái phạm lần 2, chắc chắn anh không còn cơ hội nào sửa sai nữa".

Đúng là trong cuộc sống ai cũng có thể mắc phải sai lầm nhưng chúng ta không thể đổ lỗi tại hoàn cảnh, hay tuổi trẻ bồng bột, thiếu kinh nghiệm sống mà che đậy được cho hậu quả do sai trái của mình gây ra. Chú rể này thật may khi cô dâu của anh quá bao dung cũng như tình yêu của cô dành cho anh là quá lớn, nếu không anh khó vượt qua ải lần này.

Bùng cháy 'tình một đêm' với tình cũ trên giường, tôi không ngờ cuộc chạm mặt trớ trêu cho đến một ngày nọ

Bùng cháy 'tình một đêm' với tình cũ trên giường, tôi không ngờ cuộc chạm mặt trớ trêu cho đến một ngày nọ

Rõ là tình cũ không rủ cũng đến, tôi và Tuân nhận ra nhau ngay từ ánh mắt đầu tiên, mặc dù chúng tôi đã mất liên lạc gần chục năm nay rồi.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Tâm sự gia đình 25 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Tâm sự 40 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Sự thật đằng sau món quà mừng cưới của nhà chồng và lý do không để hai vợ chồng đứng tên

Sự thật đằng sau món quà mừng cưới của nhà chồng và lý do không để hai vợ chồng đứng tên

Tâm sự Eva 1 giờ 10 phút trước
Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Tâm sự 1 giờ 25 phút trước
Sự thật đằng sau 5 năm chịu đựng lời cay đắng của mẹ chồng về chuyện mang thai

Sự thật đằng sau 5 năm chịu đựng lời cay đắng của mẹ chồng về chuyện mang thai

Tâm sự Eva 1 giờ 40 phút trước
Bé gái 6 tuổi thiệt mạng trong vụ tấn công của báo hoa mai ở trang trại

Bé gái 6 tuổi thiệt mạng trong vụ tấn công của báo hoa mai ở trang trại

Video 1 giờ 55 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Màn ứng xử khó hiểu của mẹ chồng trước dòng họ và giọt nước tràn ly đến từ người chồng

Màn ứng xử khó hiểu của mẹ chồng trước dòng họ và giọt nước tràn ly đến từ người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Giọt nước tràn ly vì sự thờ ơ của người chồng và cơn thịnh nộ bùng phát trong đêm

Giọt nước tràn ly vì sự thờ ơ của người chồng và cơn thịnh nộ bùng phát trong đêm

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích