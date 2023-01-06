'Nhặt' được một người phụ nữ đang mang thai lang thang, 3 năm sau tôi có vợ và 2 con 'đẹp như tranh'

Tâm sự 06/01/2023 05:50

Tôi dự định sẽ độc thân đến già, cuộc sống tự do tự tại. Bản thân tôi chẳng bao giờ tin được, tôi lại đám cưới lần 2 với một phụ nữ trước đó hoàn toàn xa lạ với mình.

Sau ly hôn, tôi trở về nhà sống với mẹ đẻ và bắt đầu đi làm để làm lại cuộc đời. Vì đã từng vấp ngã 1 lần nên tôi rất sợ phụ nữ và không dám yêu lần thứ 2 dù nhiều lần bị mẹ giục. Tôi dự định sẽ độc thân đến già, cuộc sống tự do tự tại. Bản thân tôi chẳng bao giờ tin được, tôi lại đám cưới lần 2 với một phụ nữ trước đó hoàn toàn xa lạ với mình.

Tôi còn nhớ hôm đó mẹ bảo nhà có cái giỗ nhỏ nên phải về phụ bà nấu nướng vì bà còn bận bán hàng (Nhà tôi có cửa hàng tạp hóa khá lớn). Vì thế đêm hôm trước tôi phải tranh thủ chạy xe từ công trường xây dựng cách đó 40km để về nhà. Định bụng về đêm muộn rồi sáng sớm sẽ dậy phụ mẹ bếp núc. Vậy mà khi đi ngang qua cây cầu cách nhà khoảng 18km thì tôi phát hiện có người phụ nữ đang đứng vịn tay ở lan can cầu. Lúc đó tôi lăn tăn lắm vì đêm muộn đã vắng hoe, trời mùa đông lạnh giá, làm gì có ai điên mà lên đây hóng gió.

Càng đến gần tôi càng hoảng hốt khi thấy người phụ nữ này còn bắt đầu trèo lên lan can cầu. Nghĩ ngay chuyện chẳng lành, tôi dừng vội xe chạy xuống kéo tay cô gái xuống rồi quát:

“Đừng có dại dột làm vậy, nửa đêm rồi về nhà đi”.

Quay lại tôi ngỡ ngàng nhận ra cô gái này còn bụng mang dạ chửa nữa. Không giữ được bình tĩnh, cô ấy la hét, vẫy vùng đòi nhảy xuống cầu nhưng bị tôi ghì chặt nên cứ khóc:

“Sao anh lại cứu tôi, tôi muốn chết, hãy để tôi được chết”.

“Sống thế nào mới khó chứ chết thì dễ ợt, cô hãy bình tĩnh nghĩ lại đi”.

Sau đó, cô ấy ngồi sụp xuống khóc lóc đau khổ, tôi phải động viên mãi:

“Trời lạnh lắm, thôi lên xe của tôi đã, để tôi đưa cô về. Nếu chưa có chỗ thì về nhà mẹ tôi rồi mai ta tính tiếp”.

'Nhặt' được một người phụ nữ đang mang thai lang thang, 3 năm sau tôi có vợ và 2 con 'đẹp như tranh' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Rồi cô ấy cũng theo tôi lên xe về nhà. Trên đường về cô ấy kể mồ côi cha mẹ từ nhỏ, theo người bà con lên thành phố làm. Thế rồi, cô ấy yêu phải gã Sở Khanh phụ bạc. Biết cô ấy có bầu thì năm lần bảy lượt bắt phá thai. Cô ấy không phá thì tìm mọi cách ghẻ lạnh, thậm chí đánh đập không thương tiếc. Cô ấy chạy trốn được nhưng buồn vì mang bầu bị hắt hủi nên quẫn trí đi lên cầu tự vẫn.

Đêm hôm ấy sau khi đưa cô gái bụng bầu lang thang về nhà, mẹ tôi đã nấu cho cô ấy bát cháo nóng. Ăn xong thì cô ấy ngủ ngon lành. Biết cô ấy không có nơi nào để đi nên mẹ tôi đề nghị ở lại bán hàng cho bà, mỗi tháng bà sẽ trả vài triệu để cô ấy đủ tiền ăn, tiền bỉm sữa sinh đẻ sau này.

 

Suốt thai kỳ, mẹ tôi bảo cô ấy hay gặp ác mộng. Lo lắng cho em sợ ảnh hưởng đến sức khỏe nên tôi cũng hay hỏi han rồi dần dần cảm mến em từ lúc nào không hay. Gần 2 tháng sau thì cô ấy sinh con. Ngày cô ấy sinh, tôi và mẹ đưa cô ấy vào viện đi đẻ và chăm sóc ở cữ chu đáo. 

Ngày đầy tháng con riêng của cô ấy, chúng tôi tổ chức đám cưới. Vì đều lỡ dỡ trong tình yêu nên cả 2 rất trân trọng hạnh phúc hiện tại. 2 năm sau, cô ấy còn mang bầu và sinh cho tôi 1 bé trai kháu khỉnh đáng yêu lắm.

Tưởng sống độc thân suốt đời mà cuối cùng tôi đã có 1 gia đình hạnh phúc với 2 con đẹp như tranh đủ nếp tẻ. Vợ tôi cũng rất biết điều, yêu thương chồng con và hiếu nghĩa với mẹ chồng. Tôi thấy mình quá may mắn và hạnh phúc khi ngày ấy có duyên gặp và cưu mang em.

Vợ ngất xỉu sau khi ân ái nồng nhiệt, tôi tá hỏa lo lắng cho sức khỏe, rồi cười cay đắng khi nghe bác sĩ nói điều này

Vợ ngất xỉu sau khi ân ái nồng nhiệt, tôi tá hỏa lo lắng cho sức khỏe, rồi cười cay đắng khi nghe bác sĩ nói điều này

Sau khi hai vợ chồng có những phút giây nồng nhiệt bên nhau, tôi vào nhà vệ sinh để tắm rửa nhưng khi quay lại thì phát hiện Vân đang nằm im bất động trên giường.

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