Gặp lại em chồng sau vài tháng xa cách, tôi kinh ngạc khi em gầy rộc đi, hỏi ra mới tá hỏa biết được sự thật đằng sau

Tâm sự 07/01/2023 18:08

Chuyện lớn thế này, xảy ra từ bao giờ mà chúng tôi không hề hay biết.

Cùng là anh em ruột nhưng tính nết của chồng tôi và cô em gái tên Ly trái ngược nhau hoàn toàn. Trong khi chồng tôi nhút nhát và trì trệ thì Ly lại mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm.

Ở tuổi 38, chồng tôi vẫn còn đang phải đi thuê nhà trọ, còn vợ chồng Ly đã mua được nhiều mảnh đất và sống trong biệt thự sang trọng. Thương hoàn cảnh của anh trai khó khăn, đầu năm vừa rồi, Ly đã cho chúng tôi 1,5 tỷ mua nhà.

Nhờ có số tiền của em chồng cho và tiền tiết kiệm mà chúng tôi đã mua được ngôi nhà khá rộng trong một con hẻm nhỏ. Đầu tháng trước, chồng tôi báo tin vui với Ly là đã mua được nhà và mời vợ chồng em ấy đến chơi. Tôi rất ngạc nhiên, có 4 tháng không gặp mà Ly đã gầy rộc đi rõ rệt. Thấy lạ nên chồng tôi hỏi, Ly bất ngờ nói là năm nay làm ăn rất kém. Vợ chồng em ấy đã phải bán hết đất và nhà để trả nợ, hiện tại 3 mẹ con đang phải thuê phòng trọ, còn em rể về nhà nội sống để tiện cho công việc.

Gặp lại em chồng sau vài tháng xa cách, tôi kinh ngạc khi em gầy rộc đi, hỏi ra mới tá hỏa biết được sự thật đằng sau - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chuyện lớn thế này, xảy ra từ bao giờ mà chúng tôi không hề hay biết. Ly bảo diễn ra vào 2 tháng trước, có nói ra vợ chồng tôi cũng chẳng giúp được mà lại thêm lo.

Ly bất ngờ xin vợ chồng tôi cho một phòng để sống tạm qua ngày, đỡ một khoản tiền thuê phòng. Chồng tôi đồng ý ngay, anh còn thật thà nói Ly đã cho 80% tiền mua nhà, coi như nhà này cũng là của em ấy.

Ngay hôm sau, Ly chuyển đến nhà chúng tôi ở. Những ngày sống cùng với anh chị, Ly không làm bất kỳ việc gì, con cái giao phó cho chúng tôi chăm sóc. Cả ngày em ngồi giam mình trong phòng, đến bữa phải gọi nhiều lần mới chịu xuống ăn.

Thỉnh thoảng ngồi tâm sự với Ly, tôi thấy em ấy mất hết niềm tin vào cuộc sống, không còn thiết tha với chuyện kiếm tiền. Dường như em chồng đang bị trầm cảm. Tôi khuyên em ấy đi khám bệnh để chữa trị cho sớm nhưng em khẳng định bản thân đang rất tốt, không bị bệnh gì cả.

Tôi rất lo cho tình trạng sức khỏe của Ly. Theo mọi người, tôi phải làm sao để giúp em chồng vượt qua giai đoạn này?

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