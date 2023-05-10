Chuyện là tối nay, tôi có lịch đi ăn cùng bạn gái. Rõ ràng em đã đồng ý đi ăn cùng tôi. Đến phút chót lại nhắn tin nói hủy vì có việc gia đình. Tôi gọi lại, em không bắt máy. Thế là tôi rủ mấy người bạn đi uống rượu.

Tôi không biết nên làm gì vào lúc này. Ai khi yêu cũng đều có những hành động thái quá. Giống như chuyện xảy ra ngày hôm nay, nếu tôi không ghen, chắc chắn tôi không yêu bạn gái thật lòng. Tôi và em yêu nhau 3 năm nay. Em là một cô gái tốt bụng, con nhà gia giáo. Thời gian tìm hiểu, tôi chưa đến nhà em lần nào. Thú thật tôi rất sợ đối mặt phụ huynh khi chưa xác định đến với nhau. Vì thế để tránh rắc rối, tôi nghĩ không vội vàng gặp người lớn là cách tốt nhất.

So với tôi, bạn gái vừa trẻ đẹp lại rất tháo vát. Trong công việc, em đều làm trợ lý hoặc thư ký cho sếp lớn. Tôi biết trong giới công sở, vẫn có một số người đàn ông mang tính sở khanh nên thường có hành động quá trớn với cấp dưới, đặc biệt là những người thân cận như thư ký hoặc trợ lý. Vậy nên việc tôi ghen tuông một cách thái quá cũng không phải vấn đề khó giải thích. Ảnh minh họa: Internet Hơn nữa tháng vừa rồi, bạn gái tôi vừa phải xin nghỉ làm công ty cũ vì bị sếp giở trò. May mà lúc ấy có người vào, em đẩy ông ta ra rồi ngày mai viết đơn nghỉ việc. Sau lần ấy, tôi không an tâm đến công việc của em, nhiều khi còn lo sợ sẽ có ngày mình bị cắm sừng.

Chuyện là tối nay, tôi có lịch đi ăn cùng bạn gái. Rõ ràng em đã đồng ý đi ăn cùng tôi. Đến phút chót lại nhắn tin nói hủy vì có việc gia đình. Tôi gọi lại, em không bắt máy. Thế là tôi rủ mấy người bạn đi uống rượu. Lúc ra về, tôi thấy bạn gái mình đang khoác vai một người đàn ông đã có tuổi, cùng nhau đi ra xe taxi. Theo phản xạ tự nhiên, tôi lao vào đánh người đàn ông đó. Đến khi bạn gái hét lên: “Anh làm gì đấy, tại sao lại đánh bố tôi”. Tôi mới run rẩy dừng tay, kéo bác ấy ngồi dậy. Thì ra lúc ấy, em đang đến đón bố về vì ông đã quá chén. Tôi nhìn vào không hiểu, lại nghĩ bạn gái đang gặp kè với “gừng già”. Ngờ đâu đó chính là bố vợ tương lai. Mặc dù tôi đã rối rít xin lỗi nhưng bác trai có vẻ vẫn rất giận. Còn bạn gái tôi lúc nãy chỉ nhắn một cái tin nói chia tay. Tôi không biết nên làm gì vào lúc này. Có lẽ lúc ấy tôi hơi mạnh tay, nhưng là đàn ông ai chẳng có máu ghen trong người? Tôi đang phân vân không biết ngày mai có nên đến nhà em xin lỗi hay đợi tình hình rồi mới tính tiếp. Mọi người có thể giúp tôi, cho tôi một lời khuyên được không? Ảnh minh họa: Internet

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