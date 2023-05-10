Ra trường đi làm, sự chênh lệch ấy càng thể hiện rõ rệt hơn. Với lợi thế sẵn có, Mai dễ dàng xin được vào một Tập đoàn nước ngoài với mức thu nhập đáng mơ ước. Ngược lại Hương lại chật vật khổ sở. Về sau, Hương quyết định vay mượn để mở cửa hàng quần áo. Sau 2 năm làm ăn thua lỗ, cô phải đóng cửa hàng rồi lại trở lại con số không. Đã vậy, chuyện tình cảm của Hương cũng lận đận không kém. Yêu bao nhiêu người cuối cùng vẫn đơn bóng một mình.

Chơi thân với nhau từ thời đại học, đi đâu Mai với Hương cũng sát cánh bên nhau như hình với bóng. Chỉ có điều so về tài sắc Mai vượt trội hơn Hương khá nhiều. Cô không chỉ trắng trẻo, xinh xắn mà còn thông minh, nhanh nhẹn. Ngược lại mọi thứ ở Hương chỉ dừng lại ở mức độ trung bình mà thôi.

Thấy bạn vất vả, Mai đã tha thiết mời bạn về nhà mình ở tạm cho đến khi tìm được chỗ ở mới, dù sao nhà cô vẫn còn thừa phòng.

Không tiền bạc, công ăn việc làm cũng không. Hương đã phải ăn nhờ ở đậu những người quen trước khi Mai biết tin về cô bạn thân.

Từ ngày dọn về nhà Mai sống, Hương dần lấy lại tinh thần. Được cái chồng Mai cũng rất thoải mái khi vợ đưa bạn về nhà ở cùng. Mai thường xuyên tâm sự với Hương, an ủi cô đồng thời nhờ chồng tìm việc mới giúp bạn. Trong thời gian ở nhờ, Hương tình nguyện trở thành bà nội trợ cho gia đình Mai dù vợ chồng cô đã có người giúp việc.

Hương nấu ăn khéo được chồng Mai khen hết lời. Anh còn cho đây là điểm hơn duy nhất của cô so với vợ mình bởi trước giờ Mai chưa từng vào bếp, cô luôn dành thời gian cho việc làm đẹp, tụ tập bạn bè.

Mai nhận ra từ dạo Hương đến ở nhờ, chồng cô ăn nhiều hơn hẳn lại tích cực về nhà ăn tối. Dù vậy trong suy nghĩa của Mai, cô chưa từng lo lắng chuyện chồng mình nảy sinh tình ý với Hương. Cô tự tin vào nhan sắc của mình, tin tưởng chồng và cả Hương nữa.

Thế nhưng gần đây, Mai để ý thấy chồng mình bắt đầu thờ ơ chuyện chăn gối với vợ. Trước kia anh luôn chủ động nhưng giờ thì thưa thớt hẳn. Nghĩ tới đây, Mai bỗng dưng cảm thấy bất bồn chồn. Cô tự trách mình đã lơ đãng đến chồng và bắt đầu giám sát anh.

Ảnh minh họa: Internet

Một đêm, Mai tỉnh giấc thì phát hiện chồng biến mất. Linh tính mách bảo có chuyện gì đó, trống ngực đập thình thịch, Mai bước rón rén xuống tầng dưới và đi thẳng về hướng phòng vệ sinh. Qua cánh cửa kính, cô đứng chết chân khi nhìn thấy bóng hai người đang quấn chặt lấy nhau trong đó.

Không giữ nổi bình tĩnh, cô nghiến răng đập cửa ầm ầm khiến hai người bên trong cuống quýt tách nhau ra. Cửa nhà vệ sinh mở ra, Mai lao tới nhằm thẳng mặt Hương tát. Cô nhìn bạn thân với đôi mắt tuyệt vọng rồi gào thét hỏi:

“Sao cậu lỡ đối xử với mình như vậy?”.

Hương đứng hình tại chỗ không nói được lời nào, còn Mai ôm mặt về phòng khóc nấc như một đứa trẻ mặc cho chồng cô khản giọng van xin ngoài cửa.

Suốt đêm đó Mai không thể chợp mắt. Mọi thứ như sụp ngay trước mắt, Mai ngồi trong phòng đờ đẫn ngây dại như người mất hồn. Tổ ấm đẹp như mơ của cô giờ đã nát vụ dưới tay của bạn thân. Nhưng đáng sợ hơn nữa là cô đã mất sạch niềm tin, cảm giác với người đàn ông tưởng như yêu mình nhất thế gian.