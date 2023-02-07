Phẫn uất phát hiện chồng ngoại tình, vợ lên kế hoạch giăng bẫy ngoạn mục khiến chồng chết điếng

Tâm sự 07/02/2023 16:32

“Em giả bộ nói rằng hôm đó là sinh nhật chồng. Em giả vờ đi công tác nhưng thực chất vẫn ở nhà. Cả ngày đó chồng đi làm, bọn em sẽ ở nhà rồi nấu nướng chuẩn bị. 

Mới đây, một cô vợ chia sẻ chuyện xử lý chồng ngoại tình . Theo đó, hai vợ chồng cô cưới nhau đã 3 năm. Vì cả hai còn trẻ nên vẫn kế hoạch, chưa sinh em bé.

“Chồng em là con thứ 2 trong gia đình có hai anh em. Gia đình anh ấy thì rất tuyệt vời, bố mẹ chồng cho đến anh trai chị dâu rất ổn. Tuy nhiên, chồng em lại không thế. Anh ấy lấy vợ rồi nhưng vẫn không có trách nhiệm, lúc nào cũng muốn vui vẻ, rất ham chơi”, cô vợ kể.

Một ngày nọ, cô phát hiện chồng mình ngoại tình. Toàn bộ những tin nhắn điện thoại của chồng và ả nhân tình cô đều đọc được hết. Cũng chính nhờ những tin nhắn, cô mới biết chồng không thật sự yêu mình.

Phẫn uất phát hiện chồng ngoại tình, vợ lên kế hoạch giăng bẫy ngoạn mục khiến chồng chết điếng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cô nhớ lại: “Nếu như anh ta ngoại tình vì chán em thì thôi, coi như em rút lui. Nhưng thực tế không phải vậy. Ngay từ đầu anh ta cưới em vì nghĩ em xuất thân giàu có và quá hiền lành. ‘Nó giàu nhưng ngu nên anh mới cưới’, đó chính là câu chồng em viết trong điện thoại.

Quả thật, đáng lẽ em đã chấm dứt tất cả rồi nhưng em vẫn chờ đợi, chờ đợi một cơ hội để khiến cho hai kẻ ‘tra nam tiện nữ’ này biết thế nào là lễ độ.

Từ những tin nhắn, em còn phát hiện ra anh ta từng đưa cô gái kia về nhà khi em đi du lịch với bố mẹ. Nỗi uất hận trào dâng. Em âm thầm lên một kế hoạch”.

Màn xử lý chồng ngoại tình ngoài sức tưởng tượng

Theo đó, cô vợ nói với chồng rằng tuần sau sẽ có một chuyến công tác 1 tuần. Đúng ngày bắt đầu chuyến đi trùng hợp với sinh nhật của chồng. 

Sau khi biết tin đó, chồng cô đã nhắn tin rủ nhân tình hôm đó qua nhà, vui sướng vì vợ đã đi công tác. Đọc được những tin nhắn ấy, cô vợ ngay lập tức tương kế tựu kế, mời bố mẹ anh chị chồng và vài người bạn vào một group chat.

Em giả bộ nói rằng hôm đó là sinh nhật chồng. Em giả vờ đi công tác nhưng thực chất vẫn ở nhà. Cả ngày đó chồng đi làm, bọn em sẽ ở nhà rồi nấu nướng chuẩn bị. 

Đến tối anh ấy về thì mọi người nấp ở căn phòng ngay sát phòng khách, anh ấy vào nhà thì tất cả ùa ra để tạo bất ngờ, chúc mừng sinh nhật.

Đương nhiên kế hoạch này ai cũng đồng ý hết cả. Đồng thời, mọi người cũng coi như không biết chuyện gì vì chỉ cần hở ra chút xíu là kế hoạch không thành. Sáng hôm đó, anh ta đi làm, em cũng giả bộ xách hành lý qua nhà bố mẹ.

Đến nơi, em kể toàn bộ việc chồng ngoại tình. Đồng thời, em cũng nói rõ tối nay là kế hoạch ‘bắt gian’ tại trận. Nếu bắt hụt thì coi như hời cho anh ta có cái sinh nhật vui vẻ. Hai ông anh trai và chị dâu em cũng tham gia”.

Đúng là một kế hoạch kỹ lưỡng và tỉ mỉ. Cho dù thành công hay không thì nó vẫn kín kẽ, người chồng sẽ chẳng phát hiện được điều gì.

Chiều hôm ấy, tất cả mọi người tập trung ở nhà em rồi trang trí nhà cửa, nấu nướng đủ món. Sắp đến giờ anh ấy về, tất cả tắt đèn rồi tập trung vào một căn phòng. Cửa nhà bật mở, em bảo mọi người vẫn chờ, chưa lao ra ngoài, đợi anh ấy bật đèn rồi thấy những bong bóng trang trí và mọi thứ đã. Khoảng 2 phút sau, mọi người lao ra và chẳng ai có thể tin được vào mắt mình. Chồng em đang đè một cô gái lên sofa hôn nồng nhiệt. Váy cô ta bị vén lên cao và nhìn qua cũng đủ hiểu có lẽ lửa tình bốc lên, họ vừa lao vào nhà đã cuốn lấy nhau.

Phẫn uất phát hiện chồng ngoại tình, vợ lên kế hoạch giăng bẫy ngoạn mục khiến chồng chết điếng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thấy mọi người, hai kẻ kia mặt cắt không còn giọt máu. Chồng em lắp bắp không nói nên lời. Bố chồng em điên tiết chửi bới ầm ĩ. Mẹ chồng em lao vào cho anh ta một cái tát trời giáng.

Ả tiểu tam thì lắp bắp bảo bị lừa, không rõ chuyện gì. Đến lúc này, em mới cầm điện thoại giơ các đoạn tin nhắn buồn nôn của hai kẻ kia ra, chứng tỏ họ ngoại tình đã lâu”, cô kể.

Đến lúc này, chẳng có gì để bào chữa hay biện hộ nữa. Người vợ cũng bước vào phòng khách, lấy lá đơn ly hôn và tuyên bố chấm dứt hẳn. Bố mẹ chồng từ mặt con trai. Anh trai và chị dâu chồng cũng về luôn chẳng nói một lời.

Đúng là coi thường phụ nữ thì sẽ có ngày gặp quả báo. Phản bội hôn nhân thì kết cục cũng đắng chát biết bao.

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