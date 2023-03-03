5 năm sống với nhau, anh cưng chiều tôi, chăm sóc tôi như chăm sóc một báu vật. Dù thời gian bên nhau đã lâu và cũng đã có với nhau một mặt con, anh vẫn luôn nói: “Có được em là may mắn của cuộc đời anh”. Điều anh nói càng làm tôi tin rằng, anh thực sự cảm thấy hạnh phúc và tự hào khi có được tôi.

Ngày trẻ có biết bao nhiêu gã đàn ông bám lấy tôi, chính tôi còn chẳng thiết tha họ dù họ đẹp trai, giàu có cỡ nào. Tôi phải kén chọn thật kĩ lưỡng mới tìm được người đàn ông như ý, vừa có ngoại hình lại vừa có tiền, tính nết cũng phải hợp. Tôi thích chồng giàu nhưng tiền bạc không phải là tất cả. Và rồi tôi chọn anh, người đàn ông đem lại cho tôi cảm giác yên tâm vô cùng.

Ấy vậy mà… chồng tôi lại ngoại tình. Ngày nghe tin chồng có bồ, tôi còn cười khẩy bảo bạn tôi nói dối. Cô ấy tố cáo chồng tôi chở một người đàn bà khác nhưng tôi nhất định không tin, tôi cho rằng đó chỉ là nhìn lầm. Tôi không bao giờ nghĩ người đàn ông có vợ đẹp, con ngoan như anh lại lao vào ngoại tình để gia đình tan nát.

Bạn bè hay nói với tôi: “Mày là sướng nhất, xinh đẹp, có tiền, chồng nào lại chán”. Chính bản thân tôi cũng nghĩ như vậy chứ đâu phải bạn bè nghĩ thế. Một người phụ nữ đẹp như tôi, bao đàn ông ao ước ngay cả khi tôi đã không còn ở tuổi đôi mươi thì hà cớ gì chồng lại không yêu…

Nhiều lần tôi đã cảnh cáo anh, tôi không bao giờ hạ thấp bản thân, chấp nhận sống với người đàn ông phản bội. Bao gã cầu có được tôi không được thì tôi sao phải chấp nhận cảnh chung đụng. Anh chỉ cười tôi khờ khạo vì vĩnh viễn không có chuyện đó.

Nhưng trớ trêu thay, tất cả là sự thật. Tôi chỉ nhìn thấy bức ảnh cô ấy chụp anh dắt tay người đàn bà đó vào nhà nghỉ trong niềm vui sướng, nụ cười rạng rỡ. Không nhìn rõ mặt người đó là ai nhưng rất nhanh chóng, nhờ các mối quan hệ của bạn bè, tôi đã tìm ra được nơi ở của cô ta.

Tôi lập sẵn kế hoạch đánh ghen, định bắt quả tang chồng ngoại tình, thu bằng chứng để công khai trước cả họ hàng nhà anh cho anh biết mặt. Thế nhưng, sự thật đã khiến tôi choáng váng.

Ảnh minh họa: Internet

Ngày tôi đến đánh ghen, bất ngờ gặp chồng mình và người đà bà đó, tôi đã tí ngất. Vừa ập cửa xông vào thì chao ôi… khuôn mặt đập vào mắt tôi chính là một người phụ nữ già nua, xấu xí, nhìn ngoại hình sồ sề bằng tuổi chị của anh chứ không phải một cô bồ hot girl xinh đẹp như tôi tưởng tượng.

Liếc người đàn bà đó từ đầu đến chân một hồi rồi nhìn về phía chồng mình đang ngồi thu lu một góc vì lo lắng, tôi cười khẩy một cái rồi quay lưng ra về. Tôi biết chuyện ngày hôm nay đến đây là chấm dứt. Anh bỏ vợ đẹp, con ngoan tìm tới người đàn bà xấu xí ấy thì khỏi phải nói tiêu chí của anh thế nào. Anh cần mối quan hệ mới mẻ về thể xác chăng, có lẽ đàn ông các anh luôn là vậy.

Còn bản thân tôi, nếu không nói quá, so với người đàn bà ấy thì tôi 100 phần, cô ta được 1 phần. Tôi không cần phải hạ mình đánh ghen với người xấu xí như thế dù rằng cô ta có thực sự có được tình yêu của anh hay không.

Nếu tôi làm điều đó trước sự chứng kiến của người khác rồi còn tung bằng chứng rằng cô bồ của anh là một người quá xấu xí như vậy, giá trị của tôi sẽ còn gì nữa.

Ngay sau ngày hôm đó, tôi đã viết một tờ đơn ly dị và in đậm câu nói cũ: “Tôi không chấp nhận chung đụng với bất cứ người đàn bà nào khác vì tôi xứng đáng có được người đàn ông của riêng mình.”

Tôi cùng con dọn về nhà mẹ đẻ. Là phụ nữ, dù giỏi giang đến đâu tôi cũng cần một người đàn ông, một bờ vai để dựa vào. Nhưng chuyện tha thứ để hàn gắn với anh thì không đời nào. Anh đã cho tôi một bài học đau đớn về sự chung thủy và lòng vị tha.