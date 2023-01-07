Bàn chuyện đám cưới xong xuôi, đến ngày dạm ngõ, bố chồng tương lai đưa yêu cầu oái oăm khiến tôi 'cứng họng'

Anh gợi ý rằng tôi với anh về quê anh rồi tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. Bố mẹ anh hiện đang kinh doanh đồ gỗ. Tuy thời gian gần đây, công việc kinh doanh cũng không được tốt nhưng vẫn đủ sống. Hơn nữa, anh là con trai duy nhất trong nhà nên bố mẹ mong anh sống gần bố mẹ. Tôi quê ngoài Bắc còn anh quê ở miền Trung. Chúng tôi cũng đã tính đến chuyện cưới hỏi nên đã đưa nhau về ra mắt hai bên gia đình.

Tôi với người yêu quen nhau qua game. Tôi năm nay 23 tuổi còn anh 26 tuổi. Chúng tôi gặp gỡ và tìm hiểu nhau được hơn 1 năm. Thời gian trước, tôi và anh cùng làm công nhân trong khu công nghiệp. Tuy nhiên, thời gian gần đây, dịch bệnh khiến công ty gặp khó khăn, lương của chúng tôi bị cắt giảm nhiều.

Bố chồng tương lai của tôi nói trước mặt bố mẹ và họ hàng nhà tôi rằng: "Ông bà cứ cho con Quyên (tôi) vào nhà tôi ở. Đến khi nào cháu nó mang bầu thì ăn hỏi và cưới cũng không muộn."

Thời gian vừa rồi, tôi vào nhà anh chơi 1 tháng để học hỏi công việc kinh doanh của nhà anh và dự định tiếp quản công việc này sau khi cưới. Hết 1 tháng, nhà bạn trai sang nhà tôi dạm ngõ. Mọi việc rất suôn sẻ cho đến khi cả hai họ ngồi nói chuyện sau khi ăn bữa cơm trưa.

Khỏi phải nói, yêu cầu của ông làm bố mẹ tôi và cả gia đình nhà tôi sửng sốt. Bố tôi thấy mất mặt với họ hàng lắm nhưng vẫn phải cố lựa lời. Sau đó, tôi nói rõ mọi chuyện với bạn trai. Anh hứa sẽ thuyết phục bố mẹ rằng chúng tôi sẽ đăng ký kết hôn trước rồi sẽ cưới và ăn hỏi khi hết dịch bệnh.

Tuy nhiên, chẳng hiểu sao, anh lại bị bố thuyết phục ngược lại. Bạn trai nói với tôi rằng bây giờ tôi phải vào nhà anh ở rồi có bầu thì mới cưới hỏi. Bố chồng tương lai là dân kinh doanh nên đã quan sát và tính toán rất kỹ.

Ông sợ con trai cưới tôi về, tôi không sinh nở được thì gia đình ông sẽ mất mặt với họ hàng. Không những thế, chuyện tôi không thể sinh nở cũng mang đến điềm xui, làm ảnh hưởng đến công việc làm ăn của nhà anh. Không những thế, bố chồng tương lai còn cho rằng tôi đến nhà anh ở một tháng mà chưa có gì là tôi có vấn đề. Ngoài ra, bố chồng tương lai cũng cho rằng việc gia đình tôi liên tục đòi cưới là do tôi có vấn đề. Điều này khiến nhà bên ấy phải đặt ra dấu hỏi lớn.

Bây giờ, gia đình bạn trai muốn tôi đến sống cùng nhưng thực sự không muốn vào trong đó sống nữa. Tôi ở nhà cũng có thể tự xin việc chứ tôi đâu cần phụ thuộc vào gia đình bạn trai. Thấy bố chồng ép rằng phải có bầu rồi mới cưới, tôi cảm thấy không được tôn trọng.

Tôi nói chuyện này với mẹ, mẹ khuyên tôi nên làm theo ý bố chồng tương lai vì là phụ huynh, ai cũng mong con sớm yên bề gia thất, có con bế cháu bồng. Nhưng nghe ông ấy ra điều kiện, tôi thấy chán nản quá. Tôi không muốn mang tiếng cưới chạy.