Ra mắt nhà bạn trai, nhưng những gì diễn ra sau đó khiến tôi ngỡ ngàng

Tâm sự 25/10/2025 03:15

Đối tượng gần đây tôi được giới thiệu thì tôi khá vừa ý. Dù anh không có tài năng xuất chúng hay địa vị trong xã hội nhưng hiền lành, thành thật với tôi. Mỗi khi trò chuyện với anh ấy, tôi thấy thoải mái và phù hợp. Ngặt nỗi, tôi lớn hơn anh ấy những 5 tuổi.

Tôi không yêu nhiều, vì ngày trước chỉ biết lo làm việc, tìm đường thăng tiến sự nghiệp. Đến giờ, đàn ông trẻ tuổi hơn tôi thì ngại tôi tài giỏi hơn đàn ông tôi thích thì đã có vợ con.

Đối tượng gần đây tôi được giới thiệu thì tôi khá vừa ý. Dù anh không có tài năng xuất chúng hay địa vị trong xã hội nhưng hiền lành, thành thật với tôi. Mỗi khi trò chuyện với anh ấy, tôi thấy thoải mái và phù hợp. Ngặt nỗi, tôi lớn hơn anh ấy những 5 tuổi.
Qua lại được một năm thì cũng tới ngày tôi về ra mắt nhà người yêu. Người yêu tôi muốn nhanh chóng cưới tôi, vì anh ấy nghĩ cho tôi càng lớn tuổi sẽ càng khó sinh con. Tôi đương nhiên đồng ý, sinh con muộn đúng là không tốt.

Vào ngày ra mắt nhà bạn trai, tôi hồi hộp mong sẽ suôn sẻ. Nhưng những gì chính mắt tôi thấy, chính tai tôi nghe lại quá đỗi bẽ bàng. Ngay khi biết tôi hơn người yêu 5 tuổi thì gia đình anh rỏ ra khó chịu, lạnh nhạt hẳn. Dù tôi có nhiệt tình trò chuyện, tìm cớ hỏi hăm thế nào thì họ vẫn làm mặt lạnh không trả lời. Dù người thân anh có khó gần với người lạ thế nào thì cũng không đến mức xem thường người khác như thế này.

Sau khi cùng mọi người dọn dẹp, tôi vừa đi xuống nhà bếp thì nghe tiếng họ hàng thủ thỉ với bố mẹ người yêu tôi rằng:

“Con trai anh chị đẹp trai trẻ trung, lương cao như thế sao lại chọn một câu vừa già vừa xấu? Anh chị có thế con bé này có ý đồ gì không?”.

Ra mắt nhà bạn trai, nhưng những gì diễn ra sau đó khiến tôi ngỡ ngàng - Ảnh 1
“Con trai anh chị đẹp trai trẻ trung, lương cao như thế sao lại chọn một câu vừa già vừa xấu? Anh chị có thế con bé này có ý đồ gì không?” - Ảnh minh họa: Internet 

Tôi sững người không thể ngờ. Hóa ra họ thay đổi thái độ với tôi là vì bề ngoài và tuổi tác cảu tôi. Nhưng tôi dù lớn tuổi nhưng vẫn rất biết cách chăm sóc ngoại hình. Không tự khoe khoang nhưng tôi cũng chẳng tới mức xấu xí như họ nói. Họ còn nói tôi có ý đồ với người yêu?

Tôi đứng ngay cửa bếp, bình thản rút điện thoại ra gọi ngay cho tài xế riêng của mình. Tôi nói rõ từng tiếng cho cả nhà bạn trai đều có thể nghe thấy:

“Anh lái chiếc Porsche của tôi đến địa chỉ V ngay nhé. Sáng nay tôi đi taxi đến đây”.

Gia đình nhà bạn trai tôi nghe thế thì trợn mắt, im phăng phắc một lúc lâu. Sau đó, tôi thấy một người cô đến nắm tay tôi như quý mến lắm rồi nói:

“Cháu ở lại ăn uống nói chuyện với mọi người một chút nữa đi”.

Tôi nghĩ lại người cô này cũng không làm gì quá đáng với mình, nên tôi đồng ý ở lại thêm một chút. Chỉ vì một cuộc gọi như thế mà tôi được họ đối xử lịch sử  hơn. Khi chiếc xe mấy tỷ của tôi đậu trước cửa nhà, gia đình của người yêu đỏ mắt trầm trồ. Người cô lúc nãy chê bai của tôi còn hỏi tôi xe giá bao nhiêu, tôi liền cười rồi nói: “Chẳng bao nhiêu đâu cô ạ”.

Sau lần ra mắt nhà bạn trai hôm đó, tôi cứ đắn đo về chuyện cưới xin. Bạn trai tôi dù tốt nhưng có một gia đình chăm chăm vào sự sang giàu, xem thường vẻ bề ngoài của người khác như thế thì tôi có nên tiếp tục chuyện hẹn hò không?

Bị gia đình bạn trai chê ‘đã già, xấu còn đòi leo cao’, tôi bình thản nói một câu khiến cả nhà câm nín

Bị gia đình bạn trai chê ‘đã già, xấu còn đòi leo cao’, tôi bình thản nói một câu khiến cả nhà câm nín

Tôi đã 32 tuổi, phải nghe những lời thúc giục của họ hàng, láng giềng. Nhưng đúng là cùng tuổi với tôi, bạn bè đã có con cái cả rồi. Những khi gặp lại bạn bè, thấy ai cũng yên ổn gia đình, tôi cũng thấy mủi lòng. Nhưng tôi vẫn chưa tìm được người mình tin tưởng.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đúng Chủ nhật cuối tuần (26/10/2025), 3 con giáp tài lộc đến như mưa, nhanh giàu sang phú quý, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió

Đúng Chủ nhật cuối tuần (26/10/2025), 3 con giáp tài lộc đến như mưa, nhanh giàu sang phú quý, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Nghe tiếng nước chảy lúc 2h sáng và điều chồng làm trong nhà tắm khiến vợ khóc nức nở

Nghe tiếng nước chảy lúc 2h sáng và điều chồng làm trong nhà tắm khiến vợ khóc nức nở

Tâm sự 1 giờ 7 phút trước
Tôi muốn bắt tại trận con dâu ngoại tình để con trai sáng mắt ra, không mê muội nữa

Tôi muốn bắt tại trận con dâu ngoại tình để con trai sáng mắt ra, không mê muội nữa

Tâm sự 1 giờ 12 phút trước
Kể từ 12h trưa nay (25/10/2025), 3 con giáp làm đâu thắng đó, phất lên vù vù, tiền chất đầy nhà, ngồi không cũng giàu sang

Kể từ 12h trưa nay (25/10/2025), 3 con giáp làm đâu thắng đó, phất lên vù vù, tiền chất đầy nhà, ngồi không cũng giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Bị cô gái lạ tát tới tấp trên phố, tôi bàng hoàng phát hiện sự thật không tưởng đằng sau

Bị cô gái lạ tát tới tấp trên phố, tôi bàng hoàng phát hiện sự thật không tưởng đằng sau

Tâm sự 1 giờ 37 phút trước
Giữa đêm khuya đập cửa rầm rầm, chồng tôi ra mở cửa và đứng hình vì bộ dạng kinh hoàng của hàng xóm

Giữa đêm khuya đập cửa rầm rầm, chồng tôi ra mở cửa và đứng hình vì bộ dạng kinh hoàng của hàng xóm

Tâm sự 1 giờ 37 phút trước
Đúng 6h ngày 25/10/2025, 3 con giáp bước chân ra cửa tiền rơi vào đầu, chuyển bại thành thắng, giàu có vang danh, mọi điều suôn sẻ

Đúng 6h ngày 25/10/2025, 3 con giáp bước chân ra cửa tiền rơi vào đầu, chuyển bại thành thắng, giàu có vang danh, mọi điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Vợ uống say quá nên đã lên giường cùng người yêu cũ

Vợ uống say quá nên đã lên giường cùng người yêu cũ

Tâm sự 2 giờ 7 phút trước
Ông nội lại nhường hết tài sản cho cháu gái? câu trả lời nằm trong tờ xét nghiệm adn

Ông nội lại nhường hết tài sản cho cháu gái? câu trả lời nằm trong tờ xét nghiệm adn

Tâm sự 2 giờ 7 phút trước
Đúng 60 ngày tới, 3 con giáp đổi mệnh giàu sang, muốn nghèo cũng khó, tiền vàng chật két, thăng hoa chạm nóc

Đúng 60 ngày tới, 3 con giáp đổi mệnh giàu sang, muốn nghèo cũng khó, tiền vàng chật két, thăng hoa chạm nóc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bàng hoàng người đàn ông xông vào phòng trọ chém đôi nam nữ dã man

Bàng hoàng người đàn ông xông vào phòng trọ chém đôi nam nữ dã man

Giá vàng hôm nay, ngày 24/10/2025: Thị trường bật tăng mạnh mẽ, vàng nhẫn vượt xa miếng SJC

Giá vàng hôm nay, ngày 24/10/2025: Thị trường bật tăng mạnh mẽ, vàng nhẫn vượt xa miếng SJC

Danh tính nữ điều dưỡng liều mình bảo vệ trẻ sơ sinh, trúng 11 nhát dao nguy kịch

Danh tính nữ điều dưỡng liều mình bảo vệ trẻ sơ sinh, trúng 11 nhát dao nguy kịch

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tôi bủn rủn tay chân khi tình nhân của chồng hiện diện trước mặt

Tôi bủn rủn tay chân khi tình nhân của chồng hiện diện trước mặt

nhân 10 triệu mỗi tháng sau khi chồng qua đời, người vợ cay đắng vì bí mật cuối cùng của anh

nhân 10 triệu mỗi tháng sau khi chồng qua đời, người vợ cay đắng vì bí mật cuối cùng của anh

Nghe tiếng nước chảy lúc 2h sáng và điều chồng làm trong nhà tắm khiến vợ khóc nức nở

Nghe tiếng nước chảy lúc 2h sáng và điều chồng làm trong nhà tắm khiến vợ khóc nức nở

Tôi muốn bắt tại trận con dâu ngoại tình để con trai sáng mắt ra, không mê muội nữa

Tôi muốn bắt tại trận con dâu ngoại tình để con trai sáng mắt ra, không mê muội nữa

Bị cô gái lạ tát tới tấp trên phố, tôi bàng hoàng phát hiện sự thật không tưởng đằng sau

Bị cô gái lạ tát tới tấp trên phố, tôi bàng hoàng phát hiện sự thật không tưởng đằng sau

Giữa đêm khuya đập cửa rầm rầm, chồng tôi ra mở cửa và đứng hình vì bộ dạng kinh hoàng của hàng xóm

Giữa đêm khuya đập cửa rầm rầm, chồng tôi ra mở cửa và đứng hình vì bộ dạng kinh hoàng của hàng xóm