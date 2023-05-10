Còng lưng 'phục vụ' chồng ngày đêm lại bị chê luộm thuộm không ra gì, tôi tức giận khẳng định một câu khiến ai cũng phải hối hận

Tâm sự 10/05/2023 14:05

Hôn nhân có phải là nấm mồ chôn mình đó không chứ. Nếu phụ nữ chịu quá nhiều áp bức như thế này hãy tự giải thoát cho mình đi thôi.

Chỉ những người phụ nữ có chồng, có con rồi mới hiểu thấu công sức của đàn bà đã bỏ ra cho gia đình nhiều như thế nào. Phụ nữ mỗi ngày dành rất nhiều thời gian để dọn dẹp, nấu ăn, chăm sóc con cái, vun vén nhà cửa… Biết bao công việc không tên dồn lên đôi vai nhỏ bé ấy. Nhưng rất hiếm những người chồng nhìn thấy được những giọt mồ hôi của vợ.

Phụ nữ hiện đại không còn chuyện phụ thuộc chồng vào kinh tế. Họ có thể có chỗ đứng ngoài xã hội, ở những vị trí rất cao và kiếm tiền không thua gì chồng. Thế nhưng, khi bước về nhà, những công việc nội trợ được mặc định là của phụ nữ. Chồng hay vợ đều làm 8 tiếng ở công ty nhưng sau giờ làm việc đàn ông ung dung, đủng đỉnh nghỉ ngơi. Nhưng phụ nữ lại bắt đầu gồng mình lên để nấu nướng, dọn dẹp, chăm con…

Bước vào một căn nhà bừa bộn, đồ đạc vứt lung tung, ai cũng nghĩ trong đầu: “Người đàn bà này sống quá luộm thuộm”. Nhìn một đứa con lấm bẩn, tay chân dính đất, người ta sẽ nghĩ: “Một người mẹ không biết chăm sóc con”. Khi nhìn một người đàn ông ăn mì gói, ngay lập tức người ta lại liên tưởng đến một người vợ vụng về, không biết nấu nướng. Nghĩa là, đâu đâu cũng thấy trách nhiệm và bổn phận của người phụ nữ. Người chồng gần như vô can, vô hình trong việc chăm sóc con cái, phụ giúp vợ công việc gia đình.

Còng lưng 'phục vụ' chồng ngày đêm lại bị chê luộm thuộm không ra gì, tôi tức giận khẳng định một câu khiến ai cũng phải hối hận - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sinh con và chăm sóc con cái mới thực sự là cuộc chiến khốc liệt của đàn bà. Sinh một đứa con, người phụ nữ như trải qua cơn thập tử nhất sinh, đau đớn tận cùng. Chăm một đứa con mọn vắt kiệt sức lực phụ nữ bằng những đêm không ngủ. Tranh thủ con ngủ lại rón rén đi làm việc nhà, nấu ăn, giặt giũ. Nhiều khi vừa bế con vừa ăn cơm, vừa làm việc nhà là chuyện thường tình. Bao nhiêu nỗi khổ đó của phụ nữ có mệt mỏi bằng một người đàn ông đi làm ở công ty không? Nếu được lựa chọn, hẳn người phụ nữ nào cũng đồng ý để mình bước ra ngoài xã hội làm việc, còn người chồng ở nhà chăm con mọn.

Hôn nhân là nơi “bóc lột” sức lao động của phụ nữ nhiều nhất. Bất kể người phụ nữ ấy là ai, có địa vị, kiếm được nhiều tiền… thì trong tâm thức cố hữu việc nhà là của đàn bà. Không phải phụ nữ hay kêu ca, phàn nàn mà bởi vì đàn ông không hề biết vợ đã mệt mỏi và hy sinh cho gia đình nhiều như thế nào.

Còng lưng 'phục vụ' chồng ngày đêm lại bị chê luộm thuộm không ra gì, tôi tức giận khẳng định một câu khiến ai cũng phải hối hận - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nếu được trả công cho việc nhà với giá rẻ mạt thì người đàn bà nào cũng sẽ trở nên rất giàu có. Đàn ông à, hãy thương lấy người phụ nữ bên cạnh mình. Bởi anh sẽ không thể nào hiểu thấu những nỗi vất vả và hy sinh mà cô ấy đã bỏ ra cho gia đình nhiều như thế nào. Đừng quá đòi hỏi trách nhiệm và bổn phận ở vợ. Một người đàn ông tử tế sẽ không để vợ mình mệt mỏi với quá nhiều gánh nặng trên vai.

 

Giữa đêm giật mình tỉnh dậy, vô tình nghe được cuộc điện thoại của chồng với một người phụ nữ, tôi sốc tận óc vì bí mật anh giấu lâu nay

Giữa đêm giật mình tỉnh dậy, vô tình nghe được cuộc điện thoại của chồng với một người phụ nữ, tôi sốc tận óc vì bí mật anh giấu lâu nay

Nghe chồng nói điện thoại ngoài cửa sổ cùng những từ ngữ bóng gió bên kia, tôi sốc ngất không tin nổi sự thật khó chấp nhận này.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Đời sống 1 giờ 4 phút trước
Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 7 phút trước
Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 6 giờ 7 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 7 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm