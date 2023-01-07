Bàn chuyện đám cưới xong xuôi, đến ngày dạm ngõ, bố chồng tương lai đưa yêu cầu oái oăm khiến tôi 'cứng họng'

Tâm sự 07/01/2023 18:57

Hết 1 tháng, nhà bạn trai sang nhà tôi dạm ngõ. Mọi việc rất suôn sẻ cho đến khi cả hai họ ngồi nói chuyện sau khi ăn bữa cơm trưa. 

Tôi với người yêu quen nhau qua game. Tôi năm nay 23 tuổi còn anh 26 tuổi. Chúng tôi gặp gỡ và tìm hiểu nhau được hơn 1 năm. Thời gian trước, tôi và anh cùng làm công nhân trong khu công nghiệp. Tuy nhiên, thời gian gần đây, dịch bệnh khiến công ty gặp khó khăn, lương của chúng tôi bị cắt giảm nhiều. 

Anh gợi ý rằng tôi với anh về quê anh rồi tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. Bố mẹ anh hiện đang kinh doanh đồ gỗ. Tuy thời gian gần đây, công việc kinh doanh cũng không được tốt nhưng vẫn đủ sống.  Hơn nữa, anh là con trai duy nhất trong nhà nên bố mẹ mong anh sống gần bố mẹ. Tôi quê ngoài Bắc còn anh quê ở miền Trung. Chúng tôi cũng đã tính đến chuyện cưới hỏi nên đã đưa nhau về ra mắt hai bên gia đình.

Thời gian vừa rồi, tôi vào nhà anh chơi 1 tháng để học hỏi công việc kinh doanh của nhà anh và dự định tiếp quản công việc này sau khi cưới. Hết 1 tháng, nhà bạn trai sang nhà tôi dạm ngõ. Mọi việc rất suôn sẻ cho đến khi cả hai họ ngồi nói chuyện sau khi ăn bữa cơm trưa. 

Bàn chuyện đám cưới xong xuôi, đến ngày dạm ngõ, bố chồng tương lai đưa yêu cầu oái oăm khiến tôi 'cứng họng' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bố chồng tương lai của tôi nói trước mặt bố mẹ và họ hàng nhà tôi rằng: "Ông bà cứ cho con Quyên (tôi) vào nhà tôi ở. Đến khi nào cháu nó mang bầu thì ăn hỏi và cưới cũng không muộn."

Khỏi phải nói, yêu cầu của ông làm bố mẹ tôi và cả gia đình nhà tôi sửng sốt. Bố tôi thấy mất mặt với họ hàng lắm nhưng vẫn phải cố lựa lời. Sau đó, tôi nói rõ mọi chuyện với bạn trai. Anh hứa sẽ thuyết phục bố mẹ rằng chúng tôi sẽ đăng ký kết hôn trước rồi sẽ cưới và ăn hỏi khi hết dịch bệnh. 

Tuy nhiên, chẳng hiểu sao, anh lại bị bố thuyết phục ngược lại. Bạn trai nói với tôi rằng bây giờ tôi phải vào nhà anh ở rồi có bầu thì mới cưới hỏi. Bố chồng tương lai là dân kinh doanh nên đã quan sát và tính toán rất kỹ. 

Ông sợ con trai cưới tôi về, tôi không sinh nở được thì gia đình ông sẽ mất mặt với họ hàng. Không những thế, chuyện tôi không thể sinh nở cũng mang đến điềm xui, làm ảnh hưởng đến công việc làm ăn của nhà anh. Không những thế, bố chồng tương lai còn cho rằng tôi đến nhà anh ở một tháng mà chưa có gì là tôi có vấn đề. Ngoài ra, bố chồng tương lai cũng cho rằng việc gia đình tôi liên tục đòi cưới là do tôi có vấn đề. Điều này khiến nhà bên ấy phải đặt ra dấu hỏi lớn.

Bây giờ, gia đình bạn trai muốn tôi đến sống cùng nhưng thực sự không muốn vào trong đó sống nữa. Tôi ở nhà cũng có thể tự xin việc chứ tôi đâu cần phụ thuộc vào gia đình bạn trai. Thấy bố chồng ép rằng phải có bầu rồi mới cưới, tôi cảm thấy không được tôn trọng. 

Tôi nói chuyện này với mẹ, mẹ khuyên tôi nên làm theo ý bố chồng tương lai vì là phụ huynh, ai cũng mong con sớm yên bề gia thất, có con bế cháu bồng. Nhưng nghe ông ấy ra điều kiện, tôi thấy chán nản quá. Tôi không muốn mang tiếng cưới chạy. 

Bắt quả tang chị dâu 'cặp kè' với tình già vào khách sạn, tôi khinh bỉ ra mặt rồi phải hối hận trước sự thật này

Bắt quả tang chị dâu 'cặp kè' với tình già vào khách sạn, tôi khinh bỉ ra mặt rồi phải hối hận trước sự thật này

Cho đến hôm vừa rồi, tôi uống cafe ở một khách sạn với bạn thì tình cờ gặp chị dâu cũ. Chị ấy không thấy tôi, có điều chị ấy thay đổi nhiều quá khiến tôi phải sững sờ mãi mới nhận ra.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Tâm sự 51 phút trước
Sự thật đằng sau 5 năm chịu đựng lời cay đắng của mẹ chồng về chuyện mang thai

Sự thật đằng sau 5 năm chịu đựng lời cay đắng của mẹ chồng về chuyện mang thai

Tâm sự Eva 1 giờ 6 phút trước
Bé gái 6 tuổi thiệt mạng trong vụ tấn công của báo hoa mai ở trang trại

Bé gái 6 tuổi thiệt mạng trong vụ tấn công của báo hoa mai ở trang trại

Video 1 giờ 21 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Màn ứng xử khó hiểu của mẹ chồng trước dòng họ và giọt nước tràn ly đến từ người chồng

Màn ứng xử khó hiểu của mẹ chồng trước dòng họ và giọt nước tràn ly đến từ người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 36 phút trước
Giọt nước tràn ly vì sự thờ ơ của người chồng và cơn thịnh nộ bùng phát trong đêm

Giọt nước tràn ly vì sự thờ ơ của người chồng và cơn thịnh nộ bùng phát trong đêm

Tâm sự 1 giờ 51 phút trước
Sự thật đằng sau màn đáp trả nhẹ nhàng của người vợ khi bị mẹ chồng làm khó chuyện tài chính

Sự thật đằng sau màn đáp trả nhẹ nhàng của người vợ khi bị mẹ chồng làm khó chuyện tài chính

Tâm sự gia đình 2 giờ 6 phút trước
Rơi máy bay quân sự, ít nhất 13 người thiệt mạng thương tâm

Rơi máy bay quân sự, ít nhất 13 người thiệt mạng thương tâm

Video 2 giờ 21 phút trước
Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đòi dọn về nhà đẻ và hành động không ngờ tới của người bố chồng

Sự thật đằng sau quyết định đòi dọn về nhà đẻ và hành động không ngờ tới của người bố chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Giọt nước tràn ly vì sự thờ ơ của người chồng và cơn thịnh nộ bùng phát trong đêm

Giọt nước tràn ly vì sự thờ ơ của người chồng và cơn thịnh nộ bùng phát trong đêm

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích