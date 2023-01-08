Đang lúc ân ái mặn nồng trên giường, chồng bỗng kêu một tiếng khiến tôi uất nghẹn, chạy ngay ra khỏi phòng

Tôi cũng không còn liên lạc với Nam nữa vì không muốn là người thứ 3 chen chân vào chuyện tình cảm của họ.

Tôi, Nam và Thy-vợ cũ của anh từng là bạn thân thời học đại học. Tôi và Thy đều thích Nam nhưng Nam chỉ động lòng trước Thy. Và thế là họ thành một đôi, còn tôi thì mãi là "người lạ nơi cuối con đường". Sau khi ra trường, tôi với Thy vẫn thân thiết.

Nam với Thy yêu nhau mặn nồng. Sau khi ra trường 2 năm thì họ tổ chức đám cưới trong khi tôi còn bơ vơ sau mấy mối tình không thành. Thy mang thai, với nhiều bỡ ngỡ, xáo trộn tâm lý, tôi luôn ở bên an ủi, chia sẻ với cô bạn. Tôi cũng nhận con gái của Nam và Thy là con nuôi.

Mọi chuyện diễn ra thật bất ngờ khi Thy qua đời sau một tai nạn xe hơi. Trời hôm đó mưa rất to, Thy cố gắng đi về sau giờ làm và bị một chiếc xe tải tông trúng. Tôi và Nam đều hết sức đau khổ, bàng hoàng.

Tôi khóc không ngừng khi nhìn thấy con gái Thy mới được hơn 1 tuổi, còn chưa cai sữa mẹ. Cái chết của Thy khiến tất cả chúng tôi đều đau lòng.

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Sau khi Thy qua đời, tôi vẫn thường xuyên qua nhà chăm sóc con bé Na- con gái của Thy. Na cũng gọi tôi là mẹ từ lâu rồi. Khi bé Na được 3 tuổi, Nam ngỏ lời yêu tôi, muốn chúng tôi về sống chung với nhau, cùng chăm sóc bé Na, cùng sinh thêm con. Nghe lời tỏ tình của Nam, tôi rưng rưng nước mắt nói lời đồng ý. Thực ra, tôi đã yêu Nam từ lâu lắm rồi.

Tuy cưới được người mình yêu sau bao năm mong mỏi, chờ đợi, tôi vẫn chẳng thể có được hạnh phúc. Chồng tôi đa sầu đa cẩm, dễ mủi lòng, hay nhắc nhớ chuyện xưa. Dù chúng tôi đã là vợ, là chồng rồi nhưng thỉnh thoảng anh vẫn hay kể chuyện cũ về người cũ. Có món gì ngon anh cũng thốt lên: "Món này Thy thích lắm này!" Đến ngày 20/10, anh cũng bâng khuâng kể trong ngày này, anh thường tặng Thy hoa này, hoa kia.

Chuyện này khiến tôi tổn thương và chạnh lòng lắm. Sau ngày cưới, mẹ chồng cũng giục giã chúng tôi mau chóng sinh thêm con. Tuy nhiên, tôi vẫn chần chừ vì cho rằng tình cảm của Nam dành cho tôi không thật lòng.

Nói thật với mọi người, từ lúc cưới đến giờ, Nam đã 2 lần nhầm lẫn tôi với Thy. Anh nhớ nhầm sinh nhật tôi thành sinh nhật Thy nên hôm đó, anh đã đặt bánh về để chúc mừng sinh nhật. Thấy tôi buồn bã, thất vọng. Anh nói: "Anh xin lỗi. Có lẽ anh già rồi nên hay nhớ nhớ, quên quên."

Cũng vì chuyện đó mà tôi không còn cảm xúc trong chuyện chăn gối. Mỗi lúc ân ái, tôi cứ tưởng tượng ra cảnh chồng với vợ cũ. Điều tôi không ngờ đến là đã hơn một lần, lúc ân ái, đang khi đê mê, say đắm thì anh lại gọi nhầm tên tôi thành tên Thy. Lúc ấy tôi hụt hẫng thực sự nên đã buông chồng ra ngay tức khắc.

Mấy hôm nay, mẹ chồng tôi có vẻ sốt ruột chuyện con cái của chúng tôi. Bà nhắc tôi rằng đã hết giãn cách rồi, tôi với chồng nên đi khám xem thế nào. Tôi chỉ biết ậm ừ cho qua. Thực ra, tôi vẫn uống thuốc tránh thai hàng ngày. Tôi với chồng thống nhất để bé Na lớn chút thì mới sinh thêm con nhưng vẫn giấu mẹ chồng về chuyện này.

Tôi cũng vì chuyện chồng còn nhớ nhung người cũ nên vẫn chưa muốn có thai với anh. Tôi có cảm giác chồng không yêu tôi thật lòng. Tôi nên làm gì đây? Ly dị chồng để tìm hạnh phúc mới hay cố gắng chờ đợi cho đến khi anh quên vợ cũ? Xin mọi người chia sẻ cùng tôi.